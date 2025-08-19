OBRAZEM: Ve Švédsku stěhují historický kostel. A televize má hned program na dva dny
Ve švédské Kiruně v úterý začal dvoudenní přesun 113 let starého historického kostela. Na pětikilometrovou cestu se červená dřevěná stavba vydala ráno před osmou hodinou za přítomnosti tisíce diváků, kteří se s její původní polohou přišli rozloučit. Kostel se rozhodly úřady přesunout, aby vznikl prostor pro rozšíření největšího železnorudného dolu v Evropě.
Kostel v Kiruně, která se nachází za severním polárním kruhem a je známá hlavně těžebním průmyslem, ohrožovalo sesedání půdy. Před tím, než se dala do pohybu, požehnali budově z roku 1912 místní biskup spolu s farářkou. Poté byla stavba naložena na obří pojízdné plošiny, které se mohou pohybovat maximální rychlostí 500 metrů v hodině.
Pomalu až do cíle
Staré centrum města ohrožují půdní trhliny poté, co se zde více než století těžila železná ruda. Přesun kostela je nejpozoruhodnějším a nejvýznamnějším momentem v současnosti nejsevernějšího švédského města, píše BBC. Celou akci vysílá v přímém přenosu švédská veřejnoprávní televize SVT formátem takzvané slow TV, která se v zemi stala populární například díky každoročnímu nepřetržitému živému přenosu migrace losů.
„Je to historická událost, velká a velmi složitá operace, při které nemáme prostor pro chyby. Ale vše je pod kontrolou,“ řekl Stefan Holmblad Johansson, který je za přesun zodpovědný. Jeho klid odráží roky plánování, píše BBC. Už v polovině roku 2010 byly některé jiné budovy v Kiruně přesunuty na bezpečnější místo. Většina z nich byla zbourána a znovu postavena, ale některé památky byly přesunuty v nezměněném stavu.
V roce 2010 zasáhlo největší hlubinný důl na železnou rudu na světě zemětřesení, nevyžádalo si však žádné oběti. Těžební šachta v Kiruně je už více než 100 let stará.
