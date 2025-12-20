Musk přepisuje historii. Jeho majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů
Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů, tedy zhruba 14,5 bilionu korun. Informoval o tom časopis Forbes.
Musk je mimo jiné spoluzakladatelem a šéfem automobilky Tesla. Jeho majetek překonal novou hranici poté, co nejvyšší soud amerického státu Delaware zrušil rozhodnutí soudu nižší instance zamítající odměny pro šéfa Tesly ve formě akciových opcí, jejichž hodnota v současnosti činí 139 miliard dolarů.
Forbes nyní hodnotu Muskova jmění odhaduje na 749 miliard dolarů. Po loňském zamítnutí odměn časopis do Muskova jmění započítával pouze polovinu hodnoty příslušných opcí. Po pátečním verdiktu nejvyššího soudu však do výpočtu zahrnul plnou hodnotu opcí, což zvýšilo odhad Muskova jmění o 69,5 miliardy dolarů, píše časopis.
Musk je také například zakladatelem vesmírné společnosti SpaceX a majitelem internetové sociální sítě X. Společnost SpaceX byla v rámci prosincové nabídky akcií investorům oceněna na 800 miliard dolarů, zatímco předchozí srpnový prodej akcií podnik ocenil na 400 miliard dolarů. Díky tomuto nárůstu hodnota Muskova jmění před několika dny poprvé pokořila hranici 600 miliard dolarů.
Nejvyšší soud amerického státu Delaware zrušil loňské rozhodnutí soudu nižší instance zamítající plán odměn pro šéfa automobilky Tesla Elona Muska z roku 2018. Dohodnuté odměny v podobě akcií Tesly mají v současnosti hodnotu kolem 140 miliard dolarů (zhruba tři biliony korun). Minulý měsíc akcionáři Tesly schválili nový plán akciových odměn, díky kterému by Musk během příštích deseti let mohl získat až 878 miliard dolarů, píše agentura Reuters.
V březnu 2020 činila hodnota Muskova majetku pouhých 24,6 miliardy dolarů, ale díky raketovému růstu akcií Tesly se podnikatel už v srpnu 2020 stal pátým člověkem v historii se jměním 100 miliard dolarů. V lednu 2021 se stal nejbohatším člověkem světa s čistým jměním téměř 190 miliard dolarů. V září 2021 se pak stal třetím člověkem, jehož majetek překonal 200 miliard dolarů. V listopadu 2021 jeho majetek dosáhl 300 miliard dolarů a loni v prosinci 400 miliard dolarů. Hranici 500 miliard dolarů pokořil letos v říjnu.
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
Tento měsíc Musk vyzval ke zrušení Evropské unie. Reagoval tak na pokutu 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun), kterou jeho síti X kvůli nedostatečné transparentnosti uložila Evropská komise. „EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk.
