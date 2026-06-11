Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard
Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.
Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to ve čtvrtek uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, což by znamenalo čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka.
„NRR na základě k dnešnímu dni dostupných dat kalkuluje, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun,“ uvedla NRR.
Udržení schodku pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP), které vyžadují rozpočtová pravidla Evropské unie, v minulosti slibovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Rada zároveň upozornila, že nevylučuje ani překročení hranice tří procent HDP. Poukázala přitom na návrh fiskálně-strukturálního plánu, který hovoří o možném pokrytí vyššího schodku únikovou doložkou. Tu EU umožňuje využít při zvýšených výdajích na obranu.
„NRR upozorňuje, že konstrukce evropské únikové doložky vládě ČR umožňuje i při obranných výdajích pod dvě procenta HDP překročit stanovené saldo o zhruba 0,3 až 0,4 procenta HDP,“ uvedla rada ve stanovisku.
Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.
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Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.
Kritika uvolnění pravidel
NRR ve svém stanovisku rovněž kritizovala uvolnění rozpočtových pravidel, které navrhla vládní koalice a které nyní projednává Parlament.
Upozornila, že po schválení změn budou v Česku platit unijní rozpočtová pravidla, která jsou mírnější než dosud platná národní úprava.
„Smysl národních fiskálních pravidel spočívá především v tom, aby se české veřejné finance držely v teritoriu, jež je bude dostatečně chránit před nárazem na pravidla unijní, respektive než dlouhodobou udržitelnost českých veřejných rozpočtů začnou efektivně vymáhat finanční trhy,“ uvedla rada.
Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem.
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Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem.
Stát si půjčuje dráž
Rada upozornila rovněž na zvýšení výnosu desetiletého státního dluhopisu. „V současnosti se přibližuje pětiprocentní hranici, tedy úrovni na dohled té, která byla v minulosti dosažena zejména v obdobích mimořádných finančních a geopolitických otřesů,“ uvedla NRR.
Připomněla, že vyšší výnosy dluhopisů zvyšují náklady na obsluhu státního dluhu.
„Úrokové náklady by se měly v následujících letech zvýšit až na 1,6 procenta HDP,“ uvedla rada.
Nezávislý dohled nad rozpočtem
Národní rozpočtová rada je zřízena na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její členy schvaluje Sněmovna na návrh vlády, Senátu a České národní banky.
Jde o nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.
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