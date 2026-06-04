Glazerovi po letech zvažují ústup z Manchesteru United. Ve hře jsou miliardy i budoucnost Old Trafford
Americká rodina Glazerových po více než dvou dekádách vlastnictví Manchesteru United zvažuje, zda se svého podílu v klubu částečně, nebo úplně nezbaví. Dle agentury Bloomberg se debaty odehrávají v době, kdy slavný anglický klub stojí před nákladným rozhodnutím o budoucnosti stadionu Old Trafford. Návrat do Ligy mistrů mu přitom zároveň může zvyšovat hodnotu.
Po více než dvaceti letech u kormidla Manchesteru United se část rodiny Glazerových začíná znovu zabývat otázkou, zda v klubu zůstat. Někteří členové americké miliardářské rodiny podle agentury Bloomberg zvažují prodej části, případně celého svého podílu v jednom z nejslavnějších fotbalových klubů světa. Uvádí agentura Bloomberg.
Diskuse se zatím týkají především možného prodeje akcií jednotlivých členů rodiny. Ti, kteří jsou pro odchod, se podle zdrojů Bloombergu snaží přesvědčit i další příbuzné, aby se k nim přidali. Jednotný postoj ale Glazerovi zatím nemají. Část rodiny je proti prodeji, což může případnou transakci výrazně zkomplikovat.
Old Trafford jako miliardový problém
Načasování úvah o prodeji není náhodné. Manchester United řeší jednu z největších investičních otázek své budoucnosti: co dál se stadionem Old Trafford.
Legendární stadion potřebuje rozsáhlou modernizaci, případně přestavbu, která by klub mohla v příštích letech vyjít na miliardy. Právě takto nákladný projekt může být pro část vlastníků důvodem, proč z klubu odejít, dokud je jeho hodnota vysoko.
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Na druhé straně stojí návrat Manchesteru United do Ligy mistrů UEFA. Účast v nejprestižnější evropské soutěži znamená významné dodatečné příjmy a může posílit argumenty těch členů rodiny, kteří by si investici chtěli ponechat déle.
Manchester United se podle Bloombergu k situaci odmítl vyjádřit. Rodina Glazerových na žádost o komentář zaslanou přes klub nereagovala.
Zájem by mohli mít investoři z USA i Blízkého východu
Pokud by Glazerovi skutečně začali prodávat, o Manchester United by pravděpodobně nebyla nouze. Klub by mohl přilákat bohaté investory ze Spojených států i zájemce z Blízkého východu.
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Cena by ale zřejmě byla mimořádně vysoká. Nejde jen o sílu značky Manchesteru United, ale také o hlasovací práva spojená s akciemi Glazerových. Akcie klubu se na newyorské burze obchodují okolo 21 dolarů, což podle Bloombergu odpovídá tržní kapitalizaci přibližně 3,6 miliardy dolarů. Případná transakce by však mohla klub ocenit výrazně výše. Po středečním uzavření burzy akcie Manchesteru United vzrostly až o 7,4 procenta.
Ratcliffe už má v klubu téměř třetinu
Současné úvahy přicházejí necelé dva roky poté, co Glazerovi prodali zhruba 29procentní podíl britskému miliardáři Jimu Ratcliffovi, zakladateli skupiny Ineos. Ratcliffe díky dohodě získal kontrolu nad fotbalovými operacemi klubu.
Už tehdy se dle Bloombergu uvnitř rodiny vedly spory o to, zda Manchester United prodat celý, nebo jen část. Glazerovi nakonec dali přednost dohodě s Ratcliffem před úplným prodejem katarským investorům, kteří měli za klub nabízet více než pět miliard liber.
Fanoušci Glazerům dluhový odkup nikdy neodpustili
Vlastnictví Glazerových patří k nejdelším v moderní historii anglického fotbalu, zároveň však k nejkontroverznějším. Malcolm Glazer převzal Manchester United v roce 2005 prostřednictvím dluhového odkupu, který klub zatížil vysokými závazky. Právě tento způsob převzetí fanoušci dlouhodobě kritizují.
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Napětí mezi příznivci a majiteli ještě zesílilo po odchodu legendárního trenéra Alexe Fergusona v roce 2013. Od té doby se Manchester United opakovaně pokouší vrátit na vrchol, střídá trenéry i hvězdné hráče, ale sportovní výsledky zůstávají za očekáváním.
Přesto Manchester United dál patří mezi největší značky světového fotbalu. V Premier League získal rekordních 13 titulů a v minulosti dokázal přilákat hvězdy jako Cristiano Ronaldo, Paul Pogba nebo Zlatan Ibrahimović. V posledních letech však fotbalovou vládu nad Manchesterem převzal městský rival Manchester City.
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