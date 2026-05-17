Opozici ani rozpočet nepotřebujeme
Na horách řádili v polovině května ledoví muži, ve sněmovně vládní koalice. Jako zákon roku se vždy označoval rozpočet. Od nynějška už to nebude platit, zákonem roku se klidně může stát novela, kterou sněmovnou protlačila Alena Schillerová. Ta v zásadě ruší úlohu státního rozpočtu.
Rozpočet už nebude staré dobré "má dáti, dal". Budou vznikat jakési fiktivní rozpočty. Nově se do nich „nebudou počítat“ výdaje na armádu, na dopravní infrastrukturu nebo na energetické projekty. Stovky miliard korun. Vláda si z rozpočtu udělala trhací kalendář. Teď bude moci Alena Schillerová vykládat, jak plní rozpočet, ten osekaný, maastrichtská kritéria. Iluzorní schodek nebude přes tři procenta.
Ve skutečnosti si vláda rozvázala ruce, aby mohla vytvářet obří dluhy, a přitom tvrdit, že to nejsou dluhy, že to se nepočítá. Omyl, počítá. Ať už půjde o výdaje na platy učitelů, nebo na silnice, budou to všechno výdaje z jedné kapsy. Té české. Přestože jeden budeme počítat do dluhu a druhý ne, oba zůstanou výdaji, které je třeba zaplatit. Jelikož si na ně stát nevydělá, bude si víc půjčovat. Je s podivem, že vláda ještě hraje hru na státní rozpočet. Používání tohoto sousloví ztrácí smysl. Schillerová by mohla přejmenovat svůj úřad na ministerstvo utrácení.
Minulá emise protiinflačních dluhopisů pro domácnosti vládě prodražila financování možná až o 10 miliard korun. Domácnostem stát platil 15 procent, bankám a fondům šest, říká ekonom Petr Dufek.
Jelikož koalice dobře funguje, Babišův rozpočtovou šarádu podpořili Okamurovci i Macinkovci, Babiš jim na oplátku schválil Sudeťáky. Čtvrteční zasedání sněmovny šlapalo jako hodinky, jeden štvavý proslov za druhým. Jindřich Rajchl obvinil opozici, že „celou věc“ zpolitizovala. Miroslav Ševčík označil podporovatele sjezdu sudetských Němců v Brně za vlastizrádce. Podle Motoristy Šťastného je brněnské setkání politickou provokací.
Bez přítomnosti opozice, která se zasedání nezúčastnila, bylo zasedání rychlé, s hladkým průběhem, zakončené bezproblémovým schválením usnesení, že sjezd sudetských Němců v Brně nechceme. Organizátoři akce již dopředu avizovali, že výzvu sněmovny budou ignorovat a za týden se setkání uskuteční. Hladké, rychlé a zcela zbytečné zasedání poslanců.