Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Reality Česko se stává architektonickou velmocí. Tohle jsou stavby, které to dokazují

Česko se stává architektonickou velmocí. Tohle jsou stavby, které to dokazují

Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce
Se svolením Ondřeje Boušky
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Architektura, která léčí, zpomaluje i šetří místo. Česká architektonická scéna zažívá tichou změnu a výsledky jsou vidět od regionů až po velká města.

Česko si nenápadně buduje pověst země, kde architektura není jen hezká na fotkách, ale skutečně funguje. A není to jen pocit architektů nebo porot soutěží. Oceněné stavby posledních let stále častěji oslovují i veřejnost, protože řeší skutečné potřeby, emoce i každodenní život.

Silným symbolem tohoto posunu se stal letošní vítěz České ceny za architekturu. Dům pro Julii, první dětský hospic v Česku, ukazuje, že i budova může pomáhat v těch nejtěžších chvílích. Architekti z ateliéru ČTYŘSTĚN navrhli dům, který nepůsobí jako zdravotnické zařízení. Je světlý, klidný, plný přírodních materiálů. Místo, kde se snižuje stres a kde se dá alespoň o něco lépe zvládat extrémně náročná realita. Není náhoda, že stavba získala nejen hlavní cenu poroty, ale i cenu veřejnosti a ocenění předsedy Senátu. Shoda odborníků i laiků se nevidí často, tady ale dává smysl.

Podobně silný příběh má i Kaple Panny Marie Bolestné v polích u Brna. Nenápadná dřevěná stavba, žádný developer, žádná reklama, žádné technologické efekty. Přesto letos získala Grand Prix Architektů. Architekt Jan Říčný ji navrhl jednoduše, stavěla se ručně a z darů místních. A možná právě proto dnes přitahuje tisíce lidí. V době neustálého zrychlování nabízí ticho, pomalost a soustředění – hodnoty, které se dnes prodávají těžko, ale mají obrovskou sílu.

Česká architektura se ale neprosazuje jen novostavbami. Jednou z disciplín, ve které dlouhodobě vyniká, jsou rekonstrukce. Opravy starých budov, které zachovávají charakter a zároveň dávají prostor novým funkcím. Rekonstrukce pardubické budovy ERA ukazuje, že i průmyslový objekt může znovu ožít i bez demolic, bez zbytečných nákladů, bez ztráty identity. V době drahých materiálů a omezených zdrojů jde o jednu z nejrozumnějších cest.

Pozitivní změna je vidět i mimo Prahu a Brno. Horácká multifunkční aréna v Jihlavě dokazuje, že kvalitní architektura a velké veřejné investice už nejsou výsadou metropolí. Nová aréna funguje jako sportovní, kulturní i společenské centrum a stala se přirozeným motorem městského života. Přesně tak dnes vypadají moderní veřejné stavby: otevřené, víceúčelové a každodenně využívané.

Takto vypadá Horácká aréna v Jihlavě.

Jihlava ukázala cestu i Praze. Nová aréna za 2,2 miliardy mění pravidla českých stadionů

Reality

Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

A nakonec i práce s minimem prostoru. Projekt NOOX ukazuje, že čeští architekti si umějí poradit i s velmi malou metráží. Z nevyužitého přízemí vznikly mikrobyty, které díky chytrému návrhu, vestavbám z masivního dřeva a sdíleným prostorům nabízejí plnohodnotné bydlení. Bez okázalosti, bez zbytečných gest. Jen promyšlený minimalismus, který dává smysl ekonomicky i lidsky.

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Dětský hospic Dům pro Julii

Zázrak z Brna. Českou cenu za architekturu ovládl dětský hospic Dům pro Julii

Reality

Petra Nehasilová

Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Reality

Petra Nehasilová

Jak jsme se naučili mít internet v kapse nebo pít víno. Končí čtvrtstoletí radikálních změn

Startuje seriál newstream.cz 2000-2025
Pixabay
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

S koncem roku 2025 skončí také první čtvrtina 21. století. Na konci toho předchozího se od něho očekávala řada změn. A to se naplnilo více než vrchovatě. Světy let 1999 a 2025 jsou natolik odlišné, že bychom mohli mluvit i o příslovečném evolučním skoku. K lepšímu? V některých ohledech jistě ano, v některých nejspíš zatím ne. Zpravodajský portál newstream.cz připravil seriál zachycující proměny v nejrůznějších oblastech našich životů. Co se dozvíte?

