Tesla už nebude brát baterie z Číny, vsadila na Korejce

Tesla podepsala smlouvu s jihokorejskou společností LG Energy Solution (LGES) na dodávku baterií pro systémy skladování energie v hodnotě 4,3 miliardy dolarů (91,4 miliardy korun). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj.

Americký výrobce elektromobilů se snaží snížit závislost na čínských dovozech kvůli clům, dodala agentura. Lithium-železo-fosfátové baterie budou dodávány z americké továrny LGES ve státě Michigan.

Podrobnosti dohody společnosti dosud oficiálně nezveřejnily, LGES pouze ve středu uvedla, že podepsala smlouvu v hodnotě 4,3 miliardy dolarů na dodávku lithium-železo-fosfátových baterií LFP po dobu tří let po celém světě, aniž by identifikovala konkrétního zákazníka.

„V souladu s naší dohodou nemůžeme z důvodu podepsané mlčenlivosti zveřejnit totožnost zákazníka,“ sdělila LGES agentuře Reuters. Mezi hlavní zákazníky LGES patří právě Tesla a také General Motors.

Tesla v současné době dováží lithium-železo-fosfátové baterie z Číny. Trump v dubnu zvýšil cla na čínské zboží na 145 procent. Čína odpověděla zavedením cel na dovoz z USA ve výši 125 procent. Po úvodním kole jednání v květnu ve Švýcarsku se obě strany dohodly na snížení svých celních sazeb o 115 procentních bodů do 12. srpna. Nyní se hovoří o možném prodloužení této dohody.

