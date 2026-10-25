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newstream.cz Zprávy z firem Vlaky do Vídně vyprodané, letenky o pětinu dražší. Češi se o podzimních prázdninách derou k moři

Vlaky do Vídně vyprodané, letenky o pětinu dražší. Češi se o podzimních prázdninách derou k moři

ilustrační foto
iStock
ČTK
ČTK
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Češi letos míří o podzimních prázdninách nejčastěji na jih Evropy k moři nebo do evropských metropolí, ale roste také obliba dovolených v Egyptě i ve vzdálenějších exotických destinacích. Zvýšený zájem o cestování očekávají také železniční dopravci, kteří jsou připraveni posílit spoje. Vyplývá to z vyjádření prodejců letenek a dopravců.

Podle mluvčí portálu Kiwi.com Daniely Chovancové Češi na podzimní prázdniny výrazně častěji než jindy míří k moři. Na jih Evropy se chystají dvě třetiny cestujících, zatímco během roku je to zhruba polovina. „Délka pobytu je o podzimních prázdninách o den delší, ovšem letenky vycházejí zhruba o pětinu dráž, než je roční průměr,“ uvedla Chovancová. Nejčastěji podle ní lidé odlétají na čtyřdenní pobyty a termíny si lidé rezervují průměrně 55 dní předem, zatímco jindy je to 44 dní.

První Španělsko meziročně vzrostlo o šest procent, Itálie o 12 procent. „Silně rostou i méně tradiční jižní destinace. Do Portugalska vyrazí letos téměř o 19 procent, na Maltu o 17 a do Albánie, sice z nižšího základu, ale o 86 procent více českých zákazníků Kiwi.com než loni,“ uvedla mluvčí. Zhruba o pětinu více cestujících volilo dlouhé lety, a to například do Egypta. Mezi cílovými městy dominují Barcelona a Řím, ale roste také zájem o Katánii a Alicante.

Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit.

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Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit. Mezi nejvýraznější projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů pod značkou Trump a hřiště navržené společností Tigera Woodse, píše agentura Bloomberg. Rychlou expanzi ale provázejí také spory o pozemky.

nos

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Letos podle Miroslava Polacha z cestovatelského portálu Zaletsi.cz zájmu vévodí destinace, kde je teplé klima. Roste zájem o jih Evropy nebo Egypt, Zanzibar nebo Keňu. Polach za trend považuje rostoucí oblibu týdenních zájezdů do vzdálenějších destinací, například na Zanzibar nebo Maledivy, a to díky nabídce charterových spojení z Prahy rovnou do cílové destinace.

RegioJet řadí mezi nejžádanější destinace Egypt, Tanzanii, Španělsko a Kypr. „Zájem je také o letenky do evropských metropolí, které jsou ideální pro kratší poznávací pobyty,“ sdělil ČTK mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Podle prodejců naopak klesla poptávka po dovolené na Blízkém východě kvůli konfliktu po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Napětí se rozšířilo kvůli soubojům mezi Saúdskou Arábií a jemenskými povstalci Húsiji.

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Benefity táhnou Čechy za hranice. Více než polovina rezervací míří do zahraničí

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Češi využívající zaměstnanecké benefity k placení ubytování dávají přednost krátkým a často spontánním cestám. Osm z deseti pobytů trvá maximálně tři noci a více než polovina rezervací směřuje do zahraničí. Největší zájem je o Vídeň, Řím a Vratislav.

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„Podzimní prázdniny patří z pohledu cestování k nejvytíženějším termínům v roce, zejména u rodin s dětmi. Nabídka za atraktivní ceny se proto rychle vyprodává a na poslední chvíli už bývá výběr velmi omezený,“ uvedl Miroslav Polach z cestovatelského portálu Zaletsi.cz. U podzimních prázdnin podle něj nelze spoléhat na výhodné nabídky last minute. „Pokud má rodina konkrétní představu o destinaci, termínu nebo typu hotelu, doporučujeme řešit dovolenou nejlépe již v průběhu jara,“ dodal.

RegioJet eviduje u vlaků největší zájem o spoje do Vídně a Budapešti, některé byly ve středu vyprodané, v jiných zbývaly poslední místa. U autobusů je vedle těchto dvou destinací velký zájem také o Berlín. „Na středu 28. října jsme již posílili spojení z Brna na vídeňské letiště. Další posilové spoje aktuálně nasazujeme na trase do Berlína,“ dodal Kubát.

