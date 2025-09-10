Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle

Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.
Elon Musk dlouho vládl žebříčku nejbohatších lidí, který sestavuje agentura Bloomberg, jeho pozice zdála se být neotřesitelná. To už je ale minulost. Do čela žebříčku se totiž prodral jednaosmdesátiletý Larry Ellison, spoluzakladatel Oracle, který během jediného dne zbohatl o 100 miliard dolarů. Tento skok přichází po zveřejnění čtvrtletních výsledků společnosti Oracle, které překonaly očekávání analytiků a naznačily další růst.
Více než 80 procent Ellisonova jmění tvoří právě akcie a opce společnosti Oracle. Přímo v Oracle vlastní Ellison 40 procent.
Hodnota Ellisonova majetku díky dnešnímu prudkému posílení ceny akcií Oraclu krátce po 16:00 SELČ vykazovala nárůst o více než 100 miliard dolarů a dosáhla 393 miliard dolarů (zhruba 8,2 bilionu korun). Hodnota Muskova majetku činila zhruba 385 miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Poražený roku. Bernard Arnault, zakladatel luxusního gigantu LVMH, přišel o dvacet miliard dolarů
V dubnu ještě nikdo nepochyboval, že Elon Musk kraluje světu miliardářů. Jeho Tesla a SpaceX lámaly rekordy a majetek šéfa vizionářských projektů se přehoupl přes 400 miliard dolarů – částku, která by ještě před deseti lety působila jako fantazie. Musk se stal symbolem nové éry, kdy technologie a dobývání vesmíru tvoří nejen budoucnost lidstva, ale i největší majetky na světě.
Klíčovým momentem, který posunul Ellisona v žebříčku před Marka Zuckerberga (aktuálně mu patří 3. místo) bylo, že americká vláda povolí výrobcům čipů jako Nvidia vyvážet polovodiče do Číny, čímž zvrátila omezení z Bidenovy éry - a akcie Oraclu, který se na tom bude podílet, prudce vzrostly. A rally pokračovalo až dosud, kdy v žebříčku přeskočil i Muska.
Na dalších příčkách žebříčku miliardářů se odehrává další závod. Mark Zuckerberg, stále poháněný vizí virtuálních světů, si připsal přes 250 miliard dolarů a upevnil třetí místo. Hned za ním stojí Jeff Bezos, který sice předal každodenní řízení Amazonu, ale jeho investice mu zajišťují stabilní zisky a majetek kolem 240 miliard.
Boháči z NBA. Za rok si přijdou na desítky milionů dolarů, předčí i Messiho
Desítky hráčů z nejslavnější basketbalové ligy světa severoamerické NBA si v následující sezóně přijdou na slušné jmění. Za sebou dle množství vydělaných peněz zanechají hvězdy z amerického fotbalu (NFL) i hráče z fotbalové MSL. Server Sportico doplňuje, že se v největší basketbalové lize světa uzavřela většina z nejlukrativnějších smluv pro sportovce v Severní Americe.
Do první desítky patří i další titáni technologického věku, Larry Page a Sergej Brin z Googlu, Steve Ballmer z Microsoftu, nebo Jensen Huang, šéf Nvidie a tvář současné AI revoluce. A pak také nestárnoucí investor Warren Buffett či francouzský král luxusu Bernard Arnault, kteří dokazují, že bohatství nemusí vznikat jen u počítačových čipů a raket.
Žebříček miliardářů se zamíchal. Zuckerberga přeskočil nenápadný ajťák z Oracle
Americký technologický gigant uvedl nejnovější produkty. Nabízí nejširší řadu telefonů iPhone, kde přibylo ultratenké zařízení, nové hodinky a také sluchátka, která dokážou v reálném čase překládat konverzaci v různých jazycích.
Druhý týden v září tradičně americký technologický gigant Apple představuje své nejdůležitější produkty. I proto, aby se dostaly na vánoční trhy po celém světě.
Letošní nabídce tradičně vládnou iPhony, kterých Apple představil hned čtyři nové modely. Vedle klasického iPhonu, Apple pokračuje také v řadách Pro a Pro Max a nově přidal ultratenký iPhone Air. Pokročilé modely Pro a Air pohání nejmodernější procesor A19 Pro, který si Apple vyrábí sám.
Překlad v reálném čase
Největší inovace však Apple představil u sluchátek AirPods Pro. Třetí generace již výrazně překračuje kategorii zařízení pro poslech hudby. Namísto toho se Apple pokouší ze sluchátek vytvořit téměř samostatné zařízení nabízející celou řadu důležitých služeb. Tou nejzajímavější a nejpraktičtější bude bezesporu překlad konverzace v reálném čase. Uživatelé budou moci poslouchat jakýkoli jazyk, umělá inteligence by jim to měla překládat do preferovaného jazyka. Při odpovědích ve vlastním jazyce pak sluchátka nabídnou překlad na displeji iPhonu.
Druhou inovací je senzor tepové frekvence přímo ve sluchátkách. To ocení zejména sportovci, ale i běžní uživatelé používající zařízení Apple pro udržování kondice. Sluchátka tak budou dodávat další data o fyzické aktivitě, zároveň v nich uživatel používající například chytré hodinky Apple Watch bude mít AI trenéra, který ho bude motivovat a nabízet komentáře k probíhajícímu cvičení.