Politika, nebo technologie? Co nejvíc v současnosti mění naše životy? I na to budeme hledat odpovědi v seriálu věnovaném pětadvaceti letům aktuálního století.

To zcela nepochybně odstartovalo 11. září 2001, kdy s útokem na dvojici budov Světového obchodního centra přišel nikoli konec dějin, ale jejich zcela nová kapitola. Tu symbolizuje částečné vystřízlivění z globalizace a víry, že obchodní spolupráce a hospodářský růst dokážou bránit násilí a válkám. A na úrovni jednotlivců pak přestalo platit, že „plný žaludek“ vede ke štěstí, spokojenosti a radosti.

Optikou hospodářského růstu za těch 25 let se například česká ekonomika téměř zdvojnásobila (a to při očištění o inflaci), globální ekonomika pak vyrostla na více než trojnásobek.

Přesto svět v roce 2025 není bezpečnějším místem k životu a pravděpodobnost globálního konfliktu je nejvyšší snad od Karibské krize na počátku šedesátých let minulého století.

Obálka Newstream CLUB 10

Vychází zimní magazín Newstream CLUB s Ronym Pleslem či Michalem Zahradníčkem

Leaders

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB, které se právě dostává na stánky. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovory s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem nebo Štěpánem Laichterem, který opravuje rodový dům od architekta Kotěry.

nst

Za vším hledej technologie

Znovu připomeňme tu dichotomii politika vs. technologie. Právě tyto dvě sféry hrají prim po celé období, jdou ruku v ruce a výrazně se ovlivňují, jak můžeme dnes vidět na příkladu aktivit americké administrativy Donalda Trumpa.

2000-2025 OpenAI / Stanislav Šulc

Ačkoli zejména události na Ukrajině a na Blízkém východě neustále připomínají vedení konfliktů století minulého, nová doba přinesla konflikty nové. A podobně jako v osmdesátých letech se částečně přesouvají do abstraktních sfér – dochází k nové verzi hvězdných válek, ale také se bojuje v kyberprostoru, který nejprve redefinoval veškeré mezilidské vztahy a nyní se v něm bojuje o dominanci prostřednictvím umělé inteligence.

Žijeme déle, lépe jíme i pijeme

Ale jsou to opět technologie, díky nimž se také dlouhodobě daří prodlužovat průměrný lidský věk. Sice se tento trend vůbec poprvé za poslední dvě staletí zastavil, a to nejprve kvůli pandemii, následně kvůli zpochybňování očkování, přesto moderní pojetí zdraví v podobě megatrendu longevity opět vrací průměrný věk dožití k růstu.

A stojí za tím také výrazně lepší přístup lidí k jídlu a pití. Což se mimořádně projevuje zejména v Česku, kde se poprvé objevily Michelinské hvězdy a naučili jsme se konečně pít kvalitní víno.

Jaké tedy bylo to první čtvrtstoletí? Sledujte seriál na newstream.cz.

Dopady cel na evropské ekonomiky mohou být bolestivé

Hlavní ekonomka Evropské banky pro obnovu a rozvoj: Americká cla zasáhnou hlavně východ Evropy. Česko má ale jednu výhodu

Zprávy z firem

Stanislav Šulc

Místo demolice rekonstrukce. Kulík s architekty z ADR zachránil hotel v Malé Úpě

Hotel Hořec po rekonstrukci
Užito se svolením BoysPlayNice
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rekonstrukce centra Hořec v Horní Malé Úpě navazuje na dlouhodobou spolupráci ateliéru ADR s místním lyžařským areálem SKIMU.

České hory se mění. A nemění je jen turisté nebo klimatické podmínky, ale především kapitál a investiční strategie. Zatímco ještě před lety byly horské objekty často nahrazovány novostavbami, dnes stále více investorů volí opačný přístup, a to rekonstrukci. Jedním z nejviditelnějších příkladů tohoto trendu je proměna bývalého hotelu Hořec v Malé Úpě.

