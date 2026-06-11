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newstream.cz Politika EU řeší sankce proti izraelskému ministrovi. „Ani se o to nepokoušejte,“ vzkázal Macinka

EU řeší sankce proti izraelskému ministrovi. „Ani se o to nepokoušejte,“ vzkázal Macinka

EU řeší sankce proti izraelskému ministrovi. „Ani se o to nepokoušejte,“ vzkázal Macinka
Profimedia
ČTK
ČTK

Šéf české diplomacie Petr Macinka označil izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Bena Gvira za „strašného člověka“, jehož chování překračuje meze. Přesto odmítá unijní sankce. Macinka řekl agentuře Bloomberg, že sankce by z krajně pravicového Gvira udělaly hrdinu v očích jeho voličů.

Česká republika zablokuje pokusy uvalit sankce Evropské unie na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira kvůli jeho zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit pomoc do Gazy. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka.

Partnerům v EU podle svých slov řekl, aby se o takový návrh „ani nepokoušeli, jinak ho zablokujeme“, pokud bude předložen před říjnovými volbami v Izraeli. Podobný návrh by totiž podle českého ministra jen podpořil popularitu krajně pravicového ministra.

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Summit může vyzvat k dalším krokům

Summit EU, který se uskuteční příští týden v Bruselu, by mohl vyzvat členské státy sedmadvacítky k tomu, aby podpořily sankce proti některým izraelským ministrům v souvislosti s porušováním práv zadržených aktivistů z humanitární flotily, jež chtěla nedávno doplout do Pásma Gazy.

Vyplývá to alespoň z návrhu závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států při EU budou o závěrech diskutovat ještě několikrát a text se může výrazně změnit. Případné sankce se rovněž řeší podrobněji na nižší pracovní úrovni.

„Evropská rada odsuzuje špatné zacházení se zadržovanými osobami, včetně evropských občanů, po zadržení globální flotily Sumud v mezinárodních vodách. Vyzývá Radu EU, aby pokročila v práci na omezujících opatřeních proti extremistickým ministrům, kteří podněcují a propagují takové porušování lidských práv,“ stojí v článku 28 návrhu závěrů.

Česko by chtělo tuto formulaci změnit, přičemž není samo. Proti je podle unijních zdrojů také Německo a Maďarsko.

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Ministři budou jednat v Lucemburku

Tématem se budou zabývat také ministři zahraničí na své pondělní schůzce v Lucemburku, kde bude i Macinka.

Řada unijních zemí, například Španělsko, Slovinsko nebo Irsko, vyzvala k uvalení sankcí vůči izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi kvůli tomu, jak zacházel s aktivisty z flotily.

Video vyvolalo kritiku

Krajně pravicový ministr na síti X zveřejnil video, na němž v přístavu Ašdod prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou.

„Takhle vítáme podporovatele terorismu,“ napsal k videu, na němž je vidět také to, jak maskovaní policisté srážejí jednu aktivistku na kolena.

Poté, co se video ze zadržení objevilo, odsoudil Ben Gvira i premiér Benjamin Netanjahu, který uvedl, že jeho počínání „nebylo v souladu s izraelskými hodnotami a zákony“.

Macinka: Sankce by jim pomohly

Šéf české diplomacie v rozhovoru s agenturou Bloomberg při vysvětlování svého postoje označil izraelského ministra za „strašného člověka, nesnesitelného jedince“, jehož chování „skutečně překračuje všechny meze“.

Přesto by ale sankce namířené proti ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi a ministru financí Becalelu Smotričovi, kteří jsou považováni za tvrdé nacionalisty, podle Macinky z těchto politiků udělaly hrdiny v očích jejich voličů a „oběti jakéhosi antisionistického spiknutí Západu“.

„Paradoxně bychom jim tím vlastně pomohli,“ řekl šéf české diplomacie.

Kromě toho, že případné sankce označil za zasahování do volebního procesu, kritizoval také samotné aktivisty z flotily, které nazval „provokatéry a velmi radikálními osobami“.

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Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí

Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí
Profimedia
nst
nst

Britská skupina Frasers, za níž stojí miliardář Mike Ashley, už drží v Hugo Boss zhruba 26 procent. Teď chce koupit i zbytek. Nabízí 38 eur za akcii, celkem tedy asi dvě miliardy eur. Trhu se to jeví jako málo, akcie po oznámení prudce vzrostly.

