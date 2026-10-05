Benefity táhnou Čechy za hranice. Více než polovina rezervací míří do zahraničí
Češi využívající zaměstnanecké benefity k placení ubytování dávají přednost krátkým a často spontánním cestám. Osm z deseti pobytů trvá maximálně tři noci a více než polovina rezervací směřuje do zahraničí. Největší zájem je o Vídeň, Řím a Vratislav.
Češi, kteří využívají volnočasové benefity k úhradě ubytování, nejčastěji vyrážejí na krátké cesty. Podle analýzy 9128 rezervací uskutečněných od začátku roku do 17. září prostřednictvím služby Dovolená za Benefity trvá 79,8 procenta pobytů nejvýše tři noci. Více než třetinu všech rezervací, konkrétně 34,6 procenta, tvoří pouze jedna noc.
Nejčastěji cestují dva dospělí bez dětí, na které připadá 54,5 procenta rezervací. Zhruba pětinu tvoří pobyty s dětmi. Podle ředitelky vnějších vztahů společnosti Edenred Anety Martiškové data ukazují, že lidé benefity nevyužívají jen na hlavní dovolenou, ale stále častěji také na víkendový odpočinek či několikadenní cestu v průběhu roku.
Pražský Fairmont Golden Prague znovu patří mezi hotelovou světovou špičku. Podruhé za sebou získal dva Michelin Keys – hotelovou obdobu slavných michelinských hvězd – a dál zůstává jediným hotelem v Česku s tímto oceněním.
Luxus na břehu Vltavy znovu bodoval. Pražský Fairmont obhájil dva Michelin Keys
Enjoy
Pražský Fairmont Golden Prague znovu patří mezi hotelovou světovou špičku. Podruhé za sebou získal dva Michelin Keys – hotelovou obdobu slavných michelinských hvězd – a dál zůstává jediným hotelem v Česku s tímto oceněním.
Část cest vzniká na poslední chvíli
Výrazným rysem rezervací je také krátký předstih. Téměř čtyři z deseti pobytů si zákazníci objednávají nejvýše týden před příjezdem. Přibližně každá pátá rezervace vzniká maximálně dva dny před cestou a 6,5 procenta dokonce až v den příjezdu. U tuzemských pobytů je spontánnost ještě výraznější – 45,5 procenta rezervací vzniká nejvýše sedm dnů před příjezdem.
Část lidí naopak plánuje s větším předstihem. Přibližně šestina rezervací vzniká jeden až dva měsíce před cestou a zhruba každá sedmá více než dva měsíce dopředu. Necelá polovina všech pobytů začíná v pátek nebo v sobotu.
Více než polovina rezervací míří za hranice
Do zahraničí směřuje 57,2 procenta rezervací českých zákazníků. Mezi zeměmi vede Polsko, následované Itálií a Rakouskem. Nejžádanějšími zahraničními destinacemi jsou Vídeň, Řím a Vratislav, zatímco přímořská letoviska a horská střediska se umisťují níže.
Na pobyty v Česku připadá 42,8 procenta rezervací. Největší zájem je o Prahu, Brno a Karlovy Vary. Mezi další oblíbené cíle patří Špindlerův Mlýn, Olomouc a Pec pod Sněžkou.
Pokémoni dostali vlastní „hotel“. Na japonském Hokkaidó vznikla třímetrová kapsle ve tvaru Poké Ballu, ve které si hosté mohou upravit atmosféru podle svého oblíbeného Pokémona.
Sen pro fanoušky Pokémonů. V kapsli ve tvaru Poké Ballu se ale většina z nich nikdy nevyspí
Enjoy
Pokémoni dostali vlastní „hotel“. Na japonském Hokkaidó vznikla třímetrová kapsle ve tvaru Poké Ballu, ve které si hosté mohou upravit atmosféru podle svého oblíbeného Pokémona.
Zahraniční pobyty jsou dražší, rozdíl za noc je menší
Průměrná hodnota jedné rezervace činí 7487 korun. Tuzemské pobyty vycházejí v průměru asi na 5500 korun, zahraniční přibližně na 9000 korun. Část rozdílu souvisí s délkou pobytu. Při přepočtu na jednu noc a osobu se cenový rozdíl výrazně zmenšuje – v tuzemsku jde přibližně o 1240 korun, v zahraničí o 1360 korun.
Zaměstnanecké benefity přitom nemusí pokrýt celou cenu ubytování. Zákazník může část zaplatit z benefitního účtu a zbytek doplatit vlastními penězi.
Analýza vychází z 9128 rezervací uskutečněných prostřednictvím služby Dovolená za Benefity od 1. ledna do 17. září 2026. Data se vztahují pouze na tuto službu a nepředstavují reprezentativní průzkum celé české populace. Uváděné ceny zároveň vyjadřují celkovou hodnotu rezervací, nikoli pouze částku zaplacenou benefity.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.