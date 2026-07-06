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newstream.cz Enjoy Vstupenka za 423 tisíc, výlet za miliony. Fanoušci na mistrovství světa nešetří

Vstupenka za 423 tisíc, výlet za miliony. Fanoušci na mistrovství světa nešetří

Vstupenka za 423 tisíc? Fanoušci na mistrovství světa nešetří
ČTK
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Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale šplhají v přeprodeji ke stovkám tisíc korun. A když se připočtou letenky, hotely, jídlo nebo doprava, může se fotbalový výlet proměnit v účet za miliony. Fanoušci přesto říkají jediné: stojí to za to, píše server CNBC.

Mistrovství světa ve fotbale není jen sportovní svátek. Pro tisíce fanoušků z celého světa je to také jedna z nejdražších dovolených života. Přestože ceny vstupenek místy vyrážejí dech, zájem neochabuje.

K 2. červenci se některá z nejlepších míst z přeprodeje na atraktivní vyřazovací zápasy nabízela na StubHubu zhruba za 20 tisíc dolarů, tedy přibližně 423 tisíc korun. Řada míst ve vyšších patrech stadionu vycházela kolem 5000 dolarů, tedy zhruba 106 tisíc korun, píše web CNBC.

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StubHub je americká platforma pro přeprodej vstupenek a zároveň primární prodejce vstupenek. Patří pod společnost StubHub Holdings, která vlastní také platformu Viagogo.

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Samotná vstupenka je ale jen začátek. Kdo se chce na šampionát skutečně vydat, musí počítat i s letenkami, hotely, pronájmem aut, jídlem a suvenýry. Celkový účet tak může vyrůst o další tisíce dolarů, tedy desítky až stovky tisíc korun.

Před newyorským nádražím Penn Station se reportéři CNBC ptali fanoušků mířících na zápasy na stadion MetLife, kolik je fotbalový výlet vyjde. Odpovědi se pohybovaly od několika tisíc dolarů až po 150 tisíc dolarů, tedy zhruba 3,17 milionu korun. Nikdo z oslovených ale nelitoval.

Jednou za život

Tony Richardson přijel z Británie se svým synem a několik týdnů s ním cestoval po Spojených státech. Dovolenou si naplánovali kolem zápasů mistrovství světa. Letenky si koupili s předstihem a zaplatili za ně asi 2000 dolarů, tedy zhruba 42 tisíc korun.

Každá vstupenka je vyšla asi na 1000 dolarů, tedy 21 tisíc korun, a další tisíce dolarů utratili za auta a hotely. „Je to cesta jednou za život,“ řekl Richardson.

Jejich trasa vedla z Orlanda a Daytona Beach do Dallasu na jeden ze zápasů. Cestou se zastavili v New Orleans, v Gracelandu v Memphisu a u Niagarských vodopádů. Pak zamířili do Bostonu na zápas Anglie proti Ghaně a nakonec do New Yorku. 

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„Užili jsme si to skvěle. Lidé byli naprosto fantastičtí. Opravdu to změnilo můj pohled na Spojené státy. Všichni byli tak přátelští,“ dodal Richardson.

„Utrať, kolik chceš“

Newyorčan Andrew Hall měl jednu velkou výhodu. Nemusel platit letenky ani hotely. Jako zapálený fotbalový fanoušek ale nešetřil na vstupenkách. Pořídil si hospitality balíčky FIFA, tedy prémiovou alternativu ke standardním vstupenkám. Zaručují přístup na vybrané zápasy a zahrnují také jídlo, nápoje a vstup do lounge.

Za jednu vstupenku dal zhruba 2000 dolarů, tedy asi 42 tisíc korun. Celkem očekává, že za pět zápasů utratí více než 12 tisíc dolarů, tedy přes čtvrt milionu korun. „Manželka mi to tak trochu odsouhlasila, protože je těhotná. Řekla mi: Tohle je můj dárek pro tebe. Utrať, kolik chceš,“ popsal Hall.