Hugo Boss se může stát další značkou v rozrůstajícím se impériu britské skupiny Frasers. Ta už vlastní mimo jiné Sports Direct a House of Fraser a podíly drží také v Asosu, Debenhams nebo Currys. Teď chce získat kontrolu nad německou módní firmou známou obleky, prémiovou módou a parfémy.

Frasers podle CNBC nabídla 38 eur za akcii v hotovosti za ty akcie Hugo Boss, které ještě nevlastní. Celkově jde o nabídku v hodnotě 1,978 miliardy eur, tedy zhruba 48,5 miliardy korun. Frasers už v Hugo Boss drží přibližně 26procentní podíl a je jeho největším akcionářem.

Akcie Hugo Boss krátce po oznámení nabídky posilovaly. Dnes (čtvrtek) po poledni se akcie Hugo Boss na burze ve Frankfurtu nad Mohanem prodávaly za 39,98 eura, což bylo zároveň denní maximum. Proti středečnímu závěru vykazovaly růst o více než 9,6 procenta.

Dostaly se tak nad 38 eur, což je cena, kterou Frasers za každou akcii Hugo Boss nabízí. Akcie firmy Frasers v Londýně smazaly ranní ztráty a prodávaly se za více než 7,83 libry za kus, což byl nárůst o více než 1,6 procenta.

Hugo Boss nabídku nečekal

Hugo Boss uvedl, že nabídka nebyla s firmou předem koordinována. Představenstvo a dozorčí rada ji proto chtějí důkladně posoudit.

Právě nízká prémie je jedním z důvodů, proč se na trhu hned rozběhly spekulace, zda Frasers nebude muset cenu ještě zvýšit. Analytici Citi podle CNBC upozornili, že „skromná“ prémie může omezit další navyšování podílů, ale zároveň živit očekávání vyšší nabídky.

„Očekáváme mírný krátkodobý růst ceny akcií,“ uvedli analytici Citi podle CNBC.

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Proč Frasers o Hugo Boss stojí

Pro Frasers nejde jen o další nákup značky do portfolia. Britská skupina, kterou založil miliardář Mike Ashley, se v posledních letech snaží posunout od diskontnějšího sportovního retailu k prémiovějším zákazníkům.

Hugo Boss do této strategie zapadá. Značka má silné jméno v pánské módě, oblecích, vůních i prémiovém segmentu. Převzetí by Frasers dalo větší vliv na sortiment, distribuci i prezentaci značky.

Analytik Shore Capital David Hughes podle CNBC uvedl, že nabídka působí strategicky, protože Hugo Boss usiluje o pozici prémiové až luxusní značky. „Vypadá to jako příležitost získat pro Frasers strategicky relevantní značku za atraktivní ocenění,“ dodal Hughes.

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Sázka na prémiovějšího zákazníka

Frasers v prohlášení uvedla, že nadále podporuje růstovou strategii Hugo Boss i vedení firmy, včetně generálního ředitele Daniela Griedera a předsedy dozorčí rady Stephana Sturma.

Pokud transakce projde regulatorním schválením, má být dokončena ve druhé polovině roku 2026. Pro Hugo Boss by to znamenalo zásadní změnu vlastnické struktury. Pro Frasers naopak další krok v proměně z provozovatele sportovních obchodů ve skupinu, která chce mít silnější pozici v prémiové módě.

Zda bude nabídka 38 eur za akcii stačit, ale zatím jasné není. Akcie Hugo Boss se po oznámení obchodovaly nad nabízenou cenou, což obvykle naznačuje, že část investorů čeká lepší podmínky.

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Karel Pučelík: Strach, skandály a prázdné sedačky. Tak vypadá fotbalový šampionát pod vedením MAGA

Stadion v New Jersey
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.

Že Spojené státy nejsou zrovna zemí fotbalu zaslíbenou, si musí všimnout i člověk, který tento sport příliš nesleduje. Vždyť si pro něj za oceánem dokonce vymysleli jiné označení, než jaké používá zbytek světa. Úroveň tamější ligy je navíc i přes napumpované miliony dolarů stále diskutabilní. Americkému sportu zkrátka vévodí jiné disciplíny.

Nic z toho by však pořádání fotbalového šampionátu v Severní Americe samo o sobě nebránilo. Kromě USA se hraje také v Kanadě a Mexiku. Na pováženou je ale fakt, že se tato sportovní událost první kategorie koná v amerických městech právě v době nebývalého politického napětí. O kontroverze jistě nebude nouze. A určitě budou vážnějšího rázu než údajné zesměšnění poslední večeře na olympijských hrách v Paříži.

