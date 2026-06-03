EET se má vrátit. Schillerová slibuje jednodušší systém i miliardy navíc pro rozpočet
Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit do praxe. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má být nová verze EET jednodušší, méně administrativně náročná a spravedlivější vůči podnikatelům, kteří řádně odvádějí daně. Stát si od ní slibuje až 15 miliard korun ročně navíc do veřejných rozpočtů.
Elektronická evidence tržeb se po několikaleté pauze znovu vrací do politické debaty. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes poslancům představila návrh zákona, který počítá s obnovením EET od příštího roku.
Hlavním argumentem vlády je férovější podnikatelské prostředí. Podle důvodové zprávy současný stav, kdy podnikatelé nemají povinnost zasílat státu údaje o tržbách, vytváří prostor pro krácení příjmů a tím i neodůvodněnou konkurenční výhodu vůči firmám a živnostníkům, kteří své daňové povinnosti plní.
Ministerstvo financí se opírá o expertní odhady, podle nichž by obnovená evidence mohla veřejným rozpočtům přinést až 15 miliard korun ročně.
Méně papírování, účtenka jen na vyžádání
Nová podoba EET má být podle Schillerové jednodušší než systém, který v Česku fungoval v minulosti. Jednou z hlavních změn je konec povinného vydávání papírových účtenek každému zákazníkovi. Podnikatel ji bude muset vystavit pouze tehdy, pokud si ji zákazník výslovně vyžádá.
Zrušit se má také povinnost mít v provozovně vyvěšenou informační ceduli o evidenci tržeb. Ministerstvo tím chce snížit administrativní zátěž a odstranit některé povinnosti, které podnikatelé v minulosti kritizovali jako zbytečné.
Vláda chce sáhnout na poplatky ve třetím pilíři a omezit zisky bank a penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mají lidem po desetiletích spoření zůstávat výrazně vyšší částky než dnes. Inspirací má být Estonsko, které ukázalo, že levnější penzijní systém může fungovat i bez kolapsu trhu.
Lukáš Kovanda: Vláda zásadně „řízne“ do penzijního spoření, banky soptí
Názory
Vláda chce sáhnout na poplatky ve třetím pilíři a omezit zisky bank a penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mají lidem po desetiletích spoření zůstávat výrazně vyšší částky než dnes. Inspirací má být Estonsko, které ukázalo, že levnější penzijní systém může fungovat i bez kolapsu trhu.
Oproti původnímu systému má být nová EET širší. Zákon už nebude rozlišovat, zda zákazník platí hotově, nebo bezhotovostně. Evidence se tak má vztahovat i na vybrané bezhotovostní platby, včetně plateb virtuálními aktivy, například bitcoiny a dalšími kryptoměnami.
Do režimu mohou spadat také platby směnkami, šeky nebo cestovními šeky. Podmínkou má být takzvaná kontaktní platba, tedy situace, kdy je zákazník v přímém kontaktu s podnikatelem, případně se nachází v jeho provozovně nebo dopravním prostředku.
Součástí návrhu jsou i změny v DPH a benefitech
Návrh zákona neobsahuje pouze samotné obnovení evidence tržeb. Počítá také se zařazením nealkoholických nápojů podávaných v restauracích do 12procentní sazby DPH.
Vedle toho se má obnovit sleva na studenta a školkovné. Návrh rovněž ruší stropy na nepeněžní zaměstnanecké benefity, které byly zavedeny v konsolidačním balíčku předchozí vlády.
Opozice je proti, stejně jako v minulosti
Proti znovuzavedení EET vystupují opoziční strany. Kritika navazuje na spory z minulých let, kdy byla evidence tržeb jedním z nejvýraznějších témat domácí daňové politiky.
EET v Česku zavedla v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve které byl tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO). Během pandemie covidu byla evidence pozastavena a vláda Petra Fialy (ODS) ji následně od začátku roku 2023 zrušila.
Nynější kabinet chce systém obnovit s tím, že má být jednodušší, digitálnější a méně zatěžující pro podnikatele. Zda návrh projde Poslaneckou sněmovnou, bude záležet na dalším legislativním jednání.