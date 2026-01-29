Muskova Tesla přišla o zákazníky, miliardy i trůn
Tesla loni vydělala o 46 procent méně než rok předtím. Automobilce klesly tržby i prodeje a přišla o pozici světové jedničky na trhu elektromobilů. Přesto firma posílá miliardy dolarů do AI projektu xAI Elona Muska. Právě umělá inteligence má být podle Muska cestou z krize.
Zisk amerického výrobce elektromobilů Tesla se v loňském roce propadl o 46 procent na 3,8 miliardy dolarů (zhruba 77 miliard korun). Tržby se snížily o tři procenta na 94,8 miliardy dolarů. Oznámila to ve středu firma, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk. Uvedla rovněž, že investuje zhruba dvě miliardy dolarů do Muskovy společnost xAI zabývající se umělou inteligencí (AI).
Společnost Tesla již začátkem ledna oznámila, že její celosvětový odbyt vloni klesl na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou firmu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD. Ten vloni zvýšil prodej elektromobilů na rekordních 2,26 milionu vozů z 1,76 milionu v předchozím roce.
K loňskému poklesu poptávky po elektromobilech značky Tesla kromě rostoucí konkurence přispěl rovněž nižší zájem ze strany zákazníků, kteří mají výhrady k Muskovým politickým aktivitám.
Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje vstup na burzu už letos v červnu. Podle britského deníku Financial Times by firma chtěla získat až 50 miliard dolarů, což by z IPO udělalo největší primární veřejnou nabídku akcií v historii. Musk úpis akcií načasoval dle postavení planet i data narozenin.
SpaceX míří na burzu. Musk chce úpisem získat rekordních padesát miliard dolarů
Zprávy z firem
Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje vstup na burzu už letos v červnu. Podle britského deníku Financial Times by firma chtěla získat až 50 miliard dolarů, což by z IPO udělalo největší primární veřejnou nabídku akcií v historii. Musk úpis akcií načasoval dle postavení planet i data narozenin.
V samotném čtvrtém čtvrtletí se odbyt Tesly snížil na 418 227 vozů ze 495 570 vozů před rokem. V tomto období jej negativně ovlivnilo rovněž rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit od konce září daňovou úlevu 7500 dolarů (přes 150 tisíc korun) při nákupu elektromobilu ve Spojených státech.
Musk, který je v současnosti nejbohatším člověkem na světě, podporoval Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
Musk je největším akcionářem Tesly. Je také například zakladatelem vesmírné společnosti SpaceX a majitelem internetové sociální sítě X. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 677 miliard dolarů (téměř 14 bilionů korun).
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve své továrně v Grünheide u Berlína propustil v uplynulých dvou letech téměř 14 procent zaměstnanců. S odkazem na interní dokumenty podniku o tom píše hospodářský deník Handelsblatt. Podle listu k tomu došlo potichu, bez transparentní komunikace a v rozporu s předchozími sliby, které americký podnik miliardáře Elona Muska dal. Tesla zjištění německého listu odmítla.
Porušil Musk slib? Tesla v tichosti propustila 14 procent zaměstnanců berlínské gigafactory
Zprávy z firem
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve své továrně v Grünheide u Berlína propustil v uplynulých dvou letech téměř 14 procent zaměstnanců. S odkazem na interní dokumenty podniku o tom píše hospodářský deník Handelsblatt. Podle listu k tomu došlo potichu, bez transparentní komunikace a v rozporu s předchozími sliby, které americký podnik miliardáře Elona Muska dal. Tesla zjištění německého listu odmítla.
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
Éra Tesly na špici končí. Čínská BYD je nedostižitelná
Zprávy z firem
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.