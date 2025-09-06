Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Trumpa naštvala pokuta pro Google od eurokomisařů, naznačil odvetu

Trumpa naštvala pokuta pro Google od eurokomisařů, naznačil odvetu

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI
iStock
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump označil pokutu Evropské komise vůči Googlu za nespravedlivou a naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona. Šéf Bílého domu to uvedl na své sociální síti Truth Social. Později prohlásil, že o pokutě chce hovořit s představiteli Evropské unie a že nechápe, proč to evropský blok učinil.

Evropská komise potrestala americkou technologickou společnost Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle komise Google upřednostňoval své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužíval svého postavení na trhu. Firma v reakci uvedla, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.

Trump ve svém příspěvku napsal, že pokuta je diskriminační a v praxi „bere peníze, které by jinak byly určeny na americké investice a pracovní místa“.

EU

Rok od Draghiho kritické zprávy: Hlavní změnou je, že USA nelákají evropské inovátory

Money

Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.

Josef Tuček

Přečíst článek

„Je to velmi nespravedlivé a američtí daňový poplatníci si to nenechají líbit,“ dodal. Zároveň také zmínil, že by mohl využít paragrafu 301 amerického obchodního zákona k „zneplatnění nespravedlivých pokut“.

Příslušné ustanovení umožňuje administrativě vyšetřovat a podnikat kroky, včetně uvalení cel, proti zahraničním vládám, jejichž činy, politiky nebo praktiky nejsou v souladu s obchodními dohodami nebo zatěžují americký obchod.

„Nechápu, proč tohle EU dělá,“ citovala agentura Reuters Trumpa během jeho projevu v Bílém domě. „Jsme od EU zaskočeni kvůli Googlu a kvůli tomu, co se děje s dalšími společnostmi,“ uvedl. Poznamenal, že pokud někdo dělá takovéto věci americkým společnostem, měly by USA učinit to stejné i evropským společnostem.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Trumpova administrativa pozastavila financování Harvardovy univerzity

Vítězství pro Harvard. Trump ukončil granty pro univerzitu nezákonně, rozhodl soud

Money

ČTK

Přečíst článek

Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit

Musk dostane od Tesly bilion, který chtěl. Nechají ho ale zasoutěžit
Profimedia
Tereza Zavadilová
tzv

Musk si navýší podíl v Tesle na pětadvacet procent. Když splní stěží realistické cíle, které mu firma dala. Bude z miliardáře bilionář?

Elon Musk se přiblížil cíli, který si vytyčil, a který se stal předmětem vyhrocených sporů. Ale zároveň se mu cíl vzdálil. Tesla navrhla novou dohodu o jeho odměnách, potenciálně v hodnotě okolo 1 bilionu dolarů – což je podle amerických médií bezprecedentně obří balík v  korporátním prostředí.

Nebude to ale úplně zadarmo. Dlouho očekávaný návrh, vytvořený tak, aby motivoval Muska vést Teslu po mnoho dalších let, stanovuje sérii ambiciózních milníků, které musí splnit, aby získal celou částku. Patří mezi ně například rozšíření začínajícího robotaxi byznysu Tesly, humanoidních robotů Optimus a zvýšení tržní hodnoty společnosti alespoň na 8,5 bilionu dolarů z dnešního bilionu. Plán je rozložený na deset let.

Dodatečné akcie, které by Musk mohl získat, by podle podmínek uvedených v pátečním dokumentu Tesly pro akcionáře zvýšily jeho podíl ve výrobci elektromobilů minimálně na 25 procent. Musk ńěkolikrát veřejně uvedl, že si přeje právě takto velký podíl.

„Udržet si Elona a motivovat ho je zásadní pro to, aby se Tesla stala nejhodnotnější firmou v historii,“ uvedla předsedkyně představenstva Robyn Denholmová v dopise investorům. Balíček je podle ní „navržen tak, aby spojil mimořádnou dlouhodobou hodnotu pro akcionáře s pobídkami, které dostanou maximální výkon od našeho vizionářského lídra.“

Elon Musk a Donald Trump

Mám Elona rád. Doufám, že se vrátí, řekl Trump

Leaders

Romance mezi prezidentem Donaldem Trumpem a Elonem Muskem není u konce. Prezident by si přál, aby se nejbohatší člověk světa a jeho štědrý sponzor vrátil do lůna republikánů.

nst

Přečíst článek

Představenstvo zdůraznilo, že Muskova motivace je v souladu se zájmy investorů, a pokud by růst Tesly ustal, nedostane nic. Ovšem velikost balíku podle amerických médií pravděpodobně znovu oživí ostrou debatu o příjmech nejbohatšího muže světa.

Muskova dohoda o odměně z Tesly z roku 2018 byla  po vleklém soudním sporu zrušena soudcem v Delaware. Musk mezitím nashromáždil jmění ve výši 374 miliard dolarů ze svého podílu v Tesle a podílů ve společnostech SpaceX, xAI, Neuralink a The Boring Company.