Manželka s ním šla na dva zápasy, na další tři ho doprovodili přátelé. O účasti na turnaji se rozhodl hned poté, co bylo oznámeno, že New York bude jedním z hostitelských měst. „Šel bych do toho znovu? Rozhodně. Přál bych si, aby mistrovství světa bylo každý rok,“ řekl.

Fotbalový výlet za více než tři miliony

Největšími utráceči mezi oslovenými byli Rachel a Nigel Vinecombovi. Za návštěvu deseti zápasů čekají celkovou útratu kolem 150 tisíc dolarů, tedy asi 3,17 milionu korun. Z toho zhruba 100 tisíc dolarů, tedy asi 2,11 milionu korun, připadá na vstupenkové balíčky FIFA. Zbytek tvoří cestování, ubytování a další výdaje.

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Jejich program zahrnuje osm zápasů v New Jersey, čtvrtfinále v Miami a semifinále v Atlantě. Pár, který žije střídavě v Izraeli a Austrálii, přiletěl na turnaj z Tel Avivu.

„Je to moje páté mistrovství světa. Ve srovnání s klubovými zápasy je to s fanoušky mnohem lepší karnevalový zážitek. Je to něco, co jsem si nechtěl nechat ujít,“ řekl Nigel.

A výdaje nekončí ani s koncem turnaje. Vinecombovi už plánují další mistrovství světa, které budou hostit Portugalsko, Španělsko a Maroko. „Rozhodně to za to stojí. Pojedeme znovu,“ dodala Rachel.

Roky šetření

Mexičan Miguel Macias počítá, že ho cesta do New Yorku vyjde asi na 2500 dolarů, tedy zhruba 53 tisíc korun. Z toho asi 700 dolarů, tedy necelých 15 tisíc korun, zaplatil za vstupenku na zápas, 500 dolarů, tedy zhruba 10 600 korun, za letenku a přibližně 1200 dolarů, tedy asi 25 400 korun, za hotel.

Už předtím navštívil zápas mistrovství světa v Mexico City, kde utratil asi 1500 dolarů, tedy zhruba 31 700 korun, včetně ubytování přes Airbnb. „Je to mnohem víc oslava s vašimi lidmi. Je to skvělý zážitek,“ řekl Macias.

Na cestu si podle svých slov odkládal peníze čtyři roky. „Na tenhle zážitek jsem šetřil roky a na sto procent to stojí za to,“ dodal.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Benátky přitvrzují. Za jednodenní návštěvu může turista zaplatit až 50 eur

Benátky
iStock
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Benátky chtějí přitvrdit v boji s masovým turismem. Současný poplatek jednodenní návštěvníky podle radnice neodradil, město proto zvažuje, že v nejvytíženějších dnech zvedne cenu vstupu až na 50 eur.

Za jednodenní návštěvu Benátek by mohli turisté v budoucnu zaplatit výrazně víc než dosud. Nový starosta historického města Simone Venturini připustil, že v nejvytíženějších dnech by se poplatek mohl vyšplhat až na 50 eur, tedy zhruba 1200 korun. Informovala o tom agentura AP.

Odstupňovaný systém

Vyšší částka by se ale netýkala všech návštěvníků automaticky. Podle Venturiniho by město mohlo zavést odstupňovaný systém. Pokud by si například na určitý den už rezervovalo vstup do Benátek 40 tisíc lidí, další zájemci by platili vyšší cenu – třeba 20, 25 nebo 30 eur. Padesát eur má být podle starosty pouze horní hranicí.

„Neznamená to, že každý, kdo přijede do Benátek, zaplatí padesát eur,“ řekl Venturini.

7 fotografií v galerii

Benátky zavedly poplatek pro jednodenní návštěvníky v roce 2024. Základní cena činí deset eur, při včasné rezervaci pět eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo hlavní cíl: nesnížilo počet turistů, kteří do města přijíždějí jen na několik hodin.

