Týden tradera: Německé zbrojovce Rheinmetall se daří

Ve zkráceném obchodním týdnu, kdy byly trhy v USA a Kanadě v pondělí uzavřené kvůli svátku Presidents' Day, na nich panovala další vlna vyčkávání. Hlavní trhy se nyní soustředí na pokračující snahy o dosažení příměří či míru na Ukrajině. Tento vývoj pozitivně ovlivňuje zejména evropské trhy, kde výrazně ožívají podniky z oblasti průmyslu a zbrojního sektoru. Ty jsou aktuálně mezi investory velmi žádané. Hlavní americký index se pohyboval kolem 6 150 bodů.

Výstupy z mnichovské bezpečnostní konference naznačují rostoucí tlak na Evropskou unii a další státy západní Evropy, aby převzaly plnou odpovědnost za obrannou politiku kontinentu. Spojené státy se na evropské bezpečnosti budou podílet stále méně, přičemž jejich strategický zájem se přesouvá zejména na oblast NATO v kontextu vztahů s Čínou. Rusko už pro současnou administrativu USA nepředstavuje takovou prioritu jako v minulosti.

Rheinmetallu se daří

Investice do obranného průmyslu se již pozitivně projevují například na akciích německého výrobce obrněných vozidel Rheinmetall, které si za poslední rok připsaly více než 20 procent. To naznačuje, že budoucnost EU spočívá ve zvyšování výdajů na obranu. Podobný trend lze pozorovat i u jiných průmyslových společností – například akcie německého koncernu ThyssenKrupp v uplynulém týdnu vzrostly až o 30 procent. Pokud evropské státy skutečně razantně zvýší své výdaje na obranu, může tento růst akcií pokračovat.

Ukrajina v posledních týdnech zvýšila svou poptávku po evropském plynu, což v kombinaci s tuhou zimou vedlo k výraznému růstu cen. Cena plynu v klíčovém uzlu TTF dosáhla až 59 eur za MWh. Očekávání teplejšího počasí přineslo určité snížení cen, kdy futures kontrakty na zemní plyn klesly na 50 eur za MWh. Přesto se očekává, že podmínky dodávek zůstanou napjaté, dokud nebudou uvedeny do provozu nové LNG projekty, pravděpodobně v roce 2026. Zásoby plynu v evropských zásobnících se výrazně snížily – například v Česku klesly až na 45 procent. Opětovné naplnění zásobníků na další rok bude podstatně dražší, což může vést k dalšímu růstu cen energií, což není příznivá zpráva ani pro evropské firmy, ani pro domácnosti.

Akcie společnosti Pilulka dál vykazují vysokou volatilitu. Po prudkém růstu až k hranici 300 korun za akcii v uplynulém týdnu poklesly až ke 150 korunám, kde se znovu objevili kupci. Je patrný další nárůst volatility, přičemž investoři očekávají nový směr společnosti a optimistický výhled pod novým manažerským vedením.

