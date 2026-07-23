ECB si dává pauzu. Sazby může opět zvýšit už v září
Evropská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny. Klíčová depozitní sazba zůstává na 2,25 procenta. Bankéři si chtějí počkat, jak se do inflace promítne energetický šok vyvolaný konfliktem na Blízkém východě. Pokud ceny ropy zůstanou vysoko, další zvýšení sazeb může přijít už v září.
Evropská centrální banka (ECB) po červnovém zvýšení úroků tentokrát šlápla na brzdu. Její Rada guvernérů ponechala všechny tři klíčové sazby beze změny. Depozitní sazba, za kterou si komerční banky ukládají peníze u ECB, zůstává na 2,25 procenta. Sazba pro hlavní refinanční operace činí 2,40 procenta a sazba mezní zápůjční facility 2,65 procenta. Banka to uvedla v tiskové zprávě.
Rozhodnutí odpovídalo očekávání ekonomů i finančních trhů. Neznamená však, že by cyklus zvyšování úroků skončil. ECB zdůraznila, že nejistota zůstává vysoká a plný dopad energetického šoku na evropské ceny se teprve projeví.
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Po prvním zvýšení za téměř tři roky přišla pauza
ECB v červnu zvýšila všechny tři klíčové sazby o čtvrt procentního bodu. K utažení měnové politiky přistoupila poprvé po téměř třech letech. Důvodem byly inflační tlaky spojené s konfliktem na Blízkém východě, který vyhnal vzhůru ceny ropy, plynu a dalších energií. Depozitní sazba se tehdy zvýšila ze dvou na 2,25 procenta.
Červencová pauza má centrálním bankéřům poskytnout více času na vyhodnocení toho, jak silně a na jak dlouho se dražší energie propíší do cen zboží a služeb.
ECB nadále postupuje bez předem stanoveného harmonogramu. O každém dalším kroku chce rozhodovat podle aktuálních údajů o inflaci, mzdách, ekonomickém růstu a vývoji na energetických trzích.
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Česká ekonomika se zatím drží v relativně dobré kondici, inflace je pod kontrolou a Česká národní banka nemá důvod k dramatickým zásahům. Přesto bývalý guvernér slovenské centrální banky a člen dozorčí rady Trinity Bank Ivan Šramko varuje, že ve světě panuje mimořádná míra nejistoty. O budoucím vývoji rozhodnou konflikty na Blízkém východě a obchodní politika Donalda Trumpa, naopak vliv války na Ukrajině je nyní minimální.
Inflace klesla, stále je ale příliš vysoká
Meziroční inflace v eurozóně v červnu klesla na 2,8 procenta z květnových 3,2 procenta. Přesto zůstává citelně nad dvouprocentním cílem ECB.
Samotný pokles inflace tedy zatím nestačí k tomu, aby centrální banka obavy ze zdražování odložila. Klíčové bude, zda růst cen energií postupně zasáhne také mzdy, služby a očekávání domácností a firem.
ECB se snaží zabránit tomu, aby se jednorázový energetický šok změnil v dlouhodobější inflační vlnu. Současně ale nechce zvyšovat úroky příliš rychle a zbytečně oslabit ekonomiku eurozóny.
Ropa znovu zdražuje
Situaci bankéřům komplikuje obnovený růst cen ropy. Konflikt na Blízkém východě dál ohrožuje klíčové přepravní trasy a zvyšuje obavy o dostupnost energetických surovin.
Cena severomořské ropy Brent se ve čtvrtek přiblížila hranici 100 dolarů za barel. Vyšší ceny energií se mohou promítnout nejen do tankování a účtů za energie, ale postupně také do výroby, dopravy a spotřebitelských cen.
Právě další vývoj cen ropy a zemního plynu bude patřit mezi hlavní faktory, podle nichž se ECB rozhodne na svém zářijovém zasedání.
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Zvýšení sazeb v září zůstává ve hře
„Ponechává to otevřené dveře dalšímu zvýšení úrokových sazeb v září,“ uvedl ekonom Anatoli Annenkov ze Société Générale, kterého cituje agentura Reuters.
Podobně situaci hodnotí hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. „Silný růst výrobních cen meziproduktů a spotřebního zboží spolu s obnoveným zdražováním ropy ponechává možnost dalšího zvýšení sazeb ECB ve hře, zvláště pokud nyní mírně lepší kondice ekonomiky eurozóny bude sílit,“ uvedl pro ČTK.
Finanční trhy počítají s možností dalšího zpřísňování měnové politiky. Podle agentury Reuters investoři zvažují až dvě další zvýšení sazeb do konce letošního roku, konečný vývoj ale bude záviset především na cenách energií a inflaci.
Pro domácnosti a firmy to znamená, že rychlý návrat levnějších úvěrů není jistý. Pokud ECB sazby znovu zvýší, může to zpomalit pokles úroků u hypoték, spotřebitelských půjček i firemního financování v zemích eurozóny.
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