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Velká zátěž

Podle starosty jsou právě jednodenní výletníci pro město velkou zátěží. V Benátkách často neutratí tolik jako hosté ubytovaní přes noc, přesto vytvářejí náklady. „Produkují odpad – jedí, pijí, vyhazují věci. To je spojeno s obrovskými náklady,“ uvedl Venturini, který se před zvolením starostou věnoval na radnici právě cestovnímu ruchu.

Údržba Benátek je podle něj výrazně náročnější než v jiných městech. V historickém centru se nedá spoléhat na běžnou techniku, mnoho práce se musí dělat ručně, s pomocí lodí, ručních vozíků a košťat. „Utrácíme 100 milionů eur ročně jen na to, abychom Benátky udrželi při životě, a nikdo nám ty peníze nedá. Ani Evropa, ani italský stát,“ řekl starosta.

Poplatek se vztahuje na turisty, kteří se v Benátkách neubytují. Platí od dubna do konce července, obvykle od pátku do neděle a také v některé další stanovené dny. Výjimku mají například lidé narození v Benátkách, studenti, děti mladší 14 let nebo lidé se zdravotním postižením.

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Benátky patří k nejnavštěvovanějším místům světa. Slavné náměstí svatého Marka, bazilika, muzea, gondoly, karneval i filmový festival přitahují každoročně zhruba 20 milionů turistů. Právě masový turismus ale město dlouhodobě ohrožuje. Historické Benátky jsou od roku 1987 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Radnice už dříve omezila také provoz velkých výletních lodí. Ty se staly symbolem jednorázového masového turismu a podle kritiků ohrožovaly křehké město uprostřed laguny nejen obrovským počtem návštěvníků, ale i vlnami, které jejich provoz vyvolával.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Pokuta z dovolené může přijít až na podzim. Chorvatsko a Itálie čím dál víc spoléhají na kamery

Cestování autem na dovolenou je stále populární
iStock
Michal Nosek
nos

Češi míří autem k moři ve statisících. Jenže doba, kdy zahraniční pokuta často zůstala bez následků, je pryč. Chorvatsko, Itálie i další evropské země stále více spoléhají na kamery, úsekové měření rychlosti a automatické rozpoznávání registračních značek. Pokuta tak může dorazit domů i několik měsíců po návratu z dovolené.

Cesta autem k moři patří pro mnoho Čechů k letní tradici. Chorvatsko i Itálie jsou stále jedny z nejoblíbenějších destinací, kam se vyráží po vlastní ose. Řada řidičů ale podceňuje, jak výrazně se v posledních letech změnil dopravní dohled.

Moderní kamerové systémy už dávno neslouží jen k měření rychlosti. Umějí zaznamenat průjezd na červenou, vjezd do zakázané oblasti, neoprávněné využití vyhrazeného pruhu nebo průjezd zpoplatněným úsekem bez zaplacení.

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Zejména v Itálii jsou běžné systémy automatického rozpoznávání registračních značek. Ty dokážou zaznamenat průjezd vozidla a následně ověřit, zda měl řidič oprávnění do dané oblasti vjet nebo zda splnil všechny zákonné povinnosti,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Před radarem zpomalit nestačí

Stále častěji se řidiči setkávají také s úsekovým měřením rychlosti. Na rozdíl od klasického radaru nesleduje rychlost auta v jediném okamžiku, ale vypočítává průměrnou rychlost mezi dvěma body.

To znamená, že známá taktika „před radarem přibrzdit a pak zrychlit“ už nemusí fungovat. Systém vyhodnotí celou trasu a překročení rychlosti zaznamená automaticky. Úsekové měření je běžné například na italských dálnicích a postupně se rozšiřuje i v dalších evropských zemích, kterými Češi při cestě na dovolenou projíždějí.

