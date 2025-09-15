Zase Elon. Koupil si akcie za miliardu dolarů
Elon Musk minulý týden ztratil pozici nejbohatšího člověka světa. Ve prospěch spolumajitele Oraclu Larryho Ellisona. Nebyl by to ale on, kdyby hned s něčím nepřišel.
Šéf Tesly Elon Musk minulý týden nakoupil akcie výrobce elektromobilů Tesla v hodnotě zhruba 1 miliardy dolarů, vyplývá z burzovního hlášení, o kterém informovala americká média. Akcie Tesly před otevřením trhu v USA proto prudce vzrostly.
Musk koupil přibližně 2,57 milionu akcií za ceny v rozmezí 371 až 396 dolarů. A to ve chvíli, kdy správní orgány Tesly rozhodly o odměně pro Muska ve výši jednoho bilion dolarů. Bonus je podmíněn splněním řady mimořádně náročných cílů během příštích deseti let.
Podle Financial Times předsedkyně představenstva Tesly Robyn Denholmová rozhotnutí rady obhajovala, označila Muska za „vůdce své generace“ a uvedla, že nejlepším způsobem, jak optimalizovat budoucnost Tesly, je udržet Muska v jejím čele.
Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.
Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle
Papežovi se Elon nelíbí
Není to jediná věc, kterou výstřední miliardář vyvolal světovou pozornost. Během víkendu se několikrát vyjadřoval k politice, většinou ve smyslu obhajoby ultrapravicových názorů.
Navzdory tomu, že ultrapravicoví ideologové se často zaštiťují konzervativním křesťanstvím, Elona Muska kritizoval papež Lev ve svém prvním rozhovoru v nové roli. V interview zveřejněném o víkendu papež Lev označil Muska jako příklad takového bohatství, které podle něj podkopává „hodnotu lidského života, rodiny a společnosti.“ Vadí mu rostoucí nerovnost ve společnosti.
„Generální ředitelé, kteří před 60 lety vydělávali čtyř- až šestinásobek toho, co dostávali dělníci, dnes – podle posledního údaje, který jsem viděl – berou 600násobek průměrné mzdy pracovníků,“ uvedl Leo v rozhovoru poskytnutém pro připravovanou španělsky psanou biografii, kterou brzy vydá nakladatelství Penguin Peru. V Peru nynější papež řadu let sloužil.
Kritika katolického vůdce – a jeho varování před ztrátou „vyššího smyslu lidského života“ – přichází uprostřed debaty o obrovském bohatství a moci, které se hromadí v rukou elity Silicon Valley, a o jejich dopadech na celý svět.