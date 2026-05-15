Dalibor Martínek: Babiš prolomil hráz. Může utrácet, jak se mu zlíbí
Sněmovna schválila změny v nakládání s rozpočtem. Až normu podepíše prezident, bude moci vláda utrácet za výstavbu silnic a dálnic, železnic nebo za energetické projekty, kolik bude chtít, a nebude se to počítat do schodku rozpočtu.
Alena Schillerová jako buldozer přejela veškeré námitky proti rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Zmínky opozice, že celkově může už v příštím roce hospodařit stát při nových podmínkách i se schodkem 400 miliard korun, označila za halucinace. Nit nenechala suchou na minulé vládě a Zbyňku Stanjurovi jmenovitě.
Minulá vláda podle ní nedala té současné jinou možnost než stávající rozpočtová pravidla novelou zákona obejít. Rozpočtová rada vlády v čele s Mojmírem Hamplem, která se marně snaží na hospodaření státu dohlížet, je v očích Schillerové pomýlená. Celkově jsou všichni, kdo s rozpočtovou manipulací nesouhlasí, pomýlení.
Scénky jak z absurdního divadla
Své vystoupení zakončila ministryně útokem na Fialovu vládu a opozici jakýmsi moravským úslovím „Drzé čelo hanby nemaje.“ Tím měla na mysli tlak ODS a spol. na dodržování pravidel. Jinými slovy, kdo bude kritizovat naše bezbřehé utrácení, břehy byly odstraněny, je drzý.
Schillerová má do jisté míry pravdu. Snižovat schodek rozpočtu a přitom investovat do výstavby jádra nebo dálnic, zároveň dál zvyšovat důchody či platy policistů a učitelů by nebylo možné. Než sekat v rozpočtu, vláda raději některé výdaje „vyčlení“.
Rozpočtová rada, stejně jako každý racionálně smýšlející člověk, má v situaci jasno. „Tříprocentní schodek veřejných rozpočtů rozhodně není v pořádku, jak se nám vláda snaží namluvit. A není ani pravda, že když jde na investice, tak se vlastně nic neděje,“ tvrdí člen Národní rozpočtové rady Petr Musil.
Veřejná debata o rovnováze a dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí se podle rady dostala do absurdní roviny. „Přestože již řadu let vidíme, jak náš veřejný sektor nedokáže hospodařit se schodkem nižším než dvě procenta HDP, tváříme se, že je vlastně všechno v pořádku.“
Babišova vláda hřeší na fakt, že celkový dluh země se nyní pohybuje na zdánlivě přijatelných 44 procentech HDP. Zvráceně vzhlíží k dluhům Francie (115 procent HDP) nebo Itálie (135 procent HDP). Tváří se, jako by sekání dluhů bylo přirozené, správné. Omlouvá to potřebou investic do budoucna.
Vláda ráda svůj dluh porovnává s hypotékou. Jsou tu ovšem dva zásadní rozdíly. Hypotéku nakonec ten, kdo si ji vzal, splatí. A za druhé, po splacené hypotéce zůstane majetek. Vláda své dluhy splácet nehodlá, a po jejím utrácení zbyde kromě dálnic jen vyjedená peněženka.
