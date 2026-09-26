Vietnam láká golfové miliardy. Hřiště chystá Woods, resort ponese Trumpovo jméno
Vietnam sází na golf jako na další motor ekonomiky. Připravuje přes padesát nových hřišť, láká movité turisty a do roku 2030 chce počet areálů více než zdvojnásobit. Mezi nejvýraznější projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů pod značkou Trump a hřiště navržené společností Tigera Woodse, píše agentura Bloomberg. Rychlou expanzi ale provázejí také spory o pozemky.
Golf už pro Vietnam není jen zábavou zahraničních investorů a diplomatů. Stává se rostoucím byznysem, který přivádí do země movité návštěvníky, přitahuje developerské investice a získává si i domácí střední třídu. Podle údajů vietnamského ministerstva kultury, sportu a cestovního ruchu, které cituje Bloomberg, dosáhly příjmy z golfové turistiky v roce 2025 jedné miliardy dolarů. Proti roku 2022 vzrostly o 67 procent a do konce desetiletí by mohly dosahovat několika miliard dolarů.
Atraktivitu vietnamských hřišť ilustruje příběh devětatřicetiletého Američana Jamese Leeho. Přestože je členem dvou golfových klubů v New Jersey, za hrou do Vietnamu cestuje přibližně 13 700 kilometrů. Během své druhé návštěvy země si na jedenáct dní naplánoval sedm kol na pěti hřištích.
„Patří mezi nejkrásnější hřiště, na kterých jsem kdy hrál,“ řekl agentuře Bloomberg v klubu Ba Na Hills, jehož areál obklopují kopce a původní lesy ve středním Vietnamu. Lee, který provozuje rodinné supermarkety v několika amerických státech, patří k zákazníkům, na něž vietnamský turistický průmysl stále více cílí.
Přes padesát nových hřišť. Více jich chystají jen USA
Podle americké National Golf Foundation se ve Vietnamu připravuje více než padesát dalších golfových hřišť. Více projektů má ve výstavbě či přípravě pouze americký trh. Vietnamská expanze podle nadace představuje téměř polovinu rozvoje golfových hřišť v Asii.
Donald Trump dál vydělává na svém jméně. Ze zahraničních licencí v realitním byznysu loni získal 59,5 milionu dolarů, meziročně o 71 procent více. Podle televize CNBC většina těchto příjmů pocházela z projektů v Perském zálivu, což znovu otevírá otázky kolem propojení prezidentova byznysu, zahraničních developerů a státních zájmů.
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Donald Trump dál vydělává na svém jméně. Ze zahraničních licencí v realitním byznysu loni získal 59,5 milionu dolarů, meziročně o 71 procent více. Podle televize CNBC většina těchto příjmů pocházela z projektů v Perském zálivu, což znovu otevírá otázky kolem propojení prezidentova byznysu, zahraničních developerů a státních zájmů.
Vietnamská golfová asociace očekává, že do roku 2030 bude mít země přibližně dvě stě hřišť, tedy více než dvojnásobek současného počtu. Ještě v roce 2005 jich přitom bylo pouhých deset.
Mezi největší projekty patří resort za 1,5 miliardy dolarů, který vzniká pod značkou Trump Organization v oblasti delty Rudé řeky na severu země. Společnost TGR Design vedená Tigerem Woodsem zase pracuje na osmnáctijamkovém mistrovském hřišti jižně od Ho Či Minova Města.
Ve Vietnamu už mají své projekty další slavná golfová jména, například Nick Faldo, Greg Norman či Jack Nicklaus. Architekty láká zhruba 3200 kilometrů dlouhé pobřeží s písečnými dunami i zelené vnitrozemské kopce.
„Potenciál golfových areálů světové úrovně ve Vietnamu je těžko překonatelný,“ uvedl pro Bloomberg architekt Brian Curley, který navrhl sedm již fungujících hřišť v zemi.
Golfista utratí až trojnásobek běžného turisty
Pro vietnamskou ekonomiku není podstatný jen počet návštěvníků, ale také jejich útrata. Podle místní golfové asociace zahraniční golfisté často utratí trojnásobek toho, co ostatní turisté. Ti ve Vietnamu za jednu cestu běžně vydají 1200 až 1400 dolarů.
