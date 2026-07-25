Donald Trump vytáhl do boje proti muzeu americké historie. Před expozicemi budou varovné cedule
Americký prezident Donald Trump nařídil umístit před Národní muzeum americké historie ve Washingtonu informační tabule, které mají návštěvníky varovat před údajně nepřesným výkladem dějin. Bílý dům muzeum obvinil z politického aktivismu a šíření marxistických myšlenek. Demokraté naopak mluví o snaze přepisovat minulost.
Americký prezident Donald Trump pokračuje ve svém tažení proti Smithsonovu institutu. Před washingtonským Národním muzeem americké historie mají nově stát informační tabule upozorňující návštěvníky, že některé expozice podle vlády nepodávají přesný obraz dějin Spojených států. O prezidentově pátečním nařízení informoval server NBC News.
Dočasné značení má být rozmístěno podél chodníku před muzeem. Návštěvníky má odkazovat na „místa a zdroje, kde mohou získat přesné informace o americké historii“.
Bílý dům: Muzeu nelze věřit
Trumpova administrativa svou kritiku muzea vystupňovala už na Den nezávislosti 4. července. Bílý dům tehdy zveřejnil zprávu, podle níž muzeu „nelze věřit, že bude vyprávět příběh Ameriky poctivě a způsobem, který je inspirativní, sjednocující a hodný naší velké republiky“.
V doprovodném prohlášení k novému nařízení zašel Bílý dům ještě dál. Muzeum obvinil, že směřuje k „extrémnímu politickému aktivismu zakořeněnému v marxismu“, jehož cílem je údajně Američany rozdělit, demoralizovat a zdeptat.
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Politika
Americká válka proti Íránu trvá pátým měsícem a její účet rychle roste. Pentagon vyčíslil dosavadní a očekávané náklady do konce září na 37,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 794 miliard korun. V bojích už zahynulo 18 amerických vojáků a více než 500 dalších utrpělo zranění. Ministr obrany Pete Hegseth nyní žádá Kongres o další peníze.
Podle Trumpa vedení Smithsonova institutu nepředstavuje americké dějiny jako společné národní dědictví, které by se mělo vyučovat a oslavovat. Místo toho je prý využívá jako nástroj k prosazování sociální spravedlnosti a radikální proměny společnosti.
Trump chce měnit celé muzeum
Prezident se netají snahou ovlivnit fungování Smithsonova institutu, pod nějž Národní muzeum americké historie patří. Už loni v březnu oznámil, že chce instituci přimět ke změnám.
Podepsal také exekutivní příkaz, jehož cílem je omezit federální financování projektů prezentujících podle administrativy „nevhodnou ideologii“ nebo „rozdělující narativy“.
Demokraté mluví o přepisování dějin
Trumpovo rozhodnutí vyvolalo ostrou kritiku demokratů, kteří se podílejí na dohledu nad Smithsonovým institutem. Kongresmanka Melanie Stansburyová prezidentův postup označila za překročení pravomocí a pokus přepsat americké dějiny.
„Muzea institutu nepatří prezidentovi, ale americkému lidu. A totéž platí o historii naší země,“ uvedla.
Smithsonův institut se k nejnovějšímu nařízení v pátek nevyjádřil. V minulosti však práci svých muzeí hájil a výtky Bílého domu označil za nespravedlivé.