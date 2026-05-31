Lukáš Kovanda: Česko má na mistrovství světa slušnou šanci na postup. Zastavit jej má Belgie

Lukáš Kovanda
Česká fotbalová reprezentace podle modelu americké banky Goldman Sachs nepatří před mistrovstvím světa mezi úplné outsidery. Šance na postup ze skupiny jí vychází na 68,7 procenta, tedy více než dvě třetiny. Na celkový titul má však Česko jen 0,2procentní naději. Největším favoritem šampionátu je podle banky Španělsko.

Česko vyhraje fotbalové mistrovství světa s pravděpodobností 0,2 procenta, spočítala americká banka Goldman Sachs. Má tedy podle ní větší šanci na triumf než například Skotsko či Švédsko, kterým model přisuzuje pouze 0,1procentní pravděpodobnost zisku titulu.

Výrazně příznivěji vyznívá česká prognóza při pohledu na postup ze základní skupiny. Šance národního týmu na účast ve vyřazovací fázi činí podle banky 68,7 procenta. Český výběr tak nepatří k úplným outsiderům turnaje, ale spíše se má pohybovat uprostřed startovního pole.

Podle modelu Goldman Sachs postoupí Česko ze skupiny ze třetího místa. Nejprve má remizovat 1:1 s Jižní Koreou, následně stejným výsledkem s Jižní Afrikou a poté prohrát 1:2 se spolupořadatelským Mexikem. Ve vyřazovací části má český tým narazit na Belgii, která jej podle prognózy z turnaje vyřadí.

Největším favoritem je Španělsko

Wall Street už má také nejpravděpodobnějšího vítěze nadcházejícího mistrovství. Podle ekonomů Goldman Sachs se jím stane Španělsko. Banka odhaduje jeho šanci na celkový triumf na 26 procent.

Ekonomové Goldman Sachs uvádějí, že jejich prognóza zapadá do historického vzorce, podle něhož se po vítězství jihoamerického týmu na následujícím šampionátu titul často vrací do Evropy. Španělsko navíc podle modelu těží z velmi silného hodnocení současné výkonnosti i talentovanosti hráčů.

Americká banka Goldman Sachs nechala fotbal projít modelem Wall Street. Výsledek? Největší šanci na titul z mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má podle ní Španělsko. Model ale slibuje i zápasy, které by přesáhly sport: možné střetnutí USA s Íránem nebo čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy Messi proti Ronaldovi.

V žebříčku Elo, který měří sílu týmů podle dosavadních výsledků a kvality soupeřů, se Španělsko aktuálně nachází na špici před Argentinou a Francií. Právě Francie má podle Goldman Sachs druhou nejvyšší šanci na letošní vítězství, a to 19 procent. Třetí Argentina, která obhajuje titul, má pravděpodobnost triumfu 14 procent.

Model počítá s tisíci zápasů i geografií

Prognóza Goldman Sachs vychází z výsledků téměř 20 tisíc mezinárodních zápasů odehraných od roku 1978. Model zohledňuje historickou úspěšnost jednotlivých reprezentací, aktuální sílu týmů, talentovanost hráčů, psychické rozpoložení i geografické faktory.

Ty mohou sehrát významnou roli například v případě Anglie. Přestože má anglický tým silné Elo skóre, podle modelu jej může znevýhodnit prostředí, zejména pokud bude hrát v Mexiku ve vysoké nadmořské výšce metropole Mexico City.

Podle prognózy se v semifinále nejpravděpodobněji střetnou Španělsko s Francií a Argentina s Brazílií.

Turnaj může nabídnout i politicky a sportovně vyhrocené duely

K nejsledovanějším zápasům šampionátu nemusí patřit pouze semifinále a finále. Velkou pozornost by mohl vyvolat například případný duel USA s Íránem, tedy reprezentací dvou zemí s dlouhodobě napjatými vztahy.

Atraktivní by bylo také možné čtvrtfinále Argentiny s Portugalskem. V takovém případě by se proti sobě mohly znovu postavit dvě největší fotbalové osobnosti posledních dvou dekád, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.

Lukáš Kovanda: Češi se kvůli drahotě i válce bojí cestovat. Místní hotely a restaurace mohou zažít sezonu snů

Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.

Tuzemský cestovní ruch má nakročeno k velmi silné sezoně. Podle průzkumu agentury CzechTourism plánuje letos strávit dovolenou v Česku 77 procent Čechů. To je meziročně o 12 procentních bodů více.

Naopak podíl lidí, kteří chtějí vyrazit do zahraničí, klesl na 49 procent. Češi tak při plánování prázdnin častěji volí bližší, levnější a předvídatelnější destinace.

Rozhoduje hlavně cena

Hlavním důvodem zůstávají peníze. Zatímco za dovolenou v Česku plánují lidé utratit v průměru 10 447 korun na osobu, zahraniční pobyt vychází podle průzkumu na 22 741 korun. To je více než dvojnásobek.

Umělá inteligence se stala páteří moderní ekonomiky. Od bankovnictví přes e-commerce až po logistiku. Nyní stejný zlom čeká i cestovní ruch. Podle technologické společnosti Mews mají hotely zhruba rok na to, aby se na éru AI připravily. Jinak riskují, že zůstanou na okraji trhu.

Pro řadu domácností tak tuzemská dovolená představuje kompromis mezi odpočinkem a snahou udržet výdaje pod kontrolou.

