Týden tradera: Wall Street zachvátila panika. Nasdaq vymazal letošní zisky
Výprodej na Wall Street v závěru týdne prudce zrychlil. Index S&P 500 se propadl pod 7 000 bodů, technologický Nasdaq během jediného dne odepsal přes pět procent a přišel o všechny letošní zisky. Investory děsí nejistota kolem dalšího vývoje umělé inteligence, skandál v Nvidii i jestřábí Fed, který nevylučuje další výrazné zvyšování úrokových sazeb.
Wall Street má za sebou jeden z nejhorších týdnů poslední doby. Výprodej, který původně stlačil index S&P 500 k 7 150 bodům, v pátek ještě zesílil. Širší americký index nakonec během dne odepsal 3,70 procenta a uzavřel na 6 910,39 bodu. Technologický Nasdaq Composite se propadl o 5,28 procenta na 22 617,73 bodu a vymazal veškeré letošní zisky. Dow Jones oslabil o 1,93 procenta na 48 147,33 bodu.
Za celý týden ztratil Dow Jones více než osm procent, S&P 500 přibližně 8,6 procenta a Nasdaq přes deset procent. „Dnešek je pro kapitálové trhy zjevně náročným dnem,“ uvedl v pátek analytik Bill Northey ze společnosti US Bank Wealth Management.
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Trhy
Po historickém vstupu Anthropicu na burzu přišlo rychlé vystřízlivění. Zatímco institucionální investoři mohli na debutu výrazně vydělat, část těch, kteří nakupovali v první vlně euforie, už počítá citelné ztráty, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
AI euforii vystřídal strach
Jedním z hlavních zdrojů nervozity zůstává technologický sektor a otázka, zda může pokračovat dosavadní boom kolem umělé inteligence. Obavy zesílil skandál kolem Nvidie, dominantního světového výrobce čipů pro AI. Její šéf Jensen Huang tento měsíc odstoupil kvůli mimomanželskému vztahu se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Trh se nyní obává, že problémy Nvidie mohou zasáhnout celý polovodičový cyklus a následně i investice do AI.
Optimismus neobnovil ani historický vstup Anthropicu na burzu. Firma prostřednictvím veřejné nabídky a soukromého umístění získala rekordních 107,3 miliardy dolarů. Akcie byly upsány za 83 dolarů a první obchodní den vystoupaly až na 115,10 dolaru, nakonec ale uzavřely na 97,17 dolaru, tedy zhruba 17 procent nad upisovací cenou. Hned následující den však přišlo vystřízlivění a titul se propadl o více než devět procent.
Poptávka po akciích Anthropicu přitom téměř sedminásobně převýšila nabídku. Ani mimořádný zájem investorů tak nedokázal zastavit širší výprodej technologických titulů. Valuace sektoru se před korekcí dostaly mimořádně vysoko a prudká volatilita může pokračovat minimálně do prosincového zasedání americké centrální banky.
Donald Trump chce přitáhnout datová centra amerických technologických gigantů zpět do Spojených států. Firmám, které budou dál stavět infrastrukturu v zahraničí, pohrozil „obrovskou daní“, přestože společnosti jako Amazon, Microsoft, Meta nebo Google už mají datová centra po celém světě. Prezident přitom nový záměr oznámil dřív, než s ním podle vlastních slov seznámil vlastní tým.
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Politika
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Fed trhy neuklidnil, naopak
Další tlak přidal zápis z říjnového zasedání Fedu. Prakticky všichni představitelé americké centrální banky se shodli, že v následujících měsících bude pravděpodobně nutné dál zvyšovat sazby, aby se inflace vrátila ke dvouprocentnímu cíli. Fed v říjnu ponechal úroky beze změny poměrem hlasů 10:2, Lisa Cooková a Beth Hammacková ale prosazovaly zvýšení o 25 bazických bodů.
Dva představitelé Fedu navíc připustili, že pokud další údaje o inflaci nepříjemně překvapí, mohlo by být v prosinci opodstatněné zvýšení sazeb o více než čtvrt procentního bodu. Guvernér Christopher Waller dokonce podpořil růst o 50 bazických bodů. Trhy tak nemají jistotu, že Spojené státy v dalších měsících nečeká ještě výraznější zpřísnění měnové politiky.
Silnější očekávání růstu sazeb pomáhá dolaru. Euro se v pátek večer obchodovalo kolem 1,0960 dolaru a během týdne poprvé od loňského dubna kleslo pod psychologicky důležitou hranici 1,10 dolaru.
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Výprodej stáhl dolů i bitcoin
Nervozita na trzích se přelila také do kryptoměn. Bitcoin se propadl pod 56 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,25 milionu korun, a dostal se na nejnižší úroveň za dva roky. Podle agentury Reuters za poklesem stojí odklon investorů od rizikovějších aktiv, který souvisí s nejistotou kolem dalšího vývoje umělé inteligence.
Propad je o to výraznější, že bitcoin nyní stojí méně než polovinu svého maxima z loňského podzimu, kdy jeho cena vystoupala nad 120 tisíc dolarů. Výprodej tak ukazuje, že současná averze investorů k riziku se neomezuje jen na technologické akcie, ale zasahuje i kryptoměnový trh.