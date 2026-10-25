Vlaky do Vídně vyprodané, letenky o pětinu dražší. Češi se o podzimních prázdninách derou k moři
Češi letos míří o podzimních prázdninách nejčastěji na jih Evropy k moři nebo do evropských metropolí, ale roste také obliba dovolených v Egyptě i ve vzdálenějších exotických destinacích. Zvýšený zájem o cestování očekávají také železniční dopravci, kteří jsou připraveni posílit spoje. Vyplývá to z vyjádření prodejců letenek a dopravců.
Podle mluvčí portálu Kiwi.com Daniely Chovancové Češi na podzimní prázdniny výrazně častěji než jindy míří k moři. Na jih Evropy se chystají dvě třetiny cestujících, zatímco během roku je to zhruba polovina. „Délka pobytu je o podzimních prázdninách o den delší, ovšem letenky vycházejí zhruba o pětinu dráž, než je roční průměr,“ uvedla Chovancová. Nejčastěji podle ní lidé odlétají na čtyřdenní pobyty a termíny si lidé rezervují průměrně 55 dní předem, zatímco jindy je to 44 dní.
První Španělsko meziročně vzrostlo o šest procent, Itálie o 12 procent. „Silně rostou i méně tradiční jižní destinace. Do Portugalska vyrazí letos téměř o 19 procent, na Maltu o 17 a do Albánie, sice z nižšího základu, ale o 86 procent více českých zákazníků Kiwi.com než loni,“ uvedla mluvčí. Zhruba o pětinu více cestujících volilo dlouhé lety, a to například do Egypta. Mezi cílovými městy dominují Barcelona a Řím, ale roste také zájem o Katánii a Alicante.
Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit. Mezi nejvýraznější projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů pod značkou Trump a hřiště navržené společností Tigera Woodse, píše agentura Bloomberg. Rychlou expanzi ale provázejí také spory o pozemky.
Vietnam láká golfové miliardy. Hřiště chystá Woods, resort ponese Trumpovo jméno
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Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit. Mezi nejvýraznější projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů pod značkou Trump a hřiště navržené společností Tigera Woodse, píše agentura Bloomberg. Rychlou expanzi ale provázejí také spory o pozemky.
Letos podle Miroslava Polacha z cestovatelského portálu Zaletsi.cz zájmu vévodí destinace, kde je teplé klima. Roste zájem o jih Evropy nebo Egypt, Zanzibar nebo Keňu. Polach za trend považuje rostoucí oblibu týdenních zájezdů do vzdálenějších destinací, například na Zanzibar nebo Maledivy, a to díky nabídce charterových spojení z Prahy rovnou do cílové destinace.
RegioJet řadí mezi nejžádanější destinace Egypt, Tanzanii, Španělsko a Kypr. „Zájem je také o letenky do evropských metropolí, které jsou ideální pro kratší poznávací pobyty,“ sdělil ČTK mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Podle prodejců naopak klesla poptávka po dovolené na Blízkém východě kvůli konfliktu po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Napětí se rozšířilo kvůli soubojům mezi Saúdskou Arábií a jemenskými povstalci Húsiji.
Češi využívající zaměstnanecké benefity k placení ubytování dávají přednost krátkým a často spontánním cestám. Osm z deseti pobytů trvá maximálně tři noci a více než polovina rezervací směřuje do zahraničí. Největší zájem je o Vídeň, Řím a Vratislav.
Benefity táhnou Čechy za hranice. Více než polovina rezervací míří do zahraničí
Money
Češi využívající zaměstnanecké benefity k placení ubytování dávají přednost krátkým a často spontánním cestám. Osm z deseti pobytů trvá maximálně tři noci a více než polovina rezervací směřuje do zahraničí. Největší zájem je o Vídeň, Řím a Vratislav.
„Podzimní prázdniny patří z pohledu cestování k nejvytíženějším termínům v roce, zejména u rodin s dětmi. Nabídka za atraktivní ceny se proto rychle vyprodává a na poslední chvíli už bývá výběr velmi omezený,“ uvedl Miroslav Polach z cestovatelského portálu Zaletsi.cz. U podzimních prázdnin podle něj nelze spoléhat na výhodné nabídky last minute. „Pokud má rodina konkrétní představu o destinaci, termínu nebo typu hotelu, doporučujeme řešit dovolenou nejlépe již v průběhu jara,“ dodal.
RegioJet eviduje u vlaků největší zájem o spoje do Vídně a Budapešti, některé byly ve středu vyprodané, v jiných zbývaly poslední místa. U autobusů je vedle těchto dvou destinací velký zájem také o Berlín. „Na středu 28. října jsme již posílili spojení z Brna na vídeňské letiště. Další posilové spoje aktuálně nasazujeme na trase do Berlína,“ dodal Kubát.
Dovolené zdražily za poslední dva a půl roku celkem o 15 procent. Letní sezona ale umí s cenami zahýbat mnohem ostřeji: loni v srpnu platili Češi za organizované dovolené a zájezdy téměř o 42 procent více než na začátku roku 2024. Data ČSÚ tak ukazují, že dražší dovolená není jen pocit – i když cenový skok se nejvíc soustředí do hlavní sezony.
Dovolená už není levná radost. Za dva a půl roku zdražila o 15 procent
Money
Dovolené zdražily za poslední dva a půl roku celkem o 15 procent. Letní sezona ale umí s cenami zahýbat mnohem ostřeji: loni v srpnu platili Češi za organizované dovolené a zájezdy téměř o 42 procent více než na začátku roku 2024. Data ČSÚ tak ukazují, že dražší dovolená není jen pocit – i když cenový skok se nejvíc soustředí do hlavní sezony.
České dráhy (ČD) očekávají v době podzimních prázdnin zvýšenou poptávku po volnočasovém cestování, a to zejména o víkendu na přelomu října a listopadu. Největší zájem čekají v obvyklých směrech, a to z Prahy na Moravu, do východních nebo západních Čech, v případě hezkého počasí na regionálních tratích. U dálkových vlaků jsou dráhy v případě zájmu připraveny spoje dodatečně posílit. Mluvčí Petr Šťáhlavský proto doporučuje včasné zakoupení jízdenek.
„Na druhou stranu je okolo podzimních prázdnin poptávka menší, než je tomu například na začátku letních prázdnin nebo okolo vánočních a novoročních svátků. Nadcházející měsíc listopad potom patří poptávkou po cestování obecně ke slabším měsícům,“ sdělil ČTK Šťáhlavský. Dopravce proto připravil slevovou akci, kdy skupiny o dvou až pěti osobách při on-line nákupu mohou cestovat o čtvrtinu levněji.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.