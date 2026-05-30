Lukáš Kovanda: Španělé jsou favoritem MS, ve hře je i USA–Írán nebo Messi proti Ronaldovi
Americká banka Goldman Sachs nechala fotbal projít modelem Wall Street. Výsledek? Největší šanci na titul z mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má podle ní Španělsko. Model ale slibuje i zápasy, které by přesáhly sport: možné střetnutí USA s Íránem nebo čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy Messi proti Ronaldovi.
Wall Street už zná nejpravděpodobnějšího vítěze nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale. Podle ekonomů Goldman Sachs by jím mělo být Španělsko. Banka mu ve svém modelu přisuzuje zhruba 26procentní šanci na titul, zatímco Francii 19 procent a obhájci titulu Argentině 14 procent. Turnaj se bude hrát v USA, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července.
Predikce banky navíc zapadá do starého fotbalového rytmu. Po triumfu jihoamerického týmu se trofej na dalším šampionátu obvykle vrací do Evropy. Výjimkou byly pouze po sobě jdoucí brazilské tituly z let 1958 a 1962.
Elo, forma, góly i nadmořská výška
Goldman Sachs se neopírá o dojem, ale o model inspirovaný systémem Elo, původně vytvořeným pro hodnocení šachistů. Ten měří sílu týmu podle dosavadních výsledků i kvality soupeřů. Do výpočtu ale vstupují i další proměnné: střelecký talent, aktuální forma, psychologické faktory či geografické okolnosti. Model pracuje s daty z téměř 20 tisíc mezinárodních zápasů od roku 1978.
Právě v žebříčku Elo je nyní Španělsko na špici před Argentinou a Francií. Goldman Sachs navíc upozorňuje, že španělské šance podporuje i kvalita ofenzivních hráčů a dobré rozpoložení týmu před turnajem.
Angličanům škodí i Mexico City
Model není k Anglii zdaleka tak vstřícný jako část bookmakerů či fanoušků. Přestože má silné Elo skóre, její šance podle Goldman Sachs sráží tradiční turnajové zklamání i možné geografické nástrahy. Jednou z nich je vyhlídka na duel s Mexikem v horkém a vysoko položeném Mexico City.
Cesta do finále: Španělsko proti Francii, Argentina proti Brazílii
Podle nejpravděpodobnějšího scénáře Goldman Sachs by se v semifinále měly střetnout Španělsko s Francií a Argentina s Brazílií. Finále má podle modelu patřit Španělsku a Argentině – tedy evropskému a jihoamerickému šampionovi. V něm by se podle banky měla radovat La Roja a získat druhý světový titul v historii.
Zápasy, které by řešil celý svět
Vedle sportovních favoritů nabízí model i několik možných příběhů, které by výrazně přesáhly fotbal. Už v kole dvaatřiceti by mohlo dojít na geopoliticky vyhrocené utkání USA–Írán. Ještě větší fotbalový náboj by mělo případné čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy možná poslední velký turnajový duel Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Goldman Sachs právě tuto dvojici řadí mezi nejatraktivnější možné zápasy vyřazovací fáze.
Bankéři věří Španělsku
Modely Wall Street umějí pracovat s pravděpodobností, nikoli s nervozitou brankáře v penaltovém rozstřelu, zraněním klíčového hráče nebo jedním odraženým míčem v nastavení. I sama Goldman Sachs připouští, že statistická síla predikce je omezená, protože fotbal je ze své podstaty nepředvídatelný.
A právě v tom je kouzlo šampionátu. Španělé mohou mít podle bankéřů nejvyšší šanci. Jenže mistrovství světa se nevyhrává v modelu, nýbrž na trávníku.