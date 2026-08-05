Dovolená u moře se může prodražit o tisíce. Nový žebříček ukazuje, kde rodiny platí nejvíc
Rodinná dovolená nekončí zaplacením zájezdu, apartmánu nebo letenek. Nové srovnání cen ve 22 evropských letoviscích ukazuje, že skutečný účet často naskakuje až na místě: u jídla, pití, opalovacích krémů, vodních parků a dětských radostí. Rozdíly mezi destinacemi jdou v přepočtu do tisíců korun.
Kolik stojí dovolená u moře až poté, co zaplatíte cestu a ubytování? Právě na to se zaměřuje nový Family Holiday Report 2026, který připravila britská Post Office Travel Money ve spolupráci s cestovní kanceláří TUI. Studie porovnala ceny ve 22 evropských letoviscích a sledovala koš deseti položek, které rodiny běžně platí na místě: kávu, pivo, colu, víno, vodu, opalovací krém, repelent, dětské občerstvení, oběd pro dva dospělé a rodinnou večeři s nápoji.
Týdenní dovolená mimo domov zůstává pro téměř pětinu Čechů finančně nedostupná. V evropském srovnání si však tuzemské domácnosti vedou nadprůměrně. Za posledních deset let se navíc jejich situace výrazně zlepšila, přestože ubytování i zájezdy dál zdražují.
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Týdenní dovolená mimo domov zůstává pro téměř pětinu Čechů finančně nedostupná. V evropském srovnání si však tuzemské domácnosti vedou nadprůměrně. Za posledních deset let se navíc jejich situace výrazně zlepšila, přestože ubytování i zájezdy dál zdražují.
Nejlépe z celého srovnání vyšlo portugalské Algarve. Sledovaný koš dovolenkových výdajů za týden tam stojí 139,65 libry, tedy asi 3970 korun. Jen mírně dražší je bulharské Slunečné pobřeží, kde stejný koš vyjde v přepočtu na 4040 korun. Třetí je Lanzarote s částkou kolem 4190 korun.
Na opačném konci žebříčku je italské Sorrento, kde sledovaný koš stojí 268,23 libry, tedy zhruba 7620 korun. Druhou nejdražší destinací je Funchal na Madeiře s částkou kolem 7390 korun. Rozdíl mezi Algarve a Sorrentem tak u běžných dovolenkových výdajů přesahuje 3600 korun na stejném koši položek.
Chorvatsko nevychází levně
Z českého pohledu je zajímavé hlavně postavení Chorvatska. To už v tomto srovnání nepatří mezi levné destinace. Poreč vyšla v přepočtu asi na 5670 korun, Zadar zhruba na 6020 korun. Obě chorvatské destinace jsou tak dražší než Algarve, Bulharsko, Kanárské ostrovy, část Španělska i Turecko.
Zpráva tím potvrzuje trend, který čeští turisté vnímají už několik sezon. Samotná cesta autem může být u Chorvatska výhodou, ale ceny na místě už z něj automaticky nedělají levnou dovolenou. Rodiny, které řeší celkový rozpočet, proto musí počítat nejen s dopravou a ubytováním, ale i s běžnými útratami za jídlo, pití nebo plážové vybavení.
Na Murteru ve střední Dalmácii stojí Plzeň v obchodě 47 korun, v nedalekém baru půllitr téměř stovku a v Dubrovníku přes dvě stě. Vydali jsme se porovnat, kolik dnes stojí chorvatská dovolená a proč se místní obávají, že jim pobřeží přestává patřit.
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Na Murteru ve střední Dalmácii stojí Plzeň v obchodě 47 korun, v nedalekém baru půllitr téměř stovku a v Dubrovníku přes dvě stě. Vydali jsme se porovnat, kolik dnes stojí chorvatská dovolená a proč se místní obávají, že jim pobřeží přestává patřit.
Španělsko drží dobrý poměr ceny a jistoty
Silně z průzkumu vychází Španělsko a španělské ostrovy. V první desítce jsou Menorca, Costa Brava, Tenerife, Costa del Sol i Costa Blanca. To je důležité i pro český trh, protože právě Španělsko a Kanárské ostrovy patří mezi destinace, které Češi často zvažují jako alternativu k Chorvatsku, Itálii nebo Řecku.
Podle TUI se v nejistějších dobách lidé častěji vracejí ke známým a zavedeným destinacím. Silnou poptávku cestovní kancelář vidí zejména u Španělska, Kanárských ostrovů a Baleár.
- 1. Algarve, Portugalsko 3 970 Kč
- 2. Slunečné pobřeží, Bulharsko 4 040 Kč
- 3. Lanzarote, Kanárské ostrovy 4 190 Kč
- 4. Menorca, Baleáry 4 300 Kč
- 5. Costa Brava, Španělsko 4 400 Kč
- 6. Tenerife, Kanárské ostrovy 4 500 Kč
- 7. Marmaris, Turecko 4 500 Kč
- 8. Costa del Sol, Španělsko 4 630 Kč
- 9. Costa Blanca, Španělsko 4 930 Kč
- 10. Paphos, Kypr 5 030 Kč
Turecko zdražilo, i když lira oslabila
Zajímavým příkladem je turecký Marmaris. Ten loni patřil k nejlevnějším destinacím, letos ale v žebříčku spadl. Sledovaný koš tam meziročně zdražil o 22,7 procenta a vychází asi na 4500 korun. Podobný meziroční růst zaznamenal také kyperský Paphos, který stojí kolem 5030 korun.
Slabší měna tedy nemusí automaticky znamenat levnější dovolenou. Pokud v destinaci rostou ceny jídla, služeb a turistických položek, kurzová výhoda se může rychle ztratit.
Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
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Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.