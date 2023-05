Ford v Číně kapituluje před levnější konkurencí. Propustí tam přes tisícovku lidí

Americká automobilka Ford Motor se chystá zrušit v Číně více než 1300 pracovních míst, protože její prodej na největším automobilovém trhu světa klesá. Informují o tom čínská média, včetně listu Economic Daily News. Ford má po celém světě zhruba 173 tisíc zaměstnanců.

Velkoobchodní prodeje Fordu v Číně loni poprvé za deset let klesly pod půl milionu kusů. Prodej Fordu v zemi postupně klesá od roku 2016, kdy zde automobilka dodala 1,27 milionu vozů a její tržní podíl činil 4,6 procenta. Loni však její podíl na trhu byl jen 2,1 procenta. Čínští spotřebitelé stále více kupují elektromobily vyráběné automobilkou Tesla či místními hráči, jako BYD. Ford v Číně nabízí pouze jeden elektrický model, a to Mustang Mach-E.

Ford zeštíhluje, nejen v Číně

„Naše náklady nejsou konkurenceschopné a pracujeme interně s našimi partnery, abychom snížili náklady ve všech oblastech,“ napsala agentuře Bloomberg mluvčí Fordu v reakci na dotaz o situaci v Číně. „Můžeme zvítězit pouze prostřednictvím štíhlé a pružné organizace. Tyto akce jsou nutné pro nás, abychom vytvořili v Číně zdravější a udržitelnější podnik,“ dodala. Neupřesnila však, kolik míst bude v Číně zrušeno, ani žádné podrobnosti o harmonogramu.

Mluvčí však také zdůraznila, že Čína zůstává velmi důležitým trhem automobilky a Ford je odhodlán zde rozvíjet své podnikání. Společnost chce urychlit přechod k výrobě elektromobilů v Číně a nyní vyvíjí nové produkty pro místní trh. Spolupracuje také s partnery na posílení podnikání v oblasti elektromobilů, včetně rozšíření distribuce.

Ford na počátku tohoto roku uvedl, že kvůli vyšším nákladům a přechodu k elektromobilům zruší v Evropě 3800 pracovních míst. Automobilka plánuje do roku 2026 investovat celosvětově do výroby elektromobilů 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun).

