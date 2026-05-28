Václav Sochor z Tipsportu: Prohry Čechů nejsou pro sázkovky požehnáním
Hokejový šampionát vrcholí a spolu s ním také sázkařská horečka. Češi a Slováci již vsadili jen u Tipsportu více než miliardu korun. A hokejový šampionát zakrátko vystřídá fotbalové mistrovství světa, kam se český tým také kvalifikoval. Jak se sportovní super rok projeví v hospodaření české jedničky sportovních sázek? A jak se Češi učí sázet na volby? Odpovídá šéf komunikace skupiny Tipsport Václav Sochor.
Jak se Tipsportu aktuálně daří?
Loňský rok byl pro nás poměrně náročný hlavně kvůli zvýšenému zdanění, zejména na Slovensku. Na druhou stranu právě slovenský trh nám dnes roste dynamičtěji než český. Myslím, že jsme se už dostali k určité hranici, kterou ekonomové popisují jako Lafferovu křivku. Jinými slovy: když se zdanění bude dál zvyšovat, stát už nemusí vybrat víc peněz, ale naopak méně.
Pro nás je teď otázkou, jestli se podaří udržet historickou tradici, kdy Tipsport prakticky od začátku devadesátých let rostl každý rok. Český trh je totiž mimořádně saturovaný. Ukázalo se to i při nástupu nové konkurence v posledních letech. Navzdory miliardovým investicím se jí podařilo získat jen několik procent trhu. My dnes jako skupina operujeme hlavně se značkami Tipsport a Chance a společně držíme zhruba tři čtvrtiny českého trhu sportovního sázení.
Předpokládám ale, že letošní rok pro vás bude příznivý, přeci jen těch událostí je hodně.
Ano, interně tomu říkáme „super sportovní půlrok“. Začalo to olympiádou, pokračuje mistrovstvím světa v hokeji a čeká nás ještě fotbalový šampionát. Každá z těch událostí má obrovský dopad na sázení i na zájem veřejnosti.
Překvapila nás už olympiáda. Na minulé letní olympijské hry jsme nabrali zhruba šest set milionů korun, zatímco při letošní zimní olympiádě to byla téměř miliarda a půl. A z toho většina připadla na hokejový turnaj. To ukazuje, jak mimořádně silnou pozici má v českém prostředí právě hokej. Na některé jiné sporty šly ve srovnání s tím jen jednotky milionů korun.
Jak si vede letošní mistrovství světa v hokeji ve srovnání s předchozími ročníky?
Trochu se potvrzuje to, co jsme očekávali. Když je olympijský hokejový turnaj, klasické mistrovství světa bývá trochu ve stínu. Aktuálně jsme zhruba na jedné miliardě přijatých sázek, zatímco vloni jsme vybrali na celé mistrovství přibližně 1,7 miliardy korun.
A rok 2024, kdy se hrálo v Česku a český tým získal zlato?
Nominálně to bylo také kolem 1,7 miliardy korun, nicméně s tím, jak rostou mzdy a inflace, tak to představovalo větší hodnotu. I tak dál platí, že největším turnajem z pohledu sázkové kanceláře zůstává fotbalový šampionát. Ať už Euro, tak mistrovství světa.
Kolik očekáváte na fotbalovém mistrovství světa?
Na posledním evropském šampionátu jsme přijali sázky téměř za tři miliardy korun. Od mistrovství světa čekáme podobná čísla. Hodně samozřejmě záleží na tom, jak se bude dařit českému týmu.
Jak moc obecně ovlivňují výsledky českého týmu náladu sázkařů?
Obrovsky. Je to vlastně velmi zajímavý psychologický fenomén. Na začátku turnaje bývají Češi vůči národnímu týmu optimističtí a sázejí na něj. Jakmile ale přijde slabší výkon nebo porážka, nálada se rychle obrátí. Typicky jsme to viděli po letošních zápasech, které se českému týmu nepovedly. Najednou většina předzápasových sázek mířila na soupeře. Pak se ale situace často znovu otočí během live sázek. Když se českému týmu začne dařit přímo v utkání, lidé se vracejí k sázení na Česko. Ty nálady se skutečně přelévají téměř z minuty na minutu podle vývoje zápasu.
