Volkswagen předvádí všechny důvody fatální krize evropského autoprůmyslu
Volkswagen pozastavil vývoj elektrického nástupce Golfu a provozní zisk se mu propadl o 98,7 procenta. Celý evropský autoprůmysl dusí drahá práce i energie, nařízená elektrifikace a čínská konkurence.
Ekonomická situace v automobilovém koncernu Volkswagen je velmi vážná. Automobilka ve Wolfsburgu čerstvě oznámila, že pozastavuje vývoj elektrického nástupce ikonického modelu Golf, protože na to nemá peníze. Je to jen pár dní poté, co byly zveřejněny hospodářské výsledky celého koncernu.
V prvních devíti měsících roku hospodařil s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), meziročně o 98,7 procenta méně. Za poklesem provozního zisku Volkswagenu jsou především mimořádné položky ve výši 8,7 miliardy eur, z nichž 7,8 miliardy eur vzniklo ve třetím čtvrtletí. Odepisovaly se především investice v Číně, kde se dramaticky propadly prodeje. Navíc prodej elektromobilních verzí letos roste, a tím se dramaticky snižují marže.
Německý výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen postaví továrnu v americkém státě Georgia, investuje do ní 4,2 miliardy dolarů (zhruba 91 miliard Kč). Oznámil to podle agentury Bloomberg americký prezident Donald Trump. Zpráva přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst. Součástí koncernu je rovněž Škoda Auto.
Volkswagen škrtá v Evropě a staví za oceánem. Audi chystá v USA továrnu na 200 tisíc aut ročně
Zprávy z firem
Německý výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen postaví továrnu v americkém státě Georgia, investuje do ní 4,2 miliardy dolarů (zhruba 91 miliard Kč). Oznámil to podle agentury Bloomberg americký prezident Donald Trump. Zpráva přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst. Součástí koncernu je rovněž Škoda Auto.
Vedení koncernu naplánovalo snížit náklady do konce roku 2028 o 20 procent. Mají se zmrazit mzdy na letošní úrovni až do roku 2030 a zastavit se má i vyplácení bonusů, prémií a dalších benefitů ve všech značkách a všech závodech VW po celém světě. Dotýká se to tentokrát i Škody Auto. To prokazuje panické rozhodování firemního managementu. V prvních třech čtvrtletích letošního roku mladoboleslavská automobilka oproti tomu zvýšila provozní zisk meziročně o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur. Její tržby vzrostly o 3,5 procenta na 23,13 miliardy eur. Česká značka tak svou ziskovostí už druhým rokem drží mateřský koncern nad vodou.
Důvodem je především to, že podle interních údajů VW, které zveřejnila německá média, jsou závody v Česku na 35 procentech mezd v německých závodech. Ale třeba v Číně jsou na 16 procentech a v Mexiku pod 15. Čeští odboráři hrozí logicky stávkou, která by mohla způsobit mateřskému koncernu další vážné problémy.
V těch ale jsou dnes prakticky všechny velké evropské automobilky. A propouštění v rozsahu desítek tisíc lidí se plánuje i u nich.
Když se mateřskému Volkswagenu hroutí zisky, česká Škodovka dál vydělává miliardy. Za prvních devět měsíců letošního roku zvýšila provozní zisk na téměř 47 miliard korun. Celému německému koncernu se přitom zisk propadl o bezmála 99 procent. Zatímco Volkswagen doplácí na problémy v Číně, drahou transformaci a sílící konkurenci, jeho mladoboleslavská dcera roste. Škoda se tak stává jedním z nejvýraznějších světlých bodů v jinak pochmurných výsledcích německého automobilového obra.
Zlatá česká dcera. Škodovka vydělává miliardy, zatímco Volkswagen zápasí o zisk
Zprávy z firem
Když se mateřskému Volkswagenu hroutí zisky, česká Škodovka dál vydělává miliardy. Za prvních devět měsíců letošního roku zvýšila provozní zisk na téměř 47 miliard korun. Celému německému koncernu se přitom zisk propadl o bezmála 99 procent. Zatímco Volkswagen doplácí na problémy v Číně, drahou transformaci a sílící konkurenci, jeho mladoboleslavská dcera roste. Škoda se tak stává jedním z nejvýraznějších světlých bodů v jinak pochmurných výsledcích německého automobilového obra.