Zchátralý hotel v nadmořské výšce 1050 metrů koupila v roce 2020 firma Skimu podnikatele Martina Kulíka, která vlastní zdejší skiareál. Od té doby ho opravuje a vymýšlí pro sto let starou dřevostavbu novou náplň. Kulíkovo podnikání sahá daleko za hranice Krkonoš. Je spoluzakladatelem firmy Techo, developerem ve společnosti Rodop, vlastní golfový areál v Hostivaři, provozuje pivovary Hostivar, Spojovna a Most a podílí se na developerských projektech například u Lipna. Přesto právě Malá Úpa patří k jeho nejkomplexnějším projektům.

V Malé Úpě totiž kromě lyžařského areálu vlastní Kulík pivovar Trautenberk, restaurace, apartmány i další navazující služby.

Chalupu Milada navrhli architekti ze studia ADR.

Kam se hrabou Alpy. Čeští architekti luxus umí, chalupa v Úpě má saunu s výhledem na Sněžku

Reality

Staví luxusní dovolenkové resorty, přeměňují brownfield v Kanadě a navrhují domy pro české miliardáře. Stejně tak by se ale architekti ze studia ADR dali označit za specialisty na krkonošské chalupy.

Petra Nehasilová

Z ruiny centrum s kinem, ubytováním a apartmány

Bývalý hotel Hořec stojí přímo v centru Horní Malé Úpy na Pomezních Boudách. Objekt měl za sebou dlouhou historii a stejně dlouho se řešilo, co s ním dál. Nabízela se demolice a nová výstavba. Investor se ale rozhodl jinak. Výsledkem je komplexní rekonstrukce stávající budovy, doplněná o nové přístavby. 

Objekt je koncipován jako multifunkční prostor, který nabízí půjčovnu sportovního vybavení, kavárnu s obchodem, kinosál a výstavní prostory i komunitní zázemí. V nejvyšším patře se nacházejí apartmány, které doplňují širokou škálu funkcí a podporují celoroční využití objektu. I tentokrát architektonický návrh vznikl ve spolupráci s ateliérem ADR, který má s výstavbou v Krkonoších dlouhodobé zkušenosti.

Miliardáři naučili Čechy toužit po zahraničních nemovitostech

Reality

Mít vlastní byt či dům v zahraničí chce stále více Čechů. Zatímco ti nejbohatší si kupují honosná sídla na luxusních adresách nebo investují do gigantických resortů, další se spokojí s vilkami a byty. Ideálně u moře nebo sjezdovky.

Petra Nehasilová

Součástí projektu je také nový veřejný prostor před budovou, který propojuje Hořec s okolní obcí a posiluje jeho roli přirozeného centra dění.

Nový výraz kombinuje tradiční materiály a moderní technická řešení. Fasáda z hoblovaného modřínu bez povrchové úpravy přirozeně stárne a zapadá do okolí, betonové přístavby zajišťují stabilitu a bezpečný provoz v náročných klimatických podmínkách.

Čeští architekti A8000 navrhli celoroční turistické středisko v Novém Skotsku.

Češi dobývají Kanadu. Postaví tam stezku v korunách stromů i lanovku končící v oceánu

Reality

Skupina investorů v čele s podnikatelem Martinem Kulíkem, který stojí mimo jiné za rozvojem Horní Malé Úpy, a předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem developuje brownfield v Kanadě. Do Nového Skotska přivezla i přední české architekty.

Petra Nehasilová

Pivovar v Mostě navrhli architekti ze studia ADR

Na pivo do Mostu. Na kraji města nově stojí stylový minipivovar s restaurací

Enjoy

Architekti Petr Kolář a Aleš Lapka, jejichž studio ADR má za sebou desítky realizací po celém světě, zanechali svoje stopy i na severozápadě Čech, konkrétně v Mostě. Na svažitém pozemku na okraji města navrhli objekt minipivovaru.

Petra Nehasilová

Nové Papírny v Plzni

V Plzni se chystá obří výstavba. Tamní brownfield se do šesti let stane vyhledávanou lokalitou

Reality

Petra Nehasilová

Křižíkovy pavilony prošly revitalizací. Vyšla na více než 300 milionů korun.

Ještě jste neměli možnost tam zavítat? Škoda, Křižíkovy pavilony nabízí víc než zelené střechy

Reality

Petra Nehasilová

