Vstupenka za 423 tisíc, výlet za miliony. Fanoušci na mistrovství světa nešetří
Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale šplhají v přeprodeji ke stovkám tisíc korun. A když se připočtou letenky, hotely, jídlo nebo doprava, může se fotbalový výlet proměnit v účet za miliony. Fanoušci přesto říkají jediné: stojí to za to, píše server CNBC.
Mistrovství světa ve fotbale není jen sportovní svátek. Pro tisíce fanoušků z celého světa je to také jedna z nejdražších dovolených života. Přestože ceny vstupenek místy vyrážejí dech, zájem neochabuje.
K 2. červenci se některá z nejlepších míst z přeprodeje na atraktivní vyřazovací zápasy nabízela na StubHubu zhruba za 20 tisíc dolarů, tedy přibližně 423 tisíc korun. Řada míst ve vyšších patrech stadionu vycházela kolem 5000 dolarů, tedy zhruba 106 tisíc korun, píše web CNBC.
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StubHub je americká platforma pro přeprodej vstupenek a zároveň primární prodejce vstupenek. Patří pod společnost StubHub Holdings, která vlastní také platformu Viagogo.
Samotná vstupenka je ale jen začátek. Kdo se chce na šampionát skutečně vydat, musí počítat i s letenkami, hotely, pronájmem aut, jídlem a suvenýry. Celkový účet tak může vyrůst o další tisíce dolarů, tedy desítky až stovky tisíc korun.
Před newyorským nádražím Penn Station se reportéři CNBC ptali fanoušků mířících na zápasy na stadion MetLife, kolik je fotbalový výlet vyjde. Odpovědi se pohybovaly od několika tisíc dolarů až po 150 tisíc dolarů, tedy zhruba 3,17 milionu korun. Nikdo z oslovených ale nelitoval.
Jednou za život
Tony Richardson přijel z Británie se svým synem a několik týdnů s ním cestoval po Spojených státech. Dovolenou si naplánovali kolem zápasů mistrovství světa. Letenky si koupili s předstihem a zaplatili za ně asi 2000 dolarů, tedy zhruba 42 tisíc korun.
Každá vstupenka je vyšla asi na 1000 dolarů, tedy 21 tisíc korun, a další tisíce dolarů utratili za auta a hotely. „Je to cesta jednou za život,“ řekl Richardson.
Jejich trasa vedla z Orlanda a Daytona Beach do Dallasu na jeden ze zápasů. Cestou se zastavili v New Orleans, v Gracelandu v Memphisu a u Niagarských vodopádů. Pak zamířili do Bostonu na zápas Anglie proti Ghaně a nakonec do New Yorku.
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„Užili jsme si to skvěle. Lidé byli naprosto fantastičtí. Opravdu to změnilo můj pohled na Spojené státy. Všichni byli tak přátelští,“ dodal Richardson.
„Utrať, kolik chceš“
Newyorčan Andrew Hall měl jednu velkou výhodu. Nemusel platit letenky ani hotely. Jako zapálený fotbalový fanoušek ale nešetřil na vstupenkách. Pořídil si hospitality balíčky FIFA, tedy prémiovou alternativu ke standardním vstupenkám. Zaručují přístup na vybrané zápasy a zahrnují také jídlo, nápoje a vstup do lounge.
Za jednu vstupenku dal zhruba 2000 dolarů, tedy asi 42 tisíc korun. Celkem očekává, že za pět zápasů utratí více než 12 tisíc dolarů, tedy přes čtvrt milionu korun. „Manželka mi to tak trochu odsouhlasila, protože je těhotná. Řekla mi: Tohle je můj dárek pro tebe. Utrať, kolik chceš,“ popsal Hall.
Manželka s ním šla na dva zápasy, na další tři ho doprovodili přátelé. O účasti na turnaji se rozhodl hned poté, co bylo oznámeno, že New York bude jedním z hostitelských měst. „Šel bych do toho znovu? Rozhodně. Přál bych si, aby mistrovství světa bylo každý rok,“ řekl.
Fotbalový výlet za více než tři miliony
Největšími utráceči mezi oslovenými byli Rachel a Nigel Vinecombovi. Za návštěvu deseti zápasů čekají celkovou útratu kolem 150 tisíc dolarů, tedy asi 3,17 milionu korun. Z toho zhruba 100 tisíc dolarů, tedy asi 2,11 milionu korun, připadá na vstupenkové balíčky FIFA. Zbytek tvoří cestování, ubytování a další výdaje.
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Jejich program zahrnuje osm zápasů v New Jersey, čtvrtfinále v Miami a semifinále v Atlantě. Pár, který žije střídavě v Izraeli a Austrálii, přiletěl na turnaj z Tel Avivu.
„Je to moje páté mistrovství světa. Ve srovnání s klubovými zápasy je to s fanoušky mnohem lepší karnevalový zážitek. Je to něco, co jsem si nechtěl nechat ujít,“ řekl Nigel.
A výdaje nekončí ani s koncem turnaje. Vinecombovi už plánují další mistrovství světa, které budou hostit Portugalsko, Španělsko a Maroko. „Rozhodně to za to stojí. Pojedeme znovu,“ dodala Rachel.
Roky šetření
Mexičan Miguel Macias počítá, že ho cesta do New Yorku vyjde asi na 2500 dolarů, tedy zhruba 53 tisíc korun. Z toho asi 700 dolarů, tedy necelých 15 tisíc korun, zaplatil za vstupenku na zápas, 500 dolarů, tedy zhruba 10 600 korun, za letenku a přibližně 1200 dolarů, tedy asi 25 400 korun, za hotel.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Už předtím navštívil zápas mistrovství světa v Mexico City, kde utratil asi 1500 dolarů, tedy zhruba 31 700 korun, včetně ubytování přes Airbnb. „Je to mnohem víc oslava s vašimi lidmi. Je to skvělý zážitek,“ řekl Macias.
Na cestu si podle svých slov odkládal peníze čtyři roky. „Na tenhle zážitek jsem šetřil roky a na sto procent to stojí za to,“ dodal.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.