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newstream.cz Money Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard
Profimedia
ČTK
ČTK

Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to ve čtvrtek uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, což by znamenalo čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka.

„NRR na základě k dnešnímu dni dostupných dat kalkuluje, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun,“ uvedla NRR.

Udržení schodku pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP), které vyžadují rozpočtová pravidla Evropské unie, v minulosti slibovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Rada zároveň upozornila, že nevylučuje ani překročení hranice tří procent HDP. Poukázala přitom na návrh fiskálně-strukturálního plánu, který hovoří o možném pokrytí vyššího schodku únikovou doložkou. Tu EU umožňuje využít při zvýšených výdajích na obranu.

„NRR upozorňuje, že konstrukce evropské únikové doložky vládě ČR umožňuje i při obranných výdajích pod dvě procenta HDP překročit stanovené saldo o zhruba 0,3 až 0,4 procenta HDP,“ uvedla rada ve stanovisku.

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Kritika uvolnění pravidel

NRR ve svém stanovisku rovněž kritizovala uvolnění rozpočtových pravidel, které navrhla vládní koalice a které nyní projednává Parlament.

Upozornila, že po schválení změn budou v Česku platit unijní rozpočtová pravidla, která jsou mírnější než dosud platná národní úprava.

„Smysl národních fiskálních pravidel spočívá především v tom, aby se české veřejné finance držely v teritoriu, jež je bude dostatečně chránit před nárazem na pravidla unijní, respektive než dlouhodobou udržitelnost českých veřejných rozpočtů začnou efektivně vymáhat finanční trhy,“ uvedla rada.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Schillerová: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos

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Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem.

ČTK

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Stát si půjčuje dráž

Rada upozornila rovněž na zvýšení výnosu desetiletého státního dluhopisu. „V současnosti se přibližuje pětiprocentní hranici, tedy úrovni na dohled té, která byla v minulosti dosažena zejména v obdobích mimořádných finančních a geopolitických otřesů,“ uvedla NRR.

Připomněla, že vyšší výnosy dluhopisů zvyšují náklady na obsluhu státního dluhu.

„Úrokové náklady by se měly v následujících letech zvýšit až na 1,6 procenta HDP,“ uvedla rada.

Nezávislý dohled nad rozpočtem

Národní rozpočtová rada je zřízena na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její členy schvaluje Sněmovna na návrh vlády, Senátu a České národní banky.

Jde o nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

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Ministerstvo financí chystá rozsáhlou reformu penzijního spoření. Návrh má zvýhodnit klienty do 30 let, snížit poplatky penzijním společnostem a během deseti let ukončit staré transformované fondy, které podle resortu brzdí výnosy střadatelů.

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí

Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí
Profimedia
nst
nst

Britská skupina Frasers, za níž stojí miliardář Mike Ashley, už drží v Hugo Boss zhruba 26 procent. Teď chce koupit i zbytek. Nabízí 38 eur za akcii, celkem tedy asi dvě miliardy eur. Trhu se to jeví jako málo, akcie po oznámení prudce vzrostly.

Hugo Boss se může stát další značkou v rozrůstajícím se impériu britské skupiny Frasers. Ta už vlastní mimo jiné Sports Direct a House of Fraser a podíly drží také v Asosu, Debenhams nebo Currys. Teď chce získat kontrolu nad německou módní firmou známou obleky, prémiovou módou a parfémy.

Frasers podle CNBC nabídla 38 eur za akcii v hotovosti za ty akcie Hugo Boss, které ještě nevlastní. Celkově jde o nabídku v hodnotě 1,978 miliardy eur, tedy zhruba 48,5 miliardy korun. Frasers už v Hugo Boss drží přibližně 26procentní podíl a je jeho největším akcionářem.

Akcie Hugo Boss krátce po oznámení nabídky posilovaly. Dnes (čtvrtek) po poledni se akcie Hugo Boss na burze ve Frankfurtu nad Mohanem prodávaly za 39,98 eura, což bylo zároveň denní maximum. Proti středečnímu závěru vykazovaly růst o více než 9,6 procenta.

