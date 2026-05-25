ECB bije na poplach. Banky mají zrychlit obranu před hrozbami nové AI
Evropská centrální banka svolala banky na mimořádné jednání kvůli kybernetickým rizikům spojeným s nejnovějšími modely umělé inteligence. Podle listu Financial Times chce finanční instituce vyzvat, aby urychlily zabezpečení svých počítačových systémů.
Schůzka se má konat v úterý. ECB na ní plánuje upozornit na hrozby, které pro finanční systém mohou představovat pokročilé modely AI, například Claude Mythos od společnosti Anthropic. Zároveň chce, aby americké banky, které mají k nejnovějším technologiím přístup, sdílely své zkušenosti s evropskými konkurenty.
Místopředseda dozorčí rady ECB Frank Elderson listu Financial Times řekl, že centrální banka se kyberbezpečnostními riziky v bankovním sektoru zabývá dlouhodobě. Rychlý rozvoj umělé inteligence podle něj ale znamená, že je potřeba postupovat výrazně rychleji než dosud.
Rychlejší tempo
Dosavadní tempo přirovnal k hudebnímu „andante“. Nyní je podle něj nutné přejít k mnohem svižnějšímu „presto“. Cílem ECB je podle Eldersona vyslechnout hodnocení bank, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a zdůraznit závažnost celé situace.
Narychlo svolané jednání ukazuje, jak naléhavě regulátoři po celém světě řeší rizika spojená s pokročilou AI. Nové modely totiž mohou odhalovat slabiny v IT systémech finančních institucí, ale zároveň mohou být zneužity k jejich napadení.
Evropské banky a regulátoři se cítí zvlášť zranitelní, protože nemají přístup k modelu Claude Mythos. Společnost Anthropic jej zpřístupnila jen omezenému počtu organizací, převážně ve Spojených státech. Minulý měsíc firma uvedla, že Mythos objevil tisíce závažných zranitelností, mimo jiné ve všech hlavních operačních systémech a webových prohlížečích. Dopady na ekonomiku a bezpečnost by proto mohly být značné.
ECB dohlíží na 111 největších bank v eurozóně, včetně dceřiných společností velkých amerických bank, jako je JPMorgan Chase. Právě ty přístup k Mythosu získaly.
Elderson uvedl, že banky musejí výrazně zrychlit nasazování softwarových záplat, aby opravily zranitelnosti odhalené novými modely umělé inteligence. Za nešťastné označil to, že evropské banky k Mythosu přístup nemají. Doufá ale, že americké banky, jejichž zástupci se úterního jednání zúčastní, se o poznatky z testování modelu podělí s protějšky z eurozóny.
ECB s bankami jedná pravidelně. Mimořádná setkání zaměřená na konkrétní problém, jako je to úterní, jsou ale spíše výjimečná.