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Dovolené zdražily za poslední dva a půl roku celkem o 15 procent. Letní sezona ale umí s cenami zahýbat mnohem ostřeji: loni v srpnu platili Češi za organizované dovolené a zájezdy téměř o 42 procent více než na začátku roku 2024. Data ČSÚ tak ukazují, že dražší dovolená není jen pocit – i když cenový skok se nejvíc soustředí do hlavní sezony.

Ivana Pečinková

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České dráhy (ČD) očekávají v době podzimních prázdnin zvýšenou poptávku po volnočasovém cestování, a to zejména o víkendu na přelomu října a listopadu. Největší zájem čekají v obvyklých směrech, a to z Prahy na Moravu, do východních nebo západních Čech, v případě hezkého počasí na regionálních tratích. U dálkových vlaků jsou dráhy v případě zájmu připraveny spoje dodatečně posílit. Mluvčí Petr Šťáhlavský proto doporučuje včasné zakoupení jízdenek.

„Na druhou stranu je okolo podzimních prázdnin poptávka menší, než je tomu například na začátku letních prázdnin nebo okolo vánočních a novoročních svátků. Nadcházející měsíc listopad potom patří poptávkou po cestování obecně ke slabším měsícům,“ sdělil ČTK Šťáhlavský. Dopravce proto připravil slevovou akci, kdy skupiny o dvou až pěti osobách při on-line nákupu mohou cestovat o čtvrtinu levněji.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Volkswagen škrtá v Evropě a staví za oceánem. Audi chystá v USA továrnu na 200 tisíc aut ročně

Výroba elektromobilu Audi e-tron
ČTK
ČTK
ČTK
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Německý výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen postaví továrnu v americkém státě Georgia, investuje do ní 4,2 miliardy dolarů (zhruba 91 miliard Kč). Oznámil to podle agentury Bloomberg americký prezident Donald Trump. Zpráva přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst. Součástí koncernu je rovněž Škoda Auto.

Automobilka Audi v tiskové zprávě uvedla, že továrna vytvoří kolem 4500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až 200 tisíc vozů ročně. „Bude to největší jednotlivá investice v historii amerického automobilového průmyslu, v jeho novodobé historii,“ prohlásil Trump na předvolebním shromáždění ve státu Georgia.

Výstavba továrny by podle automobilky Audi měla začít v příštím roce. „USA nabízejí Audi značný růstový potenciál,“ uvedla firma. „Spuštění místní výroby je klíčovým prvkem širší růstové strategie zaměřené na potřeby zákazníků, atraktivní sortiment a konkurenceschopnější podnikatelský model,“ dodala.

Odbory hrozí stávkami ve VW od začátku roku, vedení daly čas do konce měsíce

Ultimátum pro Volkswagen. Jestli nenastanou změny, jdeme stávkovat, vzkazují odbory

Zprávy z firem

Napětí mezi Volkswagenem a německými odbory dál roste. IG Metall dal automobilce čas do konce října, aby stáhla oznámení o zrušení mzdové dohody. Pokud koncern neustoupí, odbory chtějí připravit stávkovou akci, která by mohla začít od 1. ledna.

ČTK, fry

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Trump se investici Audi snažil prezentovat jako úspěch své celní politiky. „Nebýt cel, tak by sem nepřišli,“ uvedl. Kritici nicméně podle agentury Reuters tvrdí, že Trumpova cla vedla k růstu cen automobilů ve Spojených státech a vyvolala nejistotu, kvůli níž některé automobilky investice odkládají.

Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Jeho dozorčí rada minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku koncern zaměstnával kolem 663 tisíc lidí.

Holger Peters, člen představenstva Škody Auto, od 21.9.2026 pověřený předsednictvím představenstva

Šéf Škody Auto Peters: Nejen auta. Vydělávat bychom mohli i na cloudu

Zprávy z firem

Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?

Ivana Pečinková

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Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.

Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.

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Týden tradera: Dotlačí Trump Ukrajinu ke kapitulaci? Trhy už na tento scénář sázejí

Donald Trump
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek
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Na trzích se znovu vrací pochybnosti, zda se masivní investice do umělé inteligence a datových center dokážou investorům skutečně vrátit. Nervozitu podpořila Meta, která sice překonala očekávání výsledky, zároveň ale plánuje mimořádně vysoké kapitálové výdaje. Vedle AI se investoři soustředili také na rychle rostoucí výnosy francouzských dluhopisů a na vývoj kolem války na Ukrajině, který tlačil dolů ceny některých komodit.

