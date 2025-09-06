Trumpa naštvala pokuta pro Google od eurokomisařů, naznačil odvetu
Americký prezident Donald Trump označil pokutu Evropské komise vůči Googlu za nespravedlivou a naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona. Šéf Bílého domu to uvedl na své sociální síti Truth Social. Později prohlásil, že o pokutě chce hovořit s představiteli Evropské unie a že nechápe, proč to evropský blok učinil.
Evropská komise potrestala americkou technologickou společnost Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle komise Google upřednostňoval své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužíval svého postavení na trhu. Firma v reakci uvedla, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Trump ve svém příspěvku napsal, že pokuta je diskriminační a v praxi „bere peníze, které by jinak byly určeny na americké investice a pracovní místa“.

„Je to velmi nespravedlivé a američtí daňový poplatníci si to nenechají líbit,“ dodal. Zároveň také zmínil, že by mohl využít paragrafu 301 amerického obchodního zákona k „zneplatnění nespravedlivých pokut“.
Příslušné ustanovení umožňuje administrativě vyšetřovat a podnikat kroky, včetně uvalení cel, proti zahraničním vládám, jejichž činy, politiky nebo praktiky nejsou v souladu s obchodními dohodami nebo zatěžují americký obchod.
„Nechápu, proč tohle EU dělá,“ citovala agentura Reuters Trumpa během jeho projevu v Bílém domě. „Jsme od EU zaskočeni kvůli Googlu a kvůli tomu, co se děje s dalšími společnostmi,“ uvedl. Poznamenal, že pokud někdo dělá takovéto věci americkým společnostem, měly by USA učinit to stejné i evropským společnostem.
