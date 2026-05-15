Dalibor Martínek: Babiš prolomil hráz. Může utrácet, jak se mu zlíbí

Dalibor Martínek

Sněmovna schválila změny v nakládání s rozpočtem. Až normu podepíše prezident, bude moci vláda utrácet za výstavbu silnic a dálnic, železnic nebo za energetické projekty, kolik bude chtít, a nebude se to počítat do schodku rozpočtu.

Alena Schillerová jako buldozer přejela veškeré námitky proti rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Zmínky opozice, že celkově může už v příštím roce hospodařit stát při nových podmínkách i se schodkem 400 miliard korun, označila za halucinace. Nit nenechala suchou na minulé vládě a Zbyňku Stanjurovi jmenovitě.

Minulá vláda podle ní nedala té současné jinou možnost než stávající rozpočtová pravidla novelou zákona obejít. Rozpočtová rada vlády v čele s Mojmírem Hamplem, která se marně snaží na hospodaření státu dohlížet, je v očích Schillerové pomýlená. Celkově jsou všichni, kdo s rozpočtovou manipulací nesouhlasí, pomýlení.

Scénky jak z absurdního divadla

Své vystoupení zakončila ministryně útokem na Fialovu vládu a opozici jakýmsi moravským úslovím „Drzé čelo hanby nemaje.“ Tím měla na mysli tlak ODS a spol. na dodržování pravidel. Jinými slovy, kdo bude kritizovat naše bezbřehé utrácení, břehy byly odstraněny, je drzý.

Schillerová má do jisté míry pravdu. Snižovat schodek rozpočtu a přitom investovat do výstavby jádra nebo dálnic, zároveň dál zvyšovat důchody či platy policistů a učitelů by nebylo možné. Než sekat v rozpočtu, vláda raději některé výdaje „vyčlení“.

Rozpočtová rada, stejně jako každý racionálně smýšlející člověk, má v situaci jasno. „Tříprocentní schodek veřejných rozpočtů rozhodně není v pořádku, jak se nám vláda snaží namluvit. A není ani pravda, že když jde na investice, tak se vlastně nic neděje,“ tvrdí člen Národní rozpočtové rady Petr Musil.

Veřejná debata o rovnováze a dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí se podle rady dostala do absurdní roviny. „Přestože již řadu let vidíme, jak náš veřejný sektor nedokáže hospodařit se schodkem nižším než dvě procenta HDP, tváříme se, že je vlastně všechno v pořádku.“

Babišova vláda hřeší na fakt, že celkový dluh země se nyní pohybuje na zdánlivě přijatelných 44 procentech HDP. Zvráceně vzhlíží k dluhům Francie (115 procent HDP) nebo Itálie (135 procent HDP). Tváří se, jako by sekání dluhů bylo přirozené, správné. Omlouvá to potřebou investic do budoucna.

Vláda ráda svůj dluh porovnává s hypotékou. Jsou tu ovšem dva zásadní rozdíly. Hypotéku nakonec ten, kdo si ji vzal, splatí. A za druhé, po splacené hypotéce zůstane majetek. Vláda své dluhy splácet nehodlá, a po jejím utrácení zbyde kromě dálnic jen vyjedená peněženka.

Přijímačky na střední školy letos dopadly dobře. Devět z deseti žáků bylo přijato, vyplývá z výsledků, které zveřejnil státní Cermat. Jen Praha „vyniká". Je z hlediska přijetí na střední o vagon nejhorší v zemi.

V prvním kole přijaly střední školy do čtyřletých oborů 117 tisíc uchazečů. To znamená 90 procent z celkového počtu přihlášených. To vypadá jako pěkné číslo, zdá se, že v přijímacím řízení je vše v pořádku, není zdánlivě důvod k nějakému pohoršení. Jenže, pohled na detail ukazuje, jak šílenou máme v zemi situaci.

Devadesát procent vypadá dobře. Dokud se nepodíváte na Prahu

V Praze, která stahuje chytré hlavy z celé země a tvoří třicet procent HDP Česka, se na střední školy dostalo „jen“ osmdesát procent uchazečů. A to ne proto, že by pražské děti byly hloupější než jinde. Opak je pravdou. Je to kvůli tomu, že zřizovatelé, město Praha a městské části, nedokáží vytvořit dostatečnou kapacitu vzdělávacích zařízení.

Je to téma letité, paradoxně bez škrábance na politické prestiži prochází všem politikům, kteří vyhrávají volby. Je to nepochopitelné, i jejich děti přece chtějí studovat.

Stejná zkouška, úplně jiná realita

Pro ilustraci: například na čtyřleté gymnázium v Klášterci nad Ohří byl průměrný počet bodů v jednotné státní zkoušce, které stačily k přijetí, 49 procent. Nejnižší počet, který ještě dostal žáka na střední, bylo 23 bodů. Což ve zkratce znamená, že žák mohl klidně odpovědět na tři ze čtyř otázek špatně, přesto se dostal.

Na gymnázium Na Vítězné pláni v Praze ani 85 procent správných odpovědí nestačilo ke přijetí, průměr správných odpovědí byl přes 90 procent. Na Keplerce byl průměr správných odpovědí 92 procent, dvě třetiny uchazečů se nedostaly.

V Moravskoslezském kraji se na střední dostalo 94 procent žáků, stejně jako na Vysočině. V Praze 80 procent, přestože žáci dosahovali v průměru mnohem lepších výsledků. Na Mendelovo gymnázium v Opavě, nejprestižnější školu kraje, stačilo k přijetí 71 procent správných odpovědí.  

Praha bere chytré hlavy, ale nemá pro ně lavice

„Magistrát hlavního města Prahy dlouhodobě neřeší kapacity středních škol. Praha jako zřizovatel, a tedy ten, kdo je za kapacity škol zodpovědný, mrhá potenciálem dětí,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. A tím si myje ruce. Praha se svými 180 miliardami korun na účtech zatím jen teoreticky zvažuje výstavbu kampusu v Letňanech za dvě miliardy korun. Což je řešení zatím jen teoretické, a přitom nedostatečné.

Výsledkem alibismu českého takzvaně bezplatného vzdělávacího systému je, že Pražáci platí desítky tisíc korun soukromým subjektům, aby připravily děti na vysoce konkurenční přijímací zkoušky na gymnázia. Jelikož to učitelé veřejných základních škol, tito prestižní státní zaměstnanci, nedokážou. Tisíce dětí si v hlavním městě zpestří jaro opakovačkami.

Nejbohatší Čech Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity. Firma má investovat mimo obranný průmysl a při využití dluhového financování by mohla mít kapacitu až deset miliard eur, tedy zhruba 240 miliard korun.

Český podnikatel Michal Strnad zakládá novou investiční společnost, která se má zaměřit na akvizice v Evropě a ve Spojených státech. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na rozhovor se Strnadem.

Podle mluvčího Czechoslovak Group Andreje Čírtka nejde o family office v tradičním pojetí, ale o samostatnou investiční platformu zaměřenou na private equity investice mimo obranný průmysl. Firma má fungovat odděleně od CSG a bez personálního propojení s jejím managementem.

Částka deset miliard eur podle Čírtka představuje teoretickou investiční kapacitu v případě využití dluhového financování pro větší transakce.

Hotely, fotbal i odpadové hospodářství

Strnad už podle Bloombergu pod novou investiční společnost převedl některá svá aktiva. Patří mezi ně například podíl v pražském hotelu Four Seasons nebo fotbalový klub Viktoria Plzeň.

Mezi možné investiční cíle by mohly patřit i tuzemské aktivity dánské skupiny Marius Pedersen, která působí v odpadovém hospodářství a jejíž česká část má být na prodej. Strnad zároveň uvedl, že má nadále zájem také o akvizice mediálních společností.

Sázka na dlouhodobé držení

Nová investiční firma se má podle Strnada zaměřovat na diverzifikované investice a slibná růstová odvětví. Podnikatel zdůrazňuje, že jej zajímají aktiva, která má smysl držet dlouhodobě.

Strnad rovněž uvedl, že jedná o několika možných formách spolupráce s Renátou Kellnerovou, která po smrti svého manžela Petra Kellnera převzala kontrolu nad investiční skupinou PPF.

Peníze po vstupu CSG na burzu

Část prostředků pro novou investiční platformu má pocházet z nedávného prodeje akcií Czechoslovak Group. CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterdamu a na neregulovaný trh pražské burzy. Prodejem akcií tehdy získala 3,8 miliardy eur.

Od vstupu na burzu však akcie CSG výrazně oslabily. Podle Bloombergu k poklesu přispěly mimo jiné pochybnosti investorů ohledně obchodního modelu firmy.