Takže není pravda, že bookmaker automaticky vydělá, když Češi prohrají?
Na první pohled to tak může vypadat, ale není tomu tak. Třeba před zápasem s Norskem šlo asi 91 procent předzápasových sázek na český tým. Jenže během utkání, kdy Češi nezačali dobře, lidé ve velkém přesouvali peníze na Nory prostřednictvím live sázek. Takže výsledkem nebyl žádný mimořádný zisk pro sázkovku. Navíc z dlouhodobého pohledu není v našem zájmu, aby český tým vypadl brzo. Když Češi postoupí daleko, lidé sledují turnaj déle, sázejí na více zápasů a celkový objem sázek roste. Když národní tým skončí brzy, zájem veřejnosti přirozeně klesá. To platí stejně pro hokej i pro fotbal.
Jak se aktuálně vyvíjejí šance českého týmu?
Kurzy se během turnaje výrazně mění. Před samotným šampionátem byli Češi šestým hlavním favoritem, před klíčovými zápasy jsme byli z pohledu bookmakerů čtvrtým hlavním kandidátem na celkové vítězství a aktuálně jsou pátí. Největším favoritem je Kanada s kurzem 2,55, následuje Švýcarsko, Finsko a Švédsko. Česko má kurz kolem 18 ku jedné.
A z pohledu sázkařů?
To je zajímavé srovnání. Zatímco my favorizujeme Kanadu, nejvíce lidí si vsadilo na Švýcarsko. A také vidíme rozdíl mezi českým a slovenským trhem. Slováci mnohem častěji sázejí „srdcem“ a podporují vlastní reprezentaci bez ohledu na kurzy.
Říkáte, že i mimořádně silný sportovní rok nakonec neznamená dramatický růst celoročních sázek. Proč?
Ukázalo se nám to během pandemie. Lidé mají na zábavu a sázení určité množství volných peněz. Když utratí víc během mistrovství světa nebo olympiády, pak o to méně sázejí během běžné sezony. Během covidového roku tak lidé vsázeli v podstatě stejně, ačkoli se konalo jen omezené množství příležitostí. Takže se peníze přesouvaly mezi různé typy sázek.
Vedle sportu nabízíte možnost vsadit si na výsledky voleb, filmových cen a další události. Jak významné dnes jsou?
Máme sázky na StarDance, Magnesii Literu či Oscary. Říkáme tomu společenské sázky a zdaleka nejvýraznější kategorií jsou politické sázky. Máme patery volby, které jsou výraznější než ostatní, tedy české prezidentské parlamentní a prezidentské volby, totéž na Slovensku, a ještě americké prezidentské volby. Před volbami v roce 2023 jsme spustili kampaň „Známe příští hlavu státu“. To se povedlo, trefili jsme i procenta a je to přesnější než průzkumy agentur. Následně jsme si spočítali, že jsme díky této kampani získali zhruba 37 tisíc nových klientů, čímž to byla naše nejúspěšnější akviziční kampaň. Řada z nich u nás zůstala a sází i na sport.
Jak si vysvětlujete, že trefujete výsledky voleb lépe než volební modely?
Průzkumy pracují s relativně omezeným vzorkem respondentů, zatímco my u velkých voleb máme třeba 150 tisící tiketů. Z toho se dá velmi dobře vyčíst nálada společnosti. Nejpřesnější bývají prezidentské volby, protože jsou čitelnější.
Jak významné jsou politické sázky ve srovnání se sportem?
V absolutních číslech jsou pořád relativně malé. Na minulé prezidentské volby jsme přijali sázky asi za 400 milionů korun, což je rekord v politických sázkách. Ale když to srovnáte s hokejem nebo fotbalem, stále jde jen o promile celkového objemu. Sport se totiž hraje v podstatě každý den, zatímco velké volby přicházejí jednou za čas.
Budete vypisovat i další americké volby, například midterms?
Určitě ano. Už dnes máme vypsané sázky na příštího amerického prezidenta a vypíšeme i midterms. Stejně tak budeme mít vypsané i české komunální volby. Tyto sázky jsou ale stále spíše zajímavostí.
Václav Sochor
Vedoucí komunikace skupiny Tipsport, bývalý novinář a PR konzultant. V roce 2024 získal titul Mluvčí roku ASCOPA.