Geopolitika mění cestovní plány

Do rozhodování ale stále více promlouvá také geopolitická situace. Téměř třetina lidí kvůli napětí na Blízkém východě preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina respondentů už svou plánovanou cestu odložila.

Válka a obavy z eskalace konfliktů tak posilují trend, který začal už dříve: lidé více zvažují nejen cenu dovolené, ale také bezpečnost, vzdálenost a možnost rychle změnit plány.

Hotely a penziony už hlásí růst

Že nejde jen o deklarace z průzkumů, naznačují i aktuální data Českého statistického úřadu. V prvním čtvrtletí letošního roku se v českých hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních ubytovalo 4,4 milionu hostů. Meziročně to bylo o 5,2 procenta více.

Domácí cestovní ruch tak vstupuje do hlavní sezony s příznivým výchozím bodem. Pokud se trend udrží i v létě, mohou z něj těžit nejen hoteliéři a provozovatelé penzionů, ale také restaurace, kavárny, turistické atrakce a lokální služby.

Česká sezona může být jedna z nejsilnějších

Letošnímu cestování po Česku nahrává hned několik faktorů najednou: dražší zahraničí, opatrnější rozpočty domácností i rostoucí nejistota ve světě.

Pro české hotely, penziony a restaurace to může znamenat jednu z nejúspěšnějších sezon posledních let. Zvlášť pokud se potvrdí, že část lidí, kteří by jinak zamířili k moři, dá letos přednost horám, lázním, přehradám nebo městským pobytům v tuzemsku.

Lukáš Kovanda: Španělé jsou favoritem MS, ve hře je i USA–Írán nebo Messi proti Ronaldovi

Americká banka Goldman Sachs nechala fotbal projít modelem Wall Street. Výsledek? Největší šanci na titul z mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má podle ní Španělsko. Model ale slibuje i zápasy, které by přesáhly sport: možné střetnutí USA s Íránem nebo čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy Messi proti Ronaldovi.

Wall Street už zná nejpravděpodobnějšího vítěze nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale. Podle ekonomů Goldman Sachs by jím mělo být Španělsko. Banka mu ve svém modelu přisuzuje zhruba 26procentní šanci na titul, zatímco Francii 19 procent a obhájci titulu Argentině 14 procent. Turnaj se bude hrát v USA, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července.

Predikce banky navíc zapadá do starého fotbalového rytmu. Po triumfu jihoamerického týmu se trofej na dalším šampionátu obvykle vrací do Evropy. Výjimkou byly pouze po sobě jdoucí brazilské tituly z let 1958 a 1962.

Elo, forma, góly i nadmořská výška

Goldman Sachs se neopírá o dojem, ale o model inspirovaný systémem Elo, původně vytvořeným pro hodnocení šachistů. Ten měří sílu týmu podle dosavadních výsledků i kvality soupeřů. Do výpočtu ale vstupují i další proměnné: střelecký talent, aktuální forma, psychologické faktory či geografické okolnosti. Model pracuje s daty z téměř 20 tisíc mezinárodních zápasů od roku 1978.

Vychází prestižní žebříček nejhodnotnějších fotbalových klubů Football Benchmark pro rok 2026. První příčku si pohlídal Real Madrid, druhá skončila Barcelona, za níž následuje trojice anglických týmů. Celková hodnota 32 největších evropských týmů meziročně vzrostla o 12 procent. Za poslední dekádu se ale zvýšila téměř na trojnásobek.

Právě v žebříčku Elo je nyní Španělsko na špici před Argentinou a Francií. Goldman Sachs navíc upozorňuje, že španělské šance podporuje i kvalita ofenzivních hráčů a dobré rozpoložení týmu před turnajem.

Angličanům škodí i Mexico City

Model není k Anglii zdaleka tak vstřícný jako část bookmakerů či fanoušků. Přestože má silné Elo skóre, její šance podle Goldman Sachs sráží tradiční turnajové zklamání i možné geografické nástrahy. Jednou z nich je vyhlídka na duel s Mexikem v horkém a vysoko položeném Mexico City.

Cesta do finále: Španělsko proti Francii, Argentina proti Brazílii

Podle nejpravděpodobnějšího scénáře Goldman Sachs by se v semifinále měly střetnout Španělsko s Francií a Argentina s Brazílií. Finále má podle modelu patřit Španělsku a Argentině – tedy evropskému a jihoamerickému šampionovi. V něm by se podle banky měla radovat La Roja a získat druhý světový titul v historii.

Zápasy, které by řešil celý svět

Vedle sportovních favoritů nabízí model i několik možných příběhů, které by výrazně přesáhly fotbal. Už v kole dvaatřiceti by mohlo dojít na geopoliticky vyhrocené utkání USA–Írán. Ještě větší fotbalový náboj by mělo případné čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy možná poslední velký turnajový duel Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Goldman Sachs právě tuto dvojici řadí mezi nejatraktivnější možné zápasy vyřazovací fáze.

Bankéři věří Španělsku

Modely Wall Street umějí pracovat s pravděpodobností, nikoli s nervozitou brankáře v penaltovém rozstřelu, zraněním klíčového hráče nebo jedním odraženým míčem v nastavení. I sama Goldman Sachs připouští, že statistická síla predikce je omezená, protože fotbal je ze své podstaty nepředvídatelný.

A právě v tom je kouzlo šampionátu. Španělé mohou mít podle bankéřů nejvyšší šanci. Jenže mistrovství světa se nevyhrává v modelu, nýbrž na trávníku.