Dostaly se tak nad 38 eur, což je cena, kterou Frasers za každou akcii Hugo Boss nabízí. Akcie firmy Frasers v Londýně smazaly ranní ztráty a prodávaly se za více než 7,83 libry za kus, což byl nárůst o více než 1,6 procenta.

Hugo Boss nabídku nečekal

Hugo Boss uvedl, že nabídka nebyla s firmou předem koordinována. Představenstvo a dozorčí rada ji proto chtějí důkladně posoudit.

Právě nízká prémie je jedním z důvodů, proč se na trhu hned rozběhly spekulace, zda Frasers nebude muset cenu ještě zvýšit. Analytici Citi podle CNBC upozornili, že „skromná“ prémie může omezit další navyšování podílů, ale zároveň živit očekávání vyšší nabídky.

„Očekáváme mírný krátkodobý růst ceny akcií,“ uvedli analytici Citi podle CNBC.

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Proč Frasers o Hugo Boss stojí

Pro Frasers nejde jen o další nákup značky do portfolia. Britská skupina, kterou založil miliardář Mike Ashley, se v posledních letech snaží posunout od diskontnějšího sportovního retailu k prémiovějším zákazníkům.

Hugo Boss do této strategie zapadá. Značka má silné jméno v pánské módě, oblecích, vůních i prémiovém segmentu. Převzetí by Frasers dalo větší vliv na sortiment, distribuci i prezentaci značky.

Analytik Shore Capital David Hughes podle CNBC uvedl, že nabídka působí strategicky, protože Hugo Boss usiluje o pozici prémiové až luxusní značky. „Vypadá to jako příležitost získat pro Frasers strategicky relevantní značku za atraktivní ocenění,“ dodal Hughes.

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Sázka na prémiovějšího zákazníka

Frasers v prohlášení uvedla, že nadále podporuje růstovou strategii Hugo Boss i vedení firmy, včetně generálního ředitele Daniela Griedera a předsedy dozorčí rady Stephana Sturma.

Pokud transakce projde regulatorním schválením, má být dokončena ve druhé polovině roku 2026. Pro Hugo Boss by to znamenalo zásadní změnu vlastnické struktury. Pro Frasers naopak další krok v proměně z provozovatele sportovních obchodů ve skupinu, která chce mít silnější pozici v prémiové módě.

Zda bude nabídka 38 eur za akcii stačit, ale zatím jasné není. Akcie Hugo Boss se po oznámení obchodovaly nad nabízenou cenou, což obvykle naznačuje, že část investorů čeká lepší podmínky.

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Karel Pučelík: Strach, skandály a prázdné sedačky. Tak vypadá fotbalový šampionát pod vedením MAGA

Stadion v New Jersey
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.

Že Spojené státy nejsou zrovna zemí fotbalu zaslíbenou, si musí všimnout i člověk, který tento sport příliš nesleduje. Vždyť si pro něj za oceánem dokonce vymysleli jiné označení, než jaké používá zbytek světa. Úroveň tamější ligy je navíc i přes napumpované miliony dolarů stále diskutabilní. Americkému sportu zkrátka vévodí jiné disciplíny.

Nic z toho by však pořádání fotbalového šampionátu v Severní Americe samo o sobě nebránilo. Kromě USA se hraje také v Kanadě a Mexiku. Na pováženou je ale fakt, že se tato sportovní událost první kategorie koná v amerických městech právě v době nebývalého politického napětí. O kontroverze jistě nebude nouze. A určitě budou vážnějšího rázu než údajné zesměšnění poslední večeře na olympijských hrách v Paříži.

První skandál ještě před výkopem

První skandál vypukl ještě dříve, než začal samotný šampionát. Somálský rozhodčí Omar Artan měl být prvním sudím, který bude tuto zemi reprezentovat na vrcholné fotbalové akci. Není to žádné ořezávátko: loni byl vyhlášen nejlepším rozhodčím celého afrického kontinentu.

Jenže somálská sportovní historie letos přepsána nebude. Američané totiž Artana odmítli vpustit do země, a tak zůstane doma. Papíry měl podle všeho v pořádku, Somálsko je však na americkém blacklistu.

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Tato příhoda kromě tvrdosti americké imigrační politiky ukazuje také sobeckost vrcholového sportu. Místo toho, aby se za Artana postavili jeho kolegové i FIFA, federace pouze uvedla, že na fungování pořadatelské země včetně hraničních procedur nemá vliv. Tím byla věc vyřízena.

Přitom v minulosti si FIFA dokázala na pořadatelské státy došlápnout a zajistit hladký průběh turnaje i v případě autoritářských režimů. Proč to nedokáže v případě USA?

Artan navíc není jediným účastníkem, který měl problém. Stopku dostal i švýcarský útočník Breel Embolo, který měl nakonec více štěstí. Po protestech realizačního týmu mohl na americkou půdu vstoupit.

Strach mezi fanoušky

Občas se vynořují srovnání fotbalového šampionátu s olympiádou v Berlíně v roce 1936. Doufejme, že se historie opakovat nebude, přesto je tato paralela vlastně na místě. Americkému šampionátu se nevyhne atmosféra strachu a nerovného přístupu.

Americká policie a agenti ICE už v posledních měsících názorně ukázali, jak umějí zakleknout na skutečné i domnělé nelegální přistěhovalce — a někdy i na americké občany. Jejich pravomoci jsou rozsáhlé, stejně jako působnost. V zimě se dokonce chtěli infiltrovat i na italskou olympiádu.

Málokdo proto zůstává na pochybách, že budou přítomni také v okolí fotbalových stadionů. Ostatně potvrzují to i varovná slova viceprezidenta J. D. Vance.

Spojené státy tím však škodí i samy sobě. Ten, kdo nemá dokumenty úplně v pořádku, pravděpodobně nevyrazí fandit na tribuny ani do veřejných fanouškovských zón, ale raději zůstane doma. Nic neutratí v hospodách ani u stánků.

Podobné obavy se navíc mohou týkat i lidí, kteří by na turnaji pracovali. I mezi prodejci a pracovníky ve službách bývají lidé, na které by mohli mít agenti spadeno. Také bez jejich práce se bude muset šampionát obejít.

Prázdné sedačky a ztracené peníze

Šampionát trpí nepříliš velkým zájmem fanoušků. Chaotická vízová politika odrazuje i zahraniční zájemce, nikdo nechce strávit několik týdnů ve vazbě, což se v této politováníhodné době občas stává i nevinným turistům.

Překážkou jsou také vysoké náklady na dopravu, mimo jiné kvůli Trumpově válce v Íránu, která může každou chvíli skončit — nebo naopak eskalovat v další globální krizi.

Vyrazit na zápas je drahé i pro domácí. K nákladnému cestování mezi městy rozesetými po různých koutech kontinentu je třeba připočíst také drahé vstupenky, které se začaly prodávat za nesmyslně vysoké částky. Ještě tento týden na oficiálním přeprodejním portálu „viselo“ skoro 180 tisíc vstupenek, mezi nimi i lístky na zápasy domácího týmu.

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Výsledkem pravděpodobně budou prázdná místa na stadionech, volné hotelové pokoje a nevyužité služby v pořadatelských městech. Kromě ostudy pro FIFA to znamená i ztrátu příjmů. A to se hraje ve městech, která na cestovní ruch do značné míry spoléhají.

Amerika se nesnaží nic předstírat

Světové šampionáty se už konaly v zemích, které na tom byly s lidskými právy a demokracií na štíru. Hrálo se v Rusku i v Kataru. Ve vedení FIFA si s takovými „podružnostmi“ obvykle příliš hlavu nelámou.

Přesto se většina pořadatelů alespoň snažila ukázat zemi v tom nejlepším světle. Američané si na nic nehrají. Trumpovská Amerika o žádné pozitivní PR nestojí.

A právě v tom může být letošní šampionát výjimečný. Ne jako oslava fotbalu, ale jako obraz země, která ze sportovní události pro celý svět udělala další scénu domácí kulturní války.

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Lukáš Kovanda

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Stanislav Šulc

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