Musk opakovaně vyhrožoval, že se Tesle bude méně věnovat nebo ji dokonce opustí, pokud dohodu nedodrží a nedostane větší hlasovací práva.

Současná soutěž pro Muska ovšem není žádným jednoduchým cílem.  Tak velkou tržní hodnotu, co po něm akcionáři chtějí, nemá ani zdaleka žádná firma na světě. Nejhodnotnější Nvidia je aktuálně poloviční. Aby cíle dosáhl,  Musk musí firmu deset let řídit. 

I Muskův balíček z roku 2018 byl rovněž považován za nedosažitelný, ale nakonec se stal skutečností - hodnota Tesly vzrostla z 59 miliard dolarů na více než 650 miliard. Musk na tom získal 56 miliard dolarů v akciových opcích – největší odměnu v historii. Jenže, kontroverzní balík byl loni zrušen soudcem v Delaware, který po sedmiletém soudním sporu rozhodl, že jeho velikost je nepřiměřená a že představenstvo příliš podléhá Muskovi. Tesla se proti rozhodnutí odvolala k nejvyššímu soudu státu a zároveň přesunula své sídlo do Texasu.

Elon Musk a Donald Trump

Mám Elona rád. Doufám, že se vrátí, řekl Trump

Leaders

Romance mezi prezidentem Donaldem Trumpem a Elonem Muskem není u konce. Prezident by si přál, aby se nejbohatší člověk světa a jeho štědrý sponzor vrátil do lůna republikánů.

nst

Přečíst článek

Související

Lukáš Kovanda: Čím hůře, tím lépe. Pokud v Americe „padne“ cifra nižší než 75 tisíc, „nakopne“ to nejen akcie, ale i zlato

Americká burza cenných papírů
ČTK/AP
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Dnes nastává zase jeden z těch pozoruhodných, neintuitivních dní, kdy v zásadě platí, že čím hůře, tím lépe. Ve 14:30 středoevropského času v USA zveřejní srpnová data z tamního trhu práce.

Čím pesimističtější obrázek čísla poskytnou, tím ovšem lépe pro akcie, nejen americké. A vlastně třeba i pro zlato. A pro českou korunu. A pro českou inflaci i ceny pohonných hmot či třeba elektroniky v ČR.

Protože o čím horší čísla půjde, tím pravděpodobnější bude nejen snížení základní úrokové sazby americké centrální banky nyní v září – které má trh již za prakticky „ložené“ –, ale také pokračování jejich redukce také v nadcházejících měsících. Akciové trhy by pochopitelně vyhlídku citelné redukce – či její potvrzení – přivítaly. Dolar by ale naopak oslabil.

Český prezident Petr Pavel
Aktualizováno

Pavel: EU musí zbrojit a začít mluvit jedním hlasem

Politika

Evropská unie musí zvýšit své vojenské kapacity, dokončit vnitřní trh a začít mluvit jedním hlasem, aby mohla hrát relevantní roli v měnícím se světě. Současný stav, kdy Evropa spoléhala na bezpečnostní ochranu Spojených států, je neudržitelný. Na Bledském strategickém fóru to uvedl český prezident Petr Pavel. Demokracie podle něj momentálně prohrávají střet s autokraciemi.

ČTK

Přečíst článek

Investoři se dnes v půl třetí odpoledne při čtení čísel z trhu práce v USA ze všeho nejvíce zaměří na jedno číslo. 75 000. S ním se nyní v konsensu počítá. Navíc představitelé americké centrální banky se nedávno nechali slyšet, že cifra 75 000 nových pracovních míst je zlomový údaj. Je to totiž podle nich minimální nutné měsíční tempo rozšiřování trhu práce v USA, které zaručuje udržení stabilizované míry nezaměstnanosti.

Český prezident Petr Pavel
Aktualizováno

Pavel: EU musí zbrojit a začít mluvit jedním hlasem

Politika

Evropská unie musí zvýšit své vojenské kapacity, dokončit vnitřní trh a začít mluvit jedním hlasem, aby mohla hrát relevantní roli v měnícím se světě. Současný stav, kdy Evropa spoléhala na bezpečnostní ochranu Spojených států, je neudržitelný. Na Bledském strategickém fóru to uvedl český prezident Petr Pavel. Demokracie podle něj momentálně prohrávají střet s autokraciemi.

ČTK

Přečíst článek

Související

Americký prezident Donald Trump

Trump pozval investory, kteří mají jeho kryptoměnu, na „ultraexkluzivní“ večeři

Money

ČTK

Přečíst článek
Elon Musk na konferenci CPAC

Řekni, co jsi udělal za poslední týden, nebo máš padáka. Američtí úředníci dostali termín do pondělí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme