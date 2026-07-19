Nejdražší fotbalová show roku. Finále MS láká Trumpa, Messiho i lístky za statisíce
Finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem má být sportovní korunovací i obří byznysovou show. Podle agentury Bloomberg přinesla jen skupinová fáze v regionu New York–New Jersey přímý ekonomický dopad 1,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 25,4 miliardy korun. Na stadion MetLife dorazí 80 tisíc diváků, další desítky tisíc budou zápas sledovat v New Yorku na veřejných projekcích.
Argentina Lionela Messiho se v neděli ve finále mistrovství světa utká se Španělskem. Souboj na stadionu MetLife v New Jersey uzavře turnaj, který podle agentury Bloomberg překonal návštěvnické rekordy a stal se velkým ekonomickým úspěchem pro region New York–New Jersey.
Účast státníků
Na stadion má dorazit 80 tisíc diváků. Mezi hosty budou americký prezident Donald Trump, argentinský prezident Javier Milei, španělský premiér Pedro Sánchez, mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová i kanadský premiér Mark Carney.
Pro Messiho může jít o symbolický vrchol kariéry. Pokud dovede Argentinu k druhému světovému titulu v řadě, finále může posílit jeho pozici největšího fotbalisty všech dob.
Zápas ale nebude jen sportovní událostí. Dalších 50 tisíc fanoušků má vstupenky na bezplatné sledování finále na Great Lawn v Central Parku a New York připravil více než stovku veřejných projekcí ve všech pěti městských obvodech. FIFA k finále přidá také závěrečnou ceremonii a historicky první poločasovou show. Vystoupit mají Madonna, Shakira, Justin Bieber a BTS.
Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale šplhají v přeprodeji ke stovkám tisíc korun. A když se připočtou letenky, hotely, jídlo nebo doprava, může se fotbalový výlet proměnit v účet za miliony. Fanoušci přesto říkají jediné: stojí to za to, píše server CNBC.
Vstupenka za 423 tisíc, výlet za miliony. Fanoušci na mistrovství světa nešetří
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Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale šplhají v přeprodeji ke stovkám tisíc korun. A když se připočtou letenky, hotely, jídlo nebo doprava, může se fotbalový výlet proměnit v účet za miliony. Fanoušci přesto říkají jediné: stojí to za to, píše server CNBC.
New York počítá miliardový přínos
Pořadatelský výbor pro New York a New Jersey už před finále mluví o výrazném ekonomickém návratu. Podle jeho studie přinesla jen skupinová fáze přímý ekonomický dopad 1,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 25,4 miliardy korun.
Peníze se točily všude – od dopravy po občerstvení. Pět vyprodaných zápasů skupinové fáze na stadionu MetLife navštívilo více než 400 tisíc lidí. Oficiální autobusový shuttle ke stadionu stál 20 dolarů, tedy asi 423 korun, a prodalo se 69 179 jízdenek. Tržby tak dosáhly 1,4 milionu dolarů, zhruba 29,6 milionu korun.
Úvodní místní zápas mezi Brazílií a Marokem zároveň podle šéfa pořadatelského výboru Alexe Lasryho přinesl stadionu nejvyšší tržby z jídla a nápojů od Super Bowlu v roce 2014.
FIFA dokonce začala prodávat i části trávníku ze stadionu MetLife. Kusy hřiště zalité v pryskyřici začínají na 450 dolarech, tedy asi 9,5 tisíce korun. Za 3000 dolarů, zhruba 63,5 tisíce korun, zákazník dostane také malou broušenou skleněnou trofej mistrovství světa.
Vstupenky zlevnily, ale zůstaly extrémně drahé
Letošní šampionát patřil k nejdražším sportovním akcím vůbec. Ceny vstupenek sice před finále klesly, stále však zůstaly mimořádně vysoko. Nejlevnější dostupná místa se pohybovala přibližně mezi 5000 a 7500 dolary, tedy zhruba 106 až 159 tisíci korun. Průměrná cena podle dat SeatGeek dosahovala kolem 12 500 dolarů, tedy asi 265 tisíc korun.
Pro srovnání: průměrná cena vstupenky na Super Bowl se v posledních letech na sekundárním trhu pohybovala mezi 6000 a 10 tisíci dolary, tedy zhruba mezi 127 a 212 tisíci korun.
Ekonomický dopad ale nebyl rovnoměrný. Fanoušci sice utráceli, podle dat CoStar však nepřišla masová vlna cestování na zápasy a místní podniky nezaznamenaly dramatický skok v náboru zaměstnanců. Obsazenost hotelů v New Yorku při úvodním zápase Brazílie s Marokem meziročně vzrostla o tři procenta, v dalších hracích dnech ale mírně klesla pod úroveň předchozího roku. Průměrné ceny pokojů a tržby na dostupný pokoj však během zápasových dnů na MetLife Stadium vzrostly v průměru téměř o 30 procent.
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Pojištěných zahraničních cest přibývá, přesto ještě Češi některá rizika podceňují. Někdy zapomenou na pojištění odpovědnosti, jindy vyrazí do vzdálenějších destinací s nízkými limity léčebných výloh. „Přitom ve Spojených státech nebo Kanadě mohou být náklady na zdravotní péči mnohonásobně vyšší než v Evropě,“ upozorňuje Leona Živnůstková z Partners Banky.
Amerika objevila fotbal
Šéf společnosti Fanatics Michael Rubin na newyorském festivalu Fanatics Fest uvedl, že mistrovství světa neprodávalo jen vstupenky a dresy, ale pomohlo posunout postavení fotbalu na americkém trhu. Podle něj šlo o impuls, který v USA zůstane dlouhodobě.
Zda šampionát skutečně přivede více fanoušků na zápasy Major League Soccer, zatím jasné není. Objevily se ale zprávy o růstu prodeje fotbalového zboží a nárůstu registrací do rekreačních lig v New Yorku.
Překvapení z dopadu turnaje dal na recepci FIFA v New Yorku najevo i Donald Trump. „Řekl jsem: ‚Zbláznili jste se? My nejsme fotbalová země,‘“ uvedl o pořádání šampionátu. „Ukázalo se, že jsme fotbalová země.“
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.