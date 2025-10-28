Evropský automobilový trh se zvedá, spalovací vozy ztrácí podíl. Přibývá plug-in hybridů
Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v září vzrostl meziročně o deset procent na 888 672 vozů. Vyplývá to z údajů o registracích nových vozů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za prvních devět měsíců roku počet nových registrací meziročně vzrostl o 0,9 procenta na 8,057 milionu. Podle ACEA k oživení přispělo uvedení nových modelů na trh. Nejpopulárnější zůstávají i nadále hybridní elektromobily.
Tržní podíl bateriových elektromobilů v období od začátku roku vzrostl meziročně z 13,1 procenta na 16,1 procenta. Od ledna do září Evropané zaregistrovali 1,3 milionu vozů s tímto pohonem. Dohromady bateriové elektromobily, hybridní elektromobily a plug-in hybridy tvoří více než 60 procent všech registrací nových vozů v EU. Sdružení přesto varuje, že tempo elektrifikace je stále pomalejší, než by odpovídalo cílům Zelené dohody pro Evropu.
Největší růst prodejů nových bateriových elektromobilů zaznamenalo Německo s 38,3 procenta, následované Belgií a Nizozemskem. Francie naopak vykázala mírný pokles o 0,2 procenta.
Automobilka Škoda Auto ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt meziročně o 15,1 procenta na 256 tisíc vozidel. Oznámil to mateřský koncern Volkswagen.
Škodě Auto rostou prodeje. Velký zájem je o elektromobily
Zprávy z firem
Hybridní vozy zůstávají nejpopulárnější s podílem 34,7 procenta, když jejich prodeje vzrostly na 2,79 milionu kusů. Počet nových registrací plug-in hybridů od začátku roku vzrostl meziročně o 65,4 procenta 722 914 registrací, což odpovídá devítiprocentnímu podílu na trhu.
Naopak podíl vozů se spalovacími motory dále klesá. Vozy na benzin tvoří 27,7 procenta všech nových registrací, podíl prodejů nových vozů na naftu klesl na 9,3 procenta. Ve srovnání s rokem 2024 se prodeje benzinových aut snížily o 18,7 procenta a dieselových o 24,7 procenta. Největší pokles poptávky po vozech se spalovacím motorem zaznamenala Francie, následovaná Německem a Itálií.
Evropský automobilový průmysl zaměstnává 13,6 milionu lidí a tvoří přes osm procent HDP Evropské unie, uvedlo sdružení. Odvětví podle ACEA vygenerovalo vládám členských států daňové příjmy ve výši 414,7 miliardy eur a podílí se 34 procenty na celkových evropských výdajích na výzkum a vývoj.