Někteří hráči přilétají soukromými letadly až z Kalifornie, řekl Bloombergu šéf Hoiana Shores Wee Peng Siong. V tamním resortu mohou hosté vedle golfu využít také kasino. Poplatek za hru na hřišti činí celoročně 345 dolarů.
Zdravotní obavy a změna životního stylu snižují spotřebu piva v Evropě a Spojených státech. Globální pivovary proto hledají růst v rozvojových zemích. Heineken sází především na Vietnam, kde vyrábí miliony plechovek denně a testuje novinky pro celou Asii. Ani tam však nemá úspěch zaručený, píše agentura Bloomberg.
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Zdravotní obavy a změna životního stylu snižují spotřebu piva v Evropě a Spojených státech. Globální pivovary proto hledají růst v rozvojových zemích. Heineken sází především na Vietnam, kde vyrábí miliony plechovek denně a testuje novinky pro celou Asii. Ani tam však nemá úspěch zaručený, píše agentura Bloomberg.
Obvyklé ceny jsou nižší. Osmnáctijamkové kolo ve všední den vyjde ve Vietnamu zpravidla na 170 až 200 dolarů, v hlavní sezoně se poplatky mohou vyšplhat ke třem stovkám dolarů. To je srovnatelné s některými špičkovými veřejně přístupnými hřišti ve Spojených státech, případně o něco levnější. Vietnamská cena ovšem obvykle zahrnuje také golfový vozík a služby nosiče holí neboli caddieho.
Další výhodou jsou často výrazně nižší náklady na ubytování, jídlo a pití. Právě kombinace kvalitních hřišť, služeb a relativně dostupného pobytu pomáhá zemi přitahovat zahraniční klientelu.
Vláda vidí v golfu ekonomickou příležitost
Golf zapadá do širšího plánu na posílení cestovního ruchu. Vietnamská vláda chce, aby toto odvětví do roku 2045 vytvářelo až patnáct procent hrubého domácího produktu oproti současným devíti procentům.
Zatímco čínské komunistické vedení dlouhodobě spojuje golf s luxusem a korupčními riziky a v roce 2015 zakázalo členům strany využívat veřejné peníze na hru či členství v klubech, vietnamská vláda v něm vidí příležitost. Golf a navázané služby mají pomoci rozšířit ekonomickou základnu země nad rámec výroby oděvů a elektroniky.
Stát zároveň z golfu získává daňové příjmy. Podle Bloombergu dosahuje kombinované zatížení poplatků za hru daní z přidané hodnoty a zvláštní spotřební daní 32 procent. Golfová asociace usiluje o jeho snížení, aby byl sport dostupnější i pro domácí hráče.
Na hřiště míří vietnamská střední třída
Sport, který byl dříve výsadou diplomatů a zahraničních investorů, si postupně získává rostoucí vietnamskou střední třídu. Podle zástupce generálního tajemníka golfové asociace Bacha Cuonga Khanga si přibližně 140 tisíc Vietnamců zaregistrovalo výsledky pro stanovení handicapu. Očekává, že počet rychle vzroste na milion.
Ženy zatím tvoří přibližně patnáct procent domácích golfistů, jejich počet ale roste rychleji než počet mužů. K popularitě sportu přispívají také influenceři na sociálních sítích.
Proměnu poptávky pozoruje i Vuong Minh Huan, generální ředitel golfového tréninkového areálu Him Lam Ba Son v Ho Či Minově Městě. Když zařízení v roce 2005 otevíralo, vietnamské hráče by podle svých slov spočítal na prstech jedné ruky. Dnes třípatrový areál se stovkou odpalovacích stanovišť navštíví přibližně čtyři sta lidí denně. Zhruba polovinu tvoří místní.
Jedním z nich je padesátiletý architekt Nguyen Thanh Phuoc. „Hraji golf, abych si odpočinul a rozšířil si síť kontaktů,“ vysvětlil Bloombergu. Po společném kole se podle něj rozhovory vedou mnohem přirozeněji.
