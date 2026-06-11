EU řeší sankce proti izraelskému ministrovi. „Ani se o to nepokoušejte,“ vzkázal Macinka
Šéf české diplomacie Petr Macinka označil izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Bena Gvira za „strašného člověka“, jehož chování překračuje meze. Přesto odmítá unijní sankce. Macinka řekl agentuře Bloomberg, že sankce by z krajně pravicového Gvira udělaly hrdinu v očích jeho voličů.
Česká republika zablokuje pokusy uvalit sankce Evropské unie na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira kvůli jeho zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit pomoc do Gazy. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka.
Partnerům v EU podle svých slov řekl, aby se o takový návrh „ani nepokoušeli, jinak ho zablokujeme“, pokud bude předložen před říjnovými volbami v Izraeli. Podobný návrh by totiž podle českého ministra jen podpořil popularitu krajně pravicového ministra.
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Summit může vyzvat k dalším krokům
Summit EU, který se uskuteční příští týden v Bruselu, by mohl vyzvat členské státy sedmadvacítky k tomu, aby podpořily sankce proti některým izraelským ministrům v souvislosti s porušováním práv zadržených aktivistů z humanitární flotily, jež chtěla nedávno doplout do Pásma Gazy.
Vyplývá to alespoň z návrhu závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států při EU budou o závěrech diskutovat ještě několikrát a text se může výrazně změnit. Případné sankce se rovněž řeší podrobněji na nižší pracovní úrovni.
„Evropská rada odsuzuje špatné zacházení se zadržovanými osobami, včetně evropských občanů, po zadržení globální flotily Sumud v mezinárodních vodách. Vyzývá Radu EU, aby pokročila v práci na omezujících opatřeních proti extremistickým ministrům, kteří podněcují a propagují takové porušování lidských práv,“ stojí v článku 28 návrhu závěrů.
Česko by chtělo tuto formulaci změnit, přičemž není samo. Proti je podle unijních zdrojů také Německo a Maďarsko.
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Ministři budou jednat v Lucemburku
Tématem se budou zabývat také ministři zahraničí na své pondělní schůzce v Lucemburku, kde bude i Macinka.
Řada unijních zemí, například Španělsko, Slovinsko nebo Irsko, vyzvala k uvalení sankcí vůči izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi kvůli tomu, jak zacházel s aktivisty z flotily.
Video vyvolalo kritiku
Krajně pravicový ministr na síti X zveřejnil video, na němž v přístavu Ašdod prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou.
„Takhle vítáme podporovatele terorismu,“ napsal k videu, na němž je vidět také to, jak maskovaní policisté srážejí jednu aktivistku na kolena.
Poté, co se video ze zadržení objevilo, odsoudil Ben Gvira i premiér Benjamin Netanjahu, který uvedl, že jeho počínání „nebylo v souladu s izraelskými hodnotami a zákony“.
Macinka: Sankce by jim pomohly
Šéf české diplomacie v rozhovoru s agenturou Bloomberg při vysvětlování svého postoje označil izraelského ministra za „strašného člověka, nesnesitelného jedince“, jehož chování „skutečně překračuje všechny meze“.
Přesto by ale sankce namířené proti ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi a ministru financí Becalelu Smotričovi, kteří jsou považováni za tvrdé nacionalisty, podle Macinky z těchto politiků udělaly hrdiny v očích jejich voličů a „oběti jakéhosi antisionistického spiknutí Západu“.
„Paradoxně bychom jim tím vlastně pomohli,“ řekl šéf české diplomacie.
Kromě toho, že případné sankce označil za zasahování do volebního procesu, kritizoval také samotné aktivisty z flotily, které nazval „provokatéry a velmi radikálními osobami“.
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