První skandál ještě před výkopem

První skandál vypukl ještě dříve, než začal samotný šampionát. Somálský rozhodčí Omar Artan měl být prvním sudím, který bude tuto zemi reprezentovat na vrcholné fotbalové akci. Není to žádné ořezávátko: loni byl vyhlášen nejlepším rozhodčím celého afrického kontinentu.

Jenže somálská sportovní historie letos přepsána nebude. Američané totiž Artana odmítli vpustit do země, a tak zůstane doma. Papíry měl podle všeho v pořádku, Somálsko je však na americkém blacklistu.

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Tato příhoda kromě tvrdosti americké imigrační politiky ukazuje také sobeckost vrcholového sportu. Místo toho, aby se za Artana postavili jeho kolegové i FIFA, federace pouze uvedla, že na fungování pořadatelské země včetně hraničních procedur nemá vliv. Tím byla věc vyřízena.

Přitom v minulosti si FIFA dokázala na pořadatelské státy došlápnout a zajistit hladký průběh turnaje i v případě autoritářských režimů. Proč to nedokáže v případě USA?

Artan navíc není jediným účastníkem, který měl problém. Stopku dostal i švýcarský útočník Breel Embolo, který měl nakonec více štěstí. Po protestech realizačního týmu mohl na americkou půdu vstoupit.

Strach mezi fanoušky

Občas se vynořují srovnání fotbalového šampionátu s olympiádou v Berlíně v roce 1936. Doufejme, že se historie opakovat nebude, přesto je tato paralela vlastně na místě. Americkému šampionátu se nevyhne atmosféra strachu a nerovného přístupu.

Americká policie a agenti ICE už v posledních měsících názorně ukázali, jak umějí zakleknout na skutečné i domnělé nelegální přistěhovalce — a někdy i na americké občany. Jejich pravomoci jsou rozsáhlé, stejně jako působnost. V zimě se dokonce chtěli infiltrovat i na italskou olympiádu.

Málokdo proto zůstává na pochybách, že budou přítomni také v okolí fotbalových stadionů. Ostatně potvrzují to i varovná slova viceprezidenta J. D. Vance.

Spojené státy tím však škodí i samy sobě. Ten, kdo nemá dokumenty úplně v pořádku, pravděpodobně nevyrazí fandit na tribuny ani do veřejných fanouškovských zón, ale raději zůstane doma. Nic neutratí v hospodách ani u stánků.

Podobné obavy se navíc mohou týkat i lidí, kteří by na turnaji pracovali. I mezi prodejci a pracovníky ve službách bývají lidé, na které by mohli mít agenti spadeno. Také bez jejich práce se bude muset šampionát obejít.

Prázdné sedačky a ztracené peníze

Šampionát trpí nepříliš velkým zájmem fanoušků. Chaotická vízová politika odrazuje i zahraniční zájemce, nikdo nechce strávit několik týdnů ve vazbě, což se v této politováníhodné době občas stává i nevinným turistům.

Překážkou jsou také vysoké náklady na dopravu, mimo jiné kvůli Trumpově válce v Íránu, která může každou chvíli skončit — nebo naopak eskalovat v další globální krizi.

Vyrazit na zápas je drahé i pro domácí. K nákladnému cestování mezi městy rozesetými po různých koutech kontinentu je třeba připočíst také drahé vstupenky, které se začaly prodávat za nesmyslně vysoké částky. Ještě tento týden na oficiálním přeprodejním portálu „viselo“ skoro 180 tisíc vstupenek, mezi nimi i lístky na zápasy domácího týmu.

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Výsledkem pravděpodobně budou prázdná místa na stadionech, volné hotelové pokoje a nevyužité služby v pořadatelských městech. Kromě ostudy pro FIFA to znamená i ztrátu příjmů. A to se hraje ve městech, která na cestovní ruch do značné míry spoléhají.

Amerika se nesnaží nic předstírat

Světové šampionáty se už konaly v zemích, které na tom byly s lidskými právy a demokracií na štíru. Hrálo se v Rusku i v Kataru. Ve vedení FIFA si s takovými „podružnostmi“ obvykle příliš hlavu nelámou.

Přesto se většina pořadatelů alespoň snažila ukázat zemi v tom nejlepším světle. Američané si na nic nehrají. Trumpovská Amerika o žádné pozitivní PR nestojí.

A právě v tom může být letošní šampionát výjimečný. Ne jako oslava fotbalu, ale jako obraz země, která ze sportovní události pro celý svět udělala další scénu domácí kulturní války.

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