Španělsko se zvedá. Fitch i Moody’s zvedly rating na 13leté maximum
Ratingové agentury Moody's Ratings a Fitch Ratings zvýšily hodnocení úvěrové spolehlivosti Španělska o jeden stupeň na nejvyšší známku od roku 2012. Podle agentur se ekonomická síla Španělska zlepšuje a odolnost ekonomiky se zvyšuje díky vyváženějšímu růstovému modelu, zlepšení trhu práce a posílení bankovního sektoru, napsala agentura Bloomberg.
U Moody's má nyní Španělsko známku A3 a u Fitch A, což značí vyšší střední kvalitu. Před dvěma týdny zlepšila rating Španělska také třetí z velkých ratingových společností, S&P Global Ratings.
V době hluboké dluhové krize eurozóny se přitom rating země propadl jen jeden stupeň nad neinvestiční, tzv. junk úroveň. Nyní se však situace obrací a Španělsko spolu s dalšími hlavními protagonisty této krize z jižní Evropy, od Řecka po Itálii, vykazuje stabilně rostoucí trend. Mezitím se předmětem spekulací na finančních trzích staly politická nestabilita a problémy s rozpočtem ve Francii.
Podle agentury Bloomberg je to ironií, protože současná patová situace ve španělském parlamentu je spíše příkladem nefunkčnosti. Od nerozhodných voleb v roce 2023 se vláda premiéra Pedra Sáncheze snaží prosadit důležité zákony a nedaří se jí získat v parlamentu dostatek hlasů pro schválení rozpočtu.
Fitch na patovou politickou situaci upozornil, dodal ale, že se nezdá, že by politická nestabilita brzdila růst země. Od roku 2021 předstihuje Španělsko ostatní velké ekonomiky, a to díky cestovnímu ruchu, nízkým cenám energií a výdajům domácností. Hrubý domácí produkt (HDP) by měl letos vzrůst o 2,6 procenta, což je více než dvojnásobek očekávaného růstu eurozóny, který má činit 1,4 procenta.
Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.
Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku
Názory
Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.
Která slabost přetrvává?
Jednou z přetrvávajících slabostí Španělska je jeho obrovský objem úvěrů. Podle centrální banky činil veřejný dluh na konci července 102,3 procenta HDP. Od pandemie nemoci covid-19 však klesá, v té době stoupl až na 124,2 procenta.
„Tři zvýšení ratingu za pouhé dva týdny svědčí o důvěře v náš růst a dobré vyhlídky naší ekonomiky,“ uvedl ministr hospodářství Carlos Cuerpo. „Přiláká to mnohem více investorů k našim emisím dluhopisů.“
Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.