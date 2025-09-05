Vyberte si z našich newsletterů

David Ondráčka: Politický chaos ve Francii: žádný kompromis, jen pořádné NON

David Ondráčka
Model francouzské 5. republiky se zdá vyčerpán, nikdo v něm není schopen reálně vládnout. Parlament je zablokovaný a není šance na dohodu, společnost je politikou znechucená a protestuje, a dluhy rostou.

 V pondělí patrně padne další francouzská vláda, premiér François Bayrou balancuje na hraně politického přežití, jeho menšinová vláda pravděpodobně nepřežije hlasování o důvěře.

Prezident Macron se ocitl v pasti, kterou si do značné míry sám upletl tím, že loni rozpustil parlament a doufal, že jeho frakce získá většinu a lidi odmítnou Le Pen. To se nestalo, navíc silně posílila levice, nikdo většinu nemá a od té doby je situace téměř neřešitelná. Macron teď může Bayroua obětovat (což asi udělá velmi) a zkusit jmenovat dalšího premiéra. Ale ten bude už pátý za dva roky, ale problém to nijak nevyřeší. Parlament je tak zablokovaný, že kompromis je sprosté slovo. A nálada ve společnosti je vůči škrtům a úsporám silně nevraživá, odmítaví. Macron sice může znovu rozpustit parlament (po roce to může znovu udělat), ale minulý risk mu nevyšel a parlament se stal ještě více rozložený. A teď by to bylo ještě horší.

I možná rezignace Macrona se sice zmiňuje jako varianta, ale je to nereálné. Ten si užívá své druhé a poslední prezidentské období, soustředí se na zahraniční a evropskou politiku, a nechává domácí problémy „vyžrat“ dočasné premiéry. Je otázka, jak ten již nefunkční model 5. republiky změnit.

Rozpočet a dluhy

Vláda, kterou premiér François Bayrou vede sotva devět měsíců, se hroutí pod tíhou vlastního rozpočtu a veřejných financí. Snaží ještě na poslední chvíli hledat shodu napříč politickým spektrem, ale opozice, od krajní pravice až po krajní levici, je odhodlaná ho svrhnout. Nesouhlasí s jeho rozpočtovými škrty v objemu téměř 44 miliard eur a se změnami důchodů.

Bayrou naopak muví o fatálně neudržitelné rozpočtové situaci. Podstatou problému je hlavně obrovská zátěž francouzského penzijního systému. Země ročně vyplácí více než 400 miliard eur důchodcům a podíl obyvatel nad 60 let dále poroste. Bayrou sám, narozený v roce 1951, obviňuje svou generaci „boomerů“, že žene státní finance ke dnu, a především 19 milionů důchodců, kteří vysávají státní kasu. „Boomers“ si podle něj zvykli na štědrý systém, ale účet už nikdo nechce zaplatit, a břemeno dluhu ponesou mladí lidé. Jenže jakýkoli pokus o větší reformu důchodů v posledních letech politicky zničil jednoho premiéra za druhým. Francie je v pasti, Bayrou se to pokusil zlomit, jenže místo podpory sklidil v parlamentu jedno velké „non“.

Bloquons tout: když se národ rozhodne blokovat úplně všechno

Situace ve společnosti je dost vyhrocená a vře. Už 10. září proběhne velká stávka, která má zablokovat celou zemi. Stávají vlnu protestů organizuje hnutí „Bloquons tout“ (blokujeme vše), tažené hlavně radikálně levicovými odbory, ale vypadá to, že tentokrát paralyzují celou zemi kompletně. V takové situaci se zdá, že politická odvaha k bolestivým reformám bude možná ještě méně. Francie bude dál země vína, sýrů a permanentních protestů a vládních krizí.

Eurozóna

Francouzská krize tak přesahuje hranice země: stárnoucí populace a rozvrácené veřejné finance nejsou problémem jen Paříže, ale celého kontinentu. Francie je druhou největší ekonomikou EU a její finanční kolaps by mohl spustit dominový efekt podobný dluhové krizi před patnácti lety. V sázce proto není jen osud Bayrouovy vlády, ale i stabilita celé eurozóny. Francie se neřítí jen do politického chaosu, ale možná i do řeckého scénáře 2.0. A tentokrát by to s sebou mohlo stáhnout celou eurozónu.