Důvody krize celého evropského autolandu nespočívají jen v politicky nařízeném a ukvapeném přechodu na elektromobily naordinovaném evropským Green Dealem, ale i v prudce nastupující konkurenci čínských značek, které se nemusí potýkat s nejvyššími mzdami na světě a nejdražší energií. Expanzi čínských aut do Evropy podporuje samozřejmě i nařízená a dotovaná elektrifikace na starém kontinentu.
V Číně činí průměrné náklady na výrobu jednoho BEV podle konzultační firmy AlixPartners 20 tisíc dolarů, v Evropě je to o 11 tisíc více. Náklady na montáž jednoho vozu jsou v Německu na 3307 dolarech, zatímco v Číně jsou, jak vyplývá z jiné studie poradenské společnosti Oliver Wyman z roku 2024, pod šesti stovkami. I v USA to činí jen 1340 dolarů. Za vysokou nákladovostí jsou pak nejen velmi vysoké mzdy v odvětví, ale i celkový sociální stát v západoevropské podobě, kde zákony chrání silně zaměstnance a nařizují rozšiřování kolektivních dohod. Potřebné reformy se sice občas slibují, ale nepřicházejí. Zářným příkladem slibotechny je současné Merzovo Německo.
Druhým faktorem jsou ceny energií dvakrát až třikrát vyšší než v Číně a USA. Což je důležité zejména při výrobě elektromobilů, kde je energeticky náročná zejména výroba baterií. V jejich technologiích přitom mají Číňané už léta nemalý náskok. Navíc ještě na rozdíl od Evropy disponují zásobami surovin potřebných k jejich výrobě.
é automobilky Ford, General Motors a Rivian stále více sází na 3D tisk. Vyrábějí díky němu součástky do vozů, nástroje pro montážní linky i zkušební zařízení a snižují tak náklady. Rivian utratil za tiskárny přes pět milionů dolarů, stroje se mu ale obvykle zaplatí do roka. Ford chce své tiskové laboratoře rozšířit do více než 23 závodů.
Americké automobilky koketují s rychlou návratností investic do 3D tisku
Zprávy z firem
é automobilky Ford, General Motors a Rivian stále více sází na 3D tisk. Vyrábějí díky němu součástky do vozů, nástroje pro montážní linky i zkušební zařízení a snižují tak náklady. Rivian utratil za tiskárny přes pět milionů dolarů, stroje se mu ale obvykle zaplatí do roka. Ford chce své tiskové laboratoře rozšířit do více než 23 závodů.
Tyto nevýhody se pak projevují v nízkých nebo záporných maržích při prodeji evropských elektromobilů. I přes nízké marže ztrácejí automobilky konkurenceschopnost i na domácím trhu, kde v prodejích vozů s elektrickým pohonem mají tržní podíl už jen mezi 60 a 70 procenty. Čínské značky už obsadily 15 až 25 procent trhu a na 12 procentech je americká Tesla.
Cesta ven je obtížná a prakticky neschůdná. Zdaleka nestačí jen navrhované velmi nesmělé evropské omezení zákazu prodeje aut se spalovacím motorem, na jejichž výrobě lze i při vysokých mzdách dosahovat slušných marží. Potřeba je, mimochodem i u spalováků, radikální snížení nákladů na pracovní sílu a na energie. Tedy nejen reforma Green Dealu, ale i reforma neudržitelného sociálního státu. To se přitom nyní jeví jako neprůchodné.
Jenže bez toho přijde Evropa o klíčové průmyslové odvětví, které generuje v EU zhruba sedm procent HDP (včetně dodavatelského řetězce, prodeje, oprav a souvisejících služeb). V Česku, které, jak vidíme na Škodovce, nestojí mimo krizi, tvoří kolem deseti procent.
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