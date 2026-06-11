ECB zvedla sazby. Chce zabránit růstu cen energií
Evropská centrální banka poprvé téměř po třech letech zvýšila úrokové sazby. Reaguje na dražší ropu a plyn po eskalaci konfliktu na Blízkém východě a snaží se zabránit tomu, aby se energetický šok přelil do další inflační vlny.
Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta. ECB čtvrteční rozhodnutí v tiskové zprávě zdůvodnila tím, že válka na Blízkém východě vytváří inflační tlaky a že zvýšení úroků je vhodné pro více scénářů, podle nichž by se situace mohla dál vyvíjet. Zvýšení úroků je první téměř po třech letech.
ECB se tak stala první z největších centrálních bank světa, která přistoupila ke zvýšení úroků od chvíle, kdy eskalace konfliktu na Blízkém východě na konci února vyvolala krizi na trhu s energiemi. Banka doufá, že zvýšením úroků zabrání tomu, aby se prudký růst cen energií vyvolaný dopadem americko-izraelského útoku na Írán promítl do vyšší inflace.
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Analytik: Jde o vynucenou reakci
„ECB nepřekvapila a podle očekávání se rozhodla pro zpřísnění měnové politiky. Zvýšení klíčové depozitní sazby ze dvou na 2,25 procenta je vynucenou reakcí na rostoucí inflační rizika,“ uvedl analytik Portu Marek Malina.
Ve snaze tlumit inflační tlaky ECB podle Maliny pravděpodobně přistoupí k dalšímu zvýšení depozitní sazby i na podzim, konkrétně na 2,50 procenta. Pokud by konflikt na Blízkém východě pokračoval a ceny energií zůstávaly dlouhodobě na současných úrovních, není podle analytika vyloučeno ani třetí zvýšení. To by podle něj mělo vážné důsledky pro už tak slabý ekonomický růst v eurozóně.
Trhy čekají další růst sazeb
Rozhodnutí Rady guvernérů bylo jednomyslné. Někteří její členové chtěli zvýšit úroky už v dubnu. Ekonomové tento krok očekávali a uváděli, že jeho hlavním cílem je udržet pod kontrolou inflační očekávání a zároveň posílit důvěryhodnost ECB po pomalé reakci na inflační vlnu po pandemii v roce 2022.
Někteří analytici krok označili za preventivní opatření, které je možné zrušit, pokud cenové tlaky odezní.
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Prezidentka ECB Christine Lagardeová však toto označení odmítla. „Takhle jsme o tom vůbec nediskutovali,“ řekla na tiskové konferenci. Zároveň zdůraznila, že ECB bude pečlivě sledovat další dopady energetického šoku způsobeného konfliktem na Blízkém východě a že její rozhodnutí budou i nadále záviset na příchozích ekonomických datech.
Finanční trhy nyní očekávají v nejbližších 12 měsících další dvě zvýšení úrokových sazeb. První by mohlo přijít v září.
Inflace překonala cíl ECB
Růst cen ropy a plynu přispěl k tomu, že inflace v zemích eurozóny v květnu stoupla na 3,2 procenta, a výrazně tak překonala dvouprocentní cíl ECB. Další růst cen je pravděpodobný, protože konflikt trvá déle, než většina analytiků očekávala.
ECB dnes také zvýšila odhad inflace na letošní rok. Nyní ji odhaduje na 3,0 procenta. V březnu počítala s inflací 2,6 procenta. Zvýšila i výhled na příští rok, a to na 2,3 procenta z dosavadních 2,0 procenta.
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ECB zhoršila výhled růstu
Centrální banka aktuální zprávě zhoršila i výhled hospodářského růstu na letošní rok. Nově očekává, že hrubý domácí produkt (HDP) se v eurozóně zvýší o 0,8 procenta. Před třemi měsíci počítala s růstem o desetinu procentního bodu vyšším.
V příštím roce ECB očekává zrychlení tempa růstu na 1,2 procenta.
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