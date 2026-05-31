Lukáš Kovanda: Česko má na mistrovství světa slušnou šanci na postup. Zastavit jej má Belgie
Česká fotbalová reprezentace podle modelu americké banky Goldman Sachs nepatří před mistrovstvím světa mezi úplné outsidery. Šance na postup ze skupiny jí vychází na 68,7 procenta, tedy více než dvě třetiny. Na celkový titul má však Česko jen 0,2procentní naději. Největším favoritem šampionátu je podle banky Španělsko.
Česko vyhraje fotbalové mistrovství světa s pravděpodobností 0,2 procenta, spočítala americká banka Goldman Sachs. Má tedy podle ní větší šanci na triumf než například Skotsko či Švédsko, kterým model přisuzuje pouze 0,1procentní pravděpodobnost zisku titulu.
Výrazně příznivěji vyznívá česká prognóza při pohledu na postup ze základní skupiny. Šance národního týmu na účast ve vyřazovací fázi činí podle banky 68,7 procenta. Český výběr tak nepatří k úplným outsiderům turnaje, ale spíše se má pohybovat uprostřed startovního pole.
Podle modelu Goldman Sachs postoupí Česko ze skupiny ze třetího místa. Nejprve má remizovat 1:1 s Jižní Koreou, následně stejným výsledkem s Jižní Afrikou a poté prohrát 1:2 se spolupořadatelským Mexikem. Ve vyřazovací části má český tým narazit na Belgii, která jej podle prognózy z turnaje vyřadí.
Největším favoritem je Španělsko
Wall Street už má také nejpravděpodobnějšího vítěze nadcházejícího mistrovství. Podle ekonomů Goldman Sachs se jím stane Španělsko. Banka odhaduje jeho šanci na celkový triumf na 26 procent.
Ekonomové Goldman Sachs uvádějí, že jejich prognóza zapadá do historického vzorce, podle něhož se po vítězství jihoamerického týmu na následujícím šampionátu titul často vrací do Evropy. Španělsko navíc podle modelu těží z velmi silného hodnocení současné výkonnosti i talentovanosti hráčů.
Lukáš Kovanda: Španělé jsou favoritem MS, ve hře je i USA–Írán nebo Messi proti Ronaldovi
Americká banka Goldman Sachs nechala fotbal projít modelem Wall Street. Výsledek? Největší šanci na titul z mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má podle ní Španělsko. Model ale slibuje i zápasy, které by přesáhly sport: možné střetnutí USA s Íránem nebo čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy Messi proti Ronaldovi.
V žebříčku Elo, který měří sílu týmů podle dosavadních výsledků a kvality soupeřů, se Španělsko aktuálně nachází na špici před Argentinou a Francií. Právě Francie má podle Goldman Sachs druhou nejvyšší šanci na letošní vítězství, a to 19 procent. Třetí Argentina, která obhajuje titul, má pravděpodobnost triumfu 14 procent.
Model počítá s tisíci zápasů i geografií
Prognóza Goldman Sachs vychází z výsledků téměř 20 tisíc mezinárodních zápasů odehraných od roku 1978. Model zohledňuje historickou úspěšnost jednotlivých reprezentací, aktuální sílu týmů, talentovanost hráčů, psychické rozpoložení i geografické faktory.
Ty mohou sehrát významnou roli například v případě Anglie. Přestože má anglický tým silné Elo skóre, podle modelu jej může znevýhodnit prostředí, zejména pokud bude hrát v Mexiku ve vysoké nadmořské výšce metropole Mexico City.
Podle prognózy se v semifinále nejpravděpodobněji střetnou Španělsko s Francií a Argentina s Brazílií.
Turnaj může nabídnout i politicky a sportovně vyhrocené duely
K nejsledovanějším zápasům šampionátu nemusí patřit pouze semifinále a finále. Velkou pozornost by mohl vyvolat například případný duel USA s Íránem, tedy reprezentací dvou zemí s dlouhodobě napjatými vztahy.
Atraktivní by bylo také možné čtvrtfinále Argentiny s Portugalskem. V takovém případě by se proti sobě mohly znovu postavit dvě největší fotbalové osobnosti posledních dvou dekád, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.