Roste také zájem o kryté golfové simulátory. V Ho Či Minově Městě fungují desítky takových zařízení. Tři simulátory provozovny Quinn Golfzon jsou podle manažera Le Xuana Thanha o víkendech obsazené od sedmi ráno do půlnoci. Firma proto plánuje přidat další čtyři.
Kvalitní služby vytvářejí nová pracovní místa
Součástí vietnamské nabídky jsou také služby caddieů, mezi nimiž převažují ženy. Nejde přitom pouze o nošení holí. Pomáhají hráčům odhadovat sklon greenu, směr větru či výběr vhodné hole a v tropickém horku zajišťují chlazené nápoje a ručníky.
Sedmadvacetiletá Phan Thi Hoai Thuong z klubu Hoiana Shores uvedla, že už u druhé jamky obvykle dokáže odhadnout, jak daleko hráč jednotlivými holemi odpaluje. K její práci patří i povzbuzení po nepovedeném úderu.
Stejně jako řada jejích kolegyň má vysokoškolské vzdělání. Díky platu a spropitnému si může vydělat přibližně dvojnásobek průměrné roční mzdy v zemi, která podle Bloombergu činí kolem pěti tisíc dolarů.
Resorty rostou i v místech poznamenaných válkou
Mezi výrazné investory patří vietnamská realitní společnost BRG Group, kterou založila a vede Nguyen Thi Nga. Skupina spravuje síť golfových areálů včetně šestatřicetijamkového resortu Legend Danang. Ten byl otevřen v roce 2010 a jeho hřiště navrhli Jack Nicklaus a Greg Norman, dlouholetý ambasador vietnamského cestovního ruchu.
Resort leží poblíž pobřeží, které američtí vojáci za války využívali k odpočinku a označovali jako China Beach. Před výstavbou bylo podle Nguyen Thi Nga nutné pozemky prozkoumat. Našla se na nich nevybuchlá munice.
Připomínky války zůstávají v oblasti patrné dodnes. Podél cesty k Hoiana Shores stojí betonové hangáry někdejší americké letecké základny a v klubu Montgomerie Links je k vidění starý bunkr.
Odpaliště se rezervují i půl roku předem
Vietnam má v regionu silné konkurenty. Thajsko disponuje více než třemi sty hřišti a přes desítku jeho profesionálních golfistek působí na okruhu LPGA Tour. Indonésie má přes 150 hřišť a Kambodža přibližně dvanáct.
Vietnam však podle Bloombergu získal devětkrát za sebou ocenění nejlepší golfové destinace v Asii v anketě World Golf Awards. Přijíždějí zejména hráči z Jižní Koreje, Japonska a Tchaj-wanu. Lákají je relativně příznivé náklady, teplejší a slunečnější zimy i snazší dostupnost hry ve srovnání s domácími trhy.
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Kluby tomu přizpůsobují nabídku. Restaurace zařazují korejská a japonská jídla a někteří caddieové se vedle angličtiny učí další asijské jazyky.
Ani ve Vietnamu už ale není volný termín samozřejmostí. Podle cestovní kanceláře Golfasian bývají hřiště v Danangu, Hanoji a Ho Či Minově Městě často plně obsazená. V hlavní sezoně od října do dubna si hráči mnohdy musejí rezervovat čas odpalu tři až šest měsíců předem. Některé areály proto instalují osvětlení, které umožňuje hrát i po setmění.
Trumpův projekt provázejí spory o půdu
Rychlý rozvoj naráží také na odpor části místních obyvatel. Výstavbu resortu pod Trumpovou značkou zkomplikoval spor o výši náhrad, které úřady nabízejí vlastníkům pozemků. V červnu byla podle Bloombergu nasazena policie, aby vynutila vystěhování.
Areál by se měl otevřít před summitem Asijsko-pacifického hospodářského společenství APEC v listopadu 2027.
Vláda zároveň podle golfové asociace omezuje rozsah zemědělské půdy, kterou mohou hřiště zabrat, aby chránila produkci rýže a lesy. Úřady také zpřísnily kontroly připravovaných projektů a prověřují, zda mají potřebná povolení, schválení a zajištěné financování.
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