Pokuta může přijít až po návratu domů

Jedním z největších omylů zůstává představa, že zahraniční úřady českého řidiče nedohledají. Evropské státy si dnes běžně vyměňují údaje o provozovatelích vozidel a automatické systémy pracují především s registrační značkou.

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Nemoc, úraz, úmrtí v rodině nebo mimořádná událost v cílové destinaci mohou zrušit dovolenou i těsně před odjezdem. Stornovací poplatky přitom s blížícím se termínem často rostou a mohou dosáhnout až celé ceny cesty. Pojištění storna může část nákladů vrátit, platí ale jen pro přesně vymezené situace a je potřeba sjednat ho včas.

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Pokuta tak může dorazit na adresu majitele vozidla i několik týdnů nebo měsíců po návratu z dovolené. Řidiči by proto neměli spoléhat na to, že dopravní přestupek v zahraničí jednoduše „zapadne“.

Itálie: největší pastí bývají historická centra

Specifickým rizikem v Itálii jsou takzvané zóny ZTL, tedy Zona a Traffico Limitato. Jde o oblasti s omezeným provozem, které se nacházejí hlavně v historických centrech měst. Vjezd do nich bývá povolen pouze rezidentům, zásobování nebo vozidlům se zvláštním oprávněním.

Specifickou kapitolou jsou italské zóny ZTL, tedy oblasti s omezeným provozem. Nacházejí se především v historických centrech měst a vstup do nich bývá povolen pouze místním obyvatelům, zásobování nebo vozidlům s příslušným oprávněním,“ upozorňuje Martin Thienel.

Problém je v tom, že turisté značení často přehlédnou. Kamerový systém přitom registrační značku zaznamená automaticky. Pokud řidič projede zakázanou zónou opakovaně, může dostat několik samostatných pokut.

Chorvatsko hlídá hlavní tahy k moři

Také Chorvatsko v posledních letech zpřísňuje dohled na silnicích. Přibývá radarů, kamer i kontrol zaměřených na rychlost, používání bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. V letní sezoně navíc policie posiluje dohled na hlavních trasách vedoucích k pobřeží.

Častým problémem bývá i nedodržení pravidel pro záchranářskou uličku. Tu mají řidiči vytvářet hned po vzniku kolony, nikoli až ve chvíli, kdy za sebou uvidí sanitku, hasiče nebo policii.

„Moderní navigace dokážou upozornit na řadu omezení nebo pomoci vyhnout se některým rizikovým úsekům. Přesto nelze spoléhat pouze na elektroniku. Dopravní značení, místní pravidla i případná omezení mají vždy přednost před informacemi v navigaci. Před cestou se proto vyplatí ověřit základní dopravní pravidla v zemích, kterými řidič projíždí. Několik minut přípravy může ušetřit nejen pokutu, ale i nepříjemnosti během dovolené,“ říká Thienel.

Před cestou zkontrolujte auto i pojištění

Pokuta ze zahraničí nemusí být jediným nepříjemným výdajem. Pokud se během cesty objeví porucha auta, nehoda nebo zdravotní komplikace, mohou náklady rychle narůst. Před odjezdem se proto vyplatí zkontrolovat technický stav vozidla, rozsah asistenčních služeb i cestovní pojištění.

Evropská kartička pojištěnce sice v zemích EU zajišťuje nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, v praxi to ale nemusí vždy stačit. Nejbližší lékař nebo ambulance mohou být soukromé a za ošetření se pak platí na místě.

Abyste si svou dovolenou užili skutečně naplno a bez starostí, nezapomeňte určitě na cestovní pojištění. S evropskou kartičkou pojištěnce sice máte v členských zemí EU nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, ne vždy je to ale výhodné či pohodlné. Někdy bude nejblíže soukromý lékař či ambulance, kde si budete muset vyšetření zaplatit, ale následně vám jej proplatí vaše pojišťovna,“ říká Thienel.

 

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