Týden tradera: Na trzích se začínají ozývat varovné signály

Týden tradera: Na trzích se začínají ozývat varovné signály
Kryštof Míšek
Trhy i přes náročnější začátek září stále oscilují kolem dlouhodobých maxim, zatím to nevypadá na velké „výprodeje“. A to i přes fakt, že se ozývá celá řada varovných signálů. Jaké to přesně jsou? Co mohou znamenat pro světový ekonomický růst? Přes rostoucí rizika americký index S&P 500 dosáhnul mety 6500 bodů a je zpět na cestě k vrcholům.

Konflikt mezi prezidentem Donaldem Trumpem a americkou centrální bankou se dostává do nové a nebezpečné fáze. Pokus odvolat guvernérku Lisu Cookovou na základě obvinění z údajných nesrovnalostí v hypotečních záznamech je bezprecedentní a má potenciál zásadně narušit institucionální rámec americké měnové politiky. Nezávislost centrální banky je považována za klíčový pilíř moderní ekonomické správy.

Teorie i empirické studie opakovaně ukazují, že centrální banky nezávislé na politických cyklech dosahují nižší inflace a vyšší makroekonomické stability. Pokud by se prezidentovi podařilo prosadit možnost odvolávání členů Rady guvernérů z politických důvodů, došlo by k zásadní erozi tohoto principu.

Na druhou stranu Trumpovi se „oklepává“ americká ekonomika. Čtvrteční Index PMI služeb za srpen 2025 dosáhl hodnoty 52,00, což je nárůst z 50,10 v předchozím měsíci, a ukazuje na pokračující růst sektoru služeb, který tvoří většinu americké ekonomiky. Index se tak rozšířil nejrychlejším tempem za posledních šest měsíců. To je skvělá zpráva, když vezmeme v úvahu neustálý chaos okolo Donalda Trumpa.

Money

ČTK

Tlak na Stramera

Světové státní dluhopisové trhy jsou fakticky v krizi, a to na delších splatnostech. V centru pozornosti investorů byl britský 30letý dluhopis. Výnosy těchto dluhopisů v úterý ráno vystoupaly na 5,68 procent, což je nejvyšší úroveň od roku 1998. To zvyšuje tlak na kabinet premiéra Keira Starmera, aby si dokázal znovu získat důvěru trhů, které procházejí krizí důvěry ve fiskální udržitelnost a při rostoucí inflaci v ekonomice. Nicméně, ani dluhopisy delších splatností ostatních vyspělých států nevypadají dobře.

Můžeme očekávat, že i dluhopisy Francie, USA nebo Kanady budou v dalších měsících náležitě testovány tržním sentimentem. Zejména Francie vypadá opravdu chaoticky. Země se totiž ocitla na pokraji vládní krize, když premiér François Bayrou čelí hlasování o důvěře kvůli nepopulárnímu úspornému plánu v hodnotě 44 miliard eur, který má snížit rozpočtový deficit z 5,8 procenta na 3 procenta HDP. Země nyní funguje s rekordním vládním dluhem ve výši až 113 procent v poměru k HDP. No posuďte sami, jestli není Francie další na řadě v sérii zemí s dluhovou krizi, která využívá společnou měnu. V případě, že by se krize tamního dluhu naplno rozrostla, může to mít dopad i na světový hospodářský růst.

Trhy

Kryštof Míšek

Fitch zhoršila výhled úvěrového ratingu Polska, prsty v tom má i prezident Nawrocki

ČTK
Mezinárodní ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Polska na stupni A-. Výhled úvěrového ratingu však zhoršila ze stabilního na negativní. Signalizovala tak, že by v budoucnosti mohla přikročit ke snížení ratingové známky. Za zhoršením výhledu podle agentury stojí zejména rizika související s vývojem veřejných financí.

„Rizika pro polské veřejné finance se od našeho posledního hodnocení zvýšila,“ uvedla agentura Fitch. „Zvýšené politické překážky pro realizaci rozpočtových opatření a absence věrohodné strategie pro rozpočtovou konsolidaci pravděpodobně budou podkopávat schopnost Polska výrazněji snížit rozpočtové deficity před parlamentními volbami v roce 2027,“ dodala. Snahy o zlepšení stavu veřejných financí by podle agentury mohl komplikovat nový polský prezident Karol Nawrocki, který již ve vetoval některé návrhy zákonů a vyslovil se proti zvyšování daní.

Polský ministr financí Andrzej Domański označil zhoršení ratingového výhledu za varovný signál. „Toto rozhodnutí je důsledkem blokování klíčových zákonů prezidentem Nawrockim, které omezuje prostor pro posílení základů ekonomiky a nezbytnou konsolidaci rozpočtu,“ napsal ministr na síti X.

Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki

Nawrockého veto. Poláci už nebudou moci Ukrajincům platit Starlink

Politika

Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki vetoval novelu zákona, který mimo jiné prodlužoval výplatu přídavků na děti válečných uprchlíků ze sousední Ukrajiny. Prezidentovo veto ovšem také znamená, že od 1. října nebude Varšava moci nadále platit Ukrajině předplatné satelitního připojení k internetu od firmy Starlink, uvedl mluvčí ministerstva digitalizace. Síť Starlink miliardáře Elona Muska rozsáhlé využívá ukrajinská armáda, která čtvrtým rokem brání zemi před ruskou agresí.

ČTK

Přečíst článek

Agentura Fitch předpokládá, že rozpočtový schodek polské vlády se v letošním roce zvýší na 6,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 6,6 procenta. V příštím roce pak očekává pouze nepatrný pokles deficitu, a to na 6,8 procenta.

Agentura rovněž předpověděla, že růst polské ekonomiky bude v letošním i příštím roce činit 3,2 procenta, protože negativní dopady amerických cel bude z velké části kompenzovat domácí poptávka a zvýšené čerpání peněz z fondů EU.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému podniku či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Money

ČTK

Money

Lukáš Kovanda

Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit

Tereza Zavadilová
Musk si navýší podíl v Tesle na pětadvacet procent. Když splní stěží realistické cíle, které mu firma dala. Bude z miliardáře bilionář?

Elon Musk se přiblížil cíli, který si vytyčil, a který se stal předmětem vyhrocených sporů. Ale zároveň se mu cíl vzdálil. Tesla navrhla novou dohodu o jeho odměnách, potenciálně v hodnotě okolo 1 bilionu dolarů – což je podle amerických médií bezprecedentně obří balík v  korporátním prostředí.

Nebude to ale úplně zadarmo. Dlouho očekávaný návrh, vytvořený tak, aby motivoval Muska vést Teslu po mnoho dalších let, stanovuje sérii ambiciózních milníků, které musí splnit, aby získal celou částku. Patří mezi ně například rozšíření začínajícího robotaxi byznysu Tesly, humanoidních robotů Optimus a zvýšení tržní hodnoty společnosti alespoň na 8,5 bilionu dolarů z dnešního bilionu. Plán je rozložený na deset let.

Dodatečné akcie, které by Musk mohl získat, by podle podmínek uvedených v pátečním dokumentu Tesly pro akcionáře zvýšily jeho podíl ve výrobci elektromobilů minimálně na 25 procent. Musk ńěkolikrát veřejně uvedl, že si přeje právě takto velký podíl.

„Udržet si Elona a motivovat ho je zásadní pro to, aby se Tesla stala nejhodnotnější firmou v historii,“ uvedla předsedkyně představenstva Robyn Denholmová v dopise investorům. Balíček je podle ní „navržen tak, aby spojil mimořádnou dlouhodobou hodnotu pro akcionáře s pobídkami, které dostanou maximální výkon od našeho vizionářského lídra.“

Elon Musk a Donald Trump

Leaders

nst

Představenstvo zdůraznilo, že Muskova motivace je v souladu se zájmy investorů, a pokud by růst Tesly ustal, nedostane nic. Ovšem velikost balíku podle amerických médií pravděpodobně znovu oživí ostrou debatu o příjmech nejbohatšího muže světa.

Muskova dohoda o odměně z Tesly z roku 2018 byla  po vleklém soudním sporu zrušena soudcem v Delaware. Musk mezitím nashromáždil jmění ve výši 374 miliard dolarů ze svého podílu v Tesle a podílů ve společnostech SpaceX, xAI, Neuralink a The Boring Company.

Musk opakovaně vyhrožoval, že se Tesle bude méně věnovat nebo ji dokonce opustí, pokud dohodu nedodrží a nedostane větší hlasovací práva.

Současná soutěž pro Muska ovšem není žádným jednoduchým cílem.  Tak velkou tržní hodnotu, co po něm akcionáři chtějí, nemá ani zdaleka žádná firma na světě. Nejhodnotnější Nvidia je aktuálně poloviční. Aby cíle dosáhl,  Musk musí firmu deset let řídit. 

I Muskův balíček z roku 2018 byl rovněž považován za nedosažitelný, ale nakonec se stal skutečností - hodnota Tesly vzrostla z 59 miliard dolarů na více než 650 miliard. Musk na tom získal 56 miliard dolarů v akciových opcích – největší odměnu v historii. Jenže, kontroverzní balík byl loni zrušen soudcem v Delaware, který po sedmiletém soudním sporu rozhodl, že jeho velikost je nepřiměřená a že představenstvo příliš podléhá Muskovi. Tesla se proti rozhodnutí odvolala k nejvyššímu soudu státu a zároveň přesunula své sídlo do Texasu.