Uplynulý týden připomněl, že příběh umělé inteligence už trhy nevnímají jen jako zdroj růstu, ale stále více také jako investiční riziko. Hlavní americký index S&P 500 se pohyboval v širším rozpětí kolem 7700 bodů a investoři znovu řešili, zda budou stovky miliard dolarů směřující do datových center a AI infrastruktury přinášet odpovídající návratnost. Do nálady se zároveň promítaly obavy o francouzské veřejné finance, kde výnos desetiletého státního dluhopisu vystoupal nad pět procent.

Meta vydělává, investory ale děsí účet za AI

Meta Platforms oznámila silné výsledky za třetí čtvrtletí. Tržby meziročně vzrostly o 26 procent na 64,6 miliardy dolarů a překonaly očekávání analytiků ve výši 63,3 miliardy. Zisk na akcii dosáhl 3,83 dolaru proti očekávaným 3,57 dolaru a společnost pro čtvrté čtvrtletí počítá s tržbami mezi 73 a 76 miliardami dolarů. Mark Zuckerberg zároveň tvrdí, že investice do umělé inteligence už začínají přinášet výsledky, mimo jiné díky asistentovi Muse, kterého během prvních šesti týdnů využilo přes deset milionů uživatelů v USA a Kanadě.

Silná čísla ale obavy investorů nerozptýlila. Meta plánuje v roce 2026 kapitálové výdaje ve výši 135 až 145 miliard dolarů, což představuje mimořádně agresivní investiční tempo. Na trhu tak sílí pochybnosti, zda tak vysoké částky přinesou odpovídající návratnost. Připomíná to někdejší sázku Marka Zuckerberga na metaverzum, která tehdy akcie společnosti výrazně zasáhla. Investoři proto budou dál citlivě sledovat, zda obří výdaje na AI skutečně generují výsledky.

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Netflix ztrácí tah a investoři ho trestají

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Akcie největší streamovací služby světa od začátku roku strádají. Na jejich kondici se negativně podepisuje prohra boje o studio Warner Bros., ale také neschopnost přinášet převratná díla. I proto dostala část klíčových lidí padáka a nahradili je noví hráči. Bude to však stačit?

Stanislav Šulc

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Francouzský dluh znovu znervózňuje Evropu

Dalším zdrojem nervozity zůstává Francie. Země pod tlakem protestů zároveň potřebuje konsolidovat veřejné finance o více než 50 miliard eur. Dluh by měl příští rok dosáhnout 120 procent HDP a strukturální deficit se pohybuje kolem pěti procent. V takové situaci podle autora roste riziko zhoršení ratingu a dalšího růstu výnosů státních dluhopisů, které už nyní přesahují pět procent.

Tlak je vidět také na akciovém trhu. Francouzský CAC 40 letos patří mezi nejslabší velké indexy a rostoucí náklady na financování zvyšují obavy, že problémy veřejných financí začnou stále více dopadat i na firmy a investory. Právě Francie tak zůstává jedním z hlavních evropských rizikových příběhů.

Nokia

Nokia překvapila trh. Zisk překonal odhady díky boomu kolem AI

Trhy

Nokia překonala ve třetím čtvrtletí očekávání trhu a těží z boomu investic do datových center pro umělou inteligenci. Upravený provozní zisk vzrostl na 605 milionů eur, tedy zhruba 14,7 miliardy korun, a tržby o deset procent na 5,2 miliardy eur, přibližně 126,3 miliardy korun. Firma zároveň dál přesměrovává byznys od tradičních telekomunikačních sítí k AI infrastruktuře, optickým sítím a datovým centrům.

fry

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Komodity ustupují, trh sází na posun kolem Ukrajiny

V průběhu týdne klesaly také ceny komodit. Vývoj souvisel s pokračujícími jednáními o řešení války na Ukrajině a s očekáváním, že Donald Trump může prosadit scénář vedoucí k posunu v konfliktu. Cena pšenice klesla pátou obchodní seanci v řadě pod 6,3 dolaru za bušl, nejníže od začátku srpna, zatímco zlato se dostalo pod 4100 dolarů za trojskou unci.

Trhy tak částečně sázejí na variantu, že Trump svými kroky dotlačí Ukrajinu k přijetí podmínek výhodných pro Rusko. Vedle bezprostředního dopadu na komodity ale takový vývoj otevírá i širší geopolitickou otázku postavení menších států, které jsou závislé na fungování mezinárodního řádu a institucí, jako jsou NATO, OSN nebo Evropská unie.

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