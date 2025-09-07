Týden tradera: Na trzích se začínají ozývat varovné signály
Trhy i přes náročnější začátek září stále oscilují kolem dlouhodobých maxim, zatím to nevypadá na velké „výprodeje“. A to i přes fakt, že se ozývá celá řada varovných signálů. Jaké to přesně jsou? Co mohou znamenat pro světový ekonomický růst? Přes rostoucí rizika americký index S&P 500 dosáhnul mety 6500 bodů a je zpět na cestě k vrcholům.
Konflikt mezi prezidentem Donaldem Trumpem a americkou centrální bankou se dostává do nové a nebezpečné fáze. Pokus odvolat guvernérku Lisu Cookovou na základě obvinění z údajných nesrovnalostí v hypotečních záznamech je bezprecedentní a má potenciál zásadně narušit institucionální rámec americké měnové politiky. Nezávislost centrální banky je považována za klíčový pilíř moderní ekonomické správy.
Teorie i empirické studie opakovaně ukazují, že centrální banky nezávislé na politických cyklech dosahují nižší inflace a vyšší makroekonomické stability. Pokud by se prezidentovi podařilo prosadit možnost odvolávání členů Rady guvernérů z politických důvodů, došlo by k zásadní erozi tohoto principu.
Na druhou stranu Trumpovi se „oklepává“ americká ekonomika. Čtvrteční Index PMI služeb za srpen 2025 dosáhl hodnoty 52,00, což je nárůst z 50,10 v předchozím měsíci, a ukazuje na pokračující růst sektoru služeb, který tvoří většinu americké ekonomiky. Index se tak rozšířil nejrychlejším tempem za posledních šest měsíců. To je skvělá zpráva, když vezmeme v úvahu neustálý chaos okolo Donalda Trumpa.
Americký prezident Donald Trump označil pokutu Evropské komise vůči Googlu za nespravedlivou a naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona. Šéf Bílého domu to uvedl na své sociální síti Truth Social. Později prohlásil, že o pokutě chce hovořit s představiteli Evropské unie a že nechápe, proč to evropský blok učinil.
Trumpa naštvala pokuta pro Google od eurokomisařů, naznačil odvetu
Tlak na Stramera
Světové státní dluhopisové trhy jsou fakticky v krizi, a to na delších splatnostech. V centru pozornosti investorů byl britský 30letý dluhopis. Výnosy těchto dluhopisů v úterý ráno vystoupaly na 5,68 procent, což je nejvyšší úroveň od roku 1998. To zvyšuje tlak na kabinet premiéra Keira Starmera, aby si dokázal znovu získat důvěru trhů, které procházejí krizí důvěry ve fiskální udržitelnost a při rostoucí inflaci v ekonomice. Nicméně, ani dluhopisy delších splatností ostatních vyspělých států nevypadají dobře.
Můžeme očekávat, že i dluhopisy Francie, USA nebo Kanady budou v dalších měsících náležitě testovány tržním sentimentem. Zejména Francie vypadá opravdu chaoticky. Země se totiž ocitla na pokraji vládní krize, když premiér François Bayrou čelí hlasování o důvěře kvůli nepopulárnímu úspornému plánu v hodnotě 44 miliard eur, který má snížit rozpočtový deficit z 5,8 procenta na 3 procenta HDP. Země nyní funguje s rekordním vládním dluhem ve výši až 113 procent v poměru k HDP. No posuďte sami, jestli není Francie další na řadě v sérii zemí s dluhovou krizi, která využívá společnou měnu. V případě, že by se krize tamního dluhu naplno rozrostla, může to mít dopad i na světový hospodářský růst.