Týden tradera: Trump chce vrátit USA k masivní těžbě fosilních paliv. Ceny ropy v reakci klesly

V týdnu, kdy proběhla dlouho očekávaná inaugurace Donalda Trumpa, nedošlo k výraznějším burzovním výkyvům. Nový americký prezident plánuje zavedení celé řady obchodních cel. Avšak zdá se, že jejich aktivace proběhne až v únoru. Naopak ropa utrpěla poměrně výrazný zásah po projevu, ve kterém Trump zmínil heslo „drill, baby, drill“, což je jasný signál o obnovení těžby v USA v co největší možné míře. Hlavní americký index S&P 500 se dostal na úroveň 6 100 bodů.

Inaugurace nového amerického prezidenta přinesla potvrzení nové energetické cesty v tamní ekonomice. Ta se pod Donaldem Trumpem vrátí k masivní těžbě fosilních paliv. Americká ropa WTI tak klesala zpět blíže hodnotě 75 dolaru za barel. V letošním roce právě ropa může být využita k tlaku na Ruskou federaci, aby usilovala o ukončení konfliktu na Ukrajině. Očekává se rovněž, že trh s ropou bude v letošním roce přezásoben poté, co slabá hospodářská aktivita a snahy o přechod na novou energetiku silně ovlivnily poptávku v zemích, které jsou největšími spotřebiteli ropy - ve Spojených státech a v Číně.

Amerika si zadělává na problém

Federální rezervní systém (Fed) pokračuje ve strategii kvantitativního zpřísňování (QT), která spočívá ve snižování rozvahy prostřednictvím nechání až 25 miliard dolarů ve státních dluhopisech a 35 miliard dolarů v hypotečních cenných papírech měsíčně. Minulý týden aktiva v rozvaze klesla na přibližně 6,9 bilionu dolarů z vrcholu téměř 9 bilionů dolarů. Pokles bilance americké centrální banky je tedy od vrcholu přibližně 23 procent. Dopad na úrokové sazby byl zatím omezený díky dostatečným rezervám, avšak do konce roku 2025 by se QT mohlo přehodnotit kvůli rostoucím výnosům dluhopisů a dynamice federálního dluhu. Amerika si zadělává na problém, protože vlny kvantitativního utahování (QT) a vysoká nabídka dluhopisů (americká ekonomika pracuje s vysokým deficitem rozpočtu přes 6 procent v poměru k HDP) ohrožují likviditu cenných papírů a vyvíjejí ještě větší tlak na menší bankovní společnosti.

Akcie ČEZu rostou pod tlakem spekulací o možném výkupu akcií od minoritních akcionářů po sněmovních volbách plánovaných na letošní rok. Na pozitivním sentimentu se navíc podílejí vyšší ceny elektřiny, plynu i emisních povolenek, což posiluje hospodářské výsledky společnosti. Začíná být zřejmé, že akcie ČEZu, obchodující se kolem hranice 1 050 korun za kus, mohou být stále výrazně podhodnocené. Trhem rovněž rezonují spekulace o možném zrušení mimořádné daně z neočekávaných zisků („windfall tax“) v dohledné budoucnosti, což by mohlo přinést další růstový impulz. Pokud by výše uvedené dostalo svému naplnění mohou akcie časem zdražit i o další desítky procent.