Premiér François Bayrou

Francouzská politika více začíná připomínat pokerovou partii. Vláda hází karty na stůl, hraje o všechno a očekává, že ostatní hráči nakonec uhnou a nechají ji pokračovat ve svých plánech. Jenže nyní to vypadá, že už příští týden budeme v přímém přenosu sledovat konec dalšího premiéra. A možná i mnohem víc.

Premiér François Bayrou je přitom ve funkci teprve od Vánoc, kdy v „horkém křesle“ vystřídal konzervativce Michela Barniera, na kterém si opozice smlsla ještě rychleji a nechala mu pouhé tři měsíce. Čtyřiasedmdesátiletý centristický politik a spojenec prezidenta Emmanuela Macrona to však má těžké. Středový prezidentský blok tvoří v parlamentu menšinu a bez podpory krajní pravice Marine Le Penové nebo radikální levice Jeana-Luca Mélenchona se nedostane prakticky nikam.

Bayrou se sice dokázal proklestit prvními měsíci a ustál první hlasování o důvěře, ale aktuální situace bude patrně nad síly i tak protřelého politika, kterým premiér po desítkách let ve vrcholové politice premiér je. Chce totiž osekávat rozpočet, což se neodpouští, zejména pak v zemi galského kohouta. Bayrou prý bude „bojovat jako pes“, ale hlasování, které je naplánované na pondělí 8. září, téměř jistě prohraje. Na další stabilitu se, soudě podle poklesu, připravují i finanční trhy.

Osekat výdaje, pryč se svátky

„Když hoří dům nebo když se potápíte, musíte si situaci přiznat,“ řekl k plánovanému rozpočtu. François Bayrou. Lze říci, že to nejsou úplně planá slova zbytečného strašení. Francie se už delší dobu potýká s vysokým veřejným zadlužením přesahující 100 procent HDP (letos se dostal až na 114), což může zemi přivést k finančnímu kolapsu. Zdá se, že bez radikálních reforem budoucnost žádný pozitivní vývoj nepřinese.

Bayrou se do boje s vysokým rozpočtovým schodkem chce pustit s úsporným balíčkem. Osekat plánuje více než čtyřicet miliard eur, což by se dotklo státních zaměstnanců a sociálních výdajů. Bayrou dokonce zašel tak daleko, že chce Francouzům zrušit i dva státní svátky – na Velikonoční pondělí a 8. května, kdy se slaví vítězství nad nacisty, by tedy napříště museli vyrazit do práce.

Premiérův balíček však nikdo z hlavních hráčů podpořit nechce. Pochopitelně nic takového nelze čekat od levicového bloku, ovšem za Bayroua se nepostavilo ani Národní sdružení. Populistické uskupení volá po nových volbách - a to i přesto, že se jeho lídryně Marine Le Penová nemůže kvůli odsouzení za machinace s penězi Evropského parlamentu v případných volbách o křeslo vůbec ucházet.

Politická krize za dveřmi

Příští týden tak patrně opět naplno vypukne politická krize, která se rychle může proměnit i v krizi finanční. Jaký vývoj očekávat, se nyní lze jen dohadovat. Několik více či méně možností se ale nabízí.

Nikoho asi nepřekvapí, že se rozloučíme Françoisem Bayrouem, který nemá podporu politiků ani veřejnosti. Podle průzkumů je to nejméně populární šéf vlády za bezmála sedmdesát let.

Další tah tedy bude na prezidentu Macronovi, kterému náleží právo jmenovat premiéra. Sáhne po dalším jméně bez podpory Národního shromáždění, aby se situace za několik týdnů či měsíců opakovala znovu?

Další poměrně reálnou možností je vypsání předčasných voleb. Když v prosinci skončil Barnier, tato možnost neexistovala, protože v tamějším politickém systému musí parlament fungovat alespoň rok. Tato podmínka je nyní splněna. Těsně. Musíme si ale přiznat, že nové volby velmi pravděpodobně neposílí centristy, ale buďto krajní pravici v čele s Národním sdružením nebo naopak levicový blok, kde mají silný hlas radikálové. Nikdo z nich Macronova přání plnit nebude.

Teoreticky se může stát, že se prezident pokusí situaci „odšpuntovat“ vlastní rezignací. Jednou z příčin krize je on sám, i když v poli dnes bojují jiní. Emmanuel Macron je dost nepopulární a málokomu by se po něm zastesklo. K takovému řešení už ale měl příležitost několikrát, ale nikdy ji nevyužil. Možná by však nyní mohl nastat dobrý čas, protože Le Penová nemůže kandidovat ani na prezidentský úřad (její odvolání bude soud projednávat patrně příští jaro).