Placení prstenem či náramkem? V Česku to jde jen u vybraných bank
Postupně se už i na českém trhu objevují i ti, kteří platí jinak než platební kartou či mobilem nebo hodinkami. Prsteny prý milují zejména muži, děti zase mají často náramky, protože platby kartou v mobilu používat ani nemohou kvůli omezením do 15 let od provozovatelů digitálních peněženek. Aktuálně tyto platební instrumenty v Česku nabízí už čtveřice bank a další to prý brzo otestují. Podívejte se, zda to umí právě vaše banka.
A třetím produktem, který Apple výrazně osvěžil, jsou právě hodinky Apple Watch, konkrétně především řada Ultra. Ta vloni nedostala nového reprezentanta (kromě barevné varianty Ultra 2), aktuálně se tak na pulty dostanou Apple Watch Ultra 3.
Ty vedle lepšího displeje a baterie dostávají především podporu satelitního připojení, uživatelé, kteří se dostanou například do potíží nebo se ztratí v pustině, si budou moci ještě snáze přivolat pomoc.
Nové produkty Apple začne prodávat 19. září. Běžné iPhony se prodávají od 22 990 korun, ultratenký Air je o sedm tisíc dražší, verze Pro pak začíná na 32 990 korunách.
Dalibor Martínek: Jezdit po Praze autem ne. Bydlet, také ne. Tak proč žít v Praze
Když jedete autem Prahou, ani v září se téměř nikam nedostanete. Obvykle se opravy silnic či mostů soustředily do prázdninových měsíců. S jakýmsi předpokladem, že v létě jsou lidé u moře, takže když se rozkope město, nikomu to moc nebude vadit a každý to pochopí.
Francouzský start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral získal v rámci nejnovějšího kola financování významného partnera z technologického světa. Do firmy investuje 1,3 miliardy eur (31,6 miliardy korun) nizozemská společnost ASML, největší evropský producent strojů na výrobu čipů, a stane se jejím hlavním akcionářem s podílem zhruba 11 procent.
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Do Polska v noci na dnešek přiletěly ruské drony. Vzlétla polská protivzdušná obrana, vznikla kolem celé situace mezinárodní rozmíška a rozvinuly se debaty, zda chce Rusko válku s Evropou. „Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska,“ říká generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky. Rusové se podle něj do konfliktu s Evropou nepustí, nemají na to sílu.
Ruské drony zaútočily na Polsko. Co to znamená? Je to testování připravenosti NATO, nebo předzvěst budoucí války.
Někteří politici přispěchali s rychlím vysvětlením, že to byl záměrný útok Ruska na Polsko. Neumím tuto variantu vyloučit. Jenom si kladu otázku, proč by v tuto chvíli takto testovali Polsko, když mají pořád ještě na své straně Donalda Trumpa. Což on potvrdil, když byl na to dotazován. Potvrdil to tím, že na tyto otázky vůbec neodpověděl. Předpokládám, že byl o všem informován. Pokud by to byl skutečně záměrný útok, pak byl měl být uplatněn článek 4 Severoatlantické smlouvy (Varšava o aktivaci čtvrtého článku smlouvy o NATO požádala - pozn. red.). Při zachování chladného rozumu, procedury NATO by takto měly fungovat. Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska. Polsko je tradiční rival Ruska.
Rusové tvrdí, že na země NATO nebudou útočit a že tato varianta je štvavá rétorika zemí NATO. Nicméně k útoku dronů na Polsko došlo. Zaútočí Rusko na země NATO, nebo ne?
V tuto chvíli vidím útok Ruska na nějakou zemi NATO jako méně pravděpodobný. Rusové jsou stále ještě v Doněcku, Luhansku, částečně v Chersonsku a v Záporoží. A dostat se až na západní Ukrajinu je velký kus země. Kdybychom to brali jako průměr postupu na Ukrajinu za tři a půl roku, tak by to představovalo řádově desítky let, než by se Rusové vůbec dostali na území střední Evropy. Z tohoto pohledu si myslím, že konvenční útok v žádném případě nehrozí. Rusové na to ani nemají sílu.
Na druhé straně by Rusové ztratili sympatie nejen Donalda Trumpa, ale také Číny a Indie. Jediný, kdo by s tím neměl problém, je Kim Čong-un, ale ten zase takovou roli nehraje. Domnívám se, že v takto nedořešeném rusko-ukrajinském konfliktu je představa, že by mohl být ruský útok na země NATO v řádu měsíců nebo mála roků, je velmi málo pravděpodobný. Stav na frontě, stav ruské armády, která se nepochybně zlepšila, tomu nedává velké šance. Včetně faktu, že přestože ruské ekonomika odolává sankcím, tak jej ji pouštěno žilou. Útok proti tak dobře vyzbrojenému protivníkovi jako je Polsko, považuji v tuto chvíli za velmi málo pravděpodobný.
Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Drony a jejich trosky podle dosavadních informací nikoho nezranily. Polští představitelé hovoří o agresi či bezprecedentní situaci, v níž je 38milionová země nejblíže ozbrojenému konfliktu od druhé světové války. Tvrdé kritice čelí Rusko také ze strany Evropské unie i polských spojenců v NATO, včetně Česka.
Jaký vývoj lze očekávat v rusko-ukrajinském vojenském konfliktu, do kterého se diplomaticky angažuje americký prezident Donald Trump?
Současnou situaci bych charakterizoval asi takto. Evropa považuje ruskou agresi na Ukrajině a ruskou politiku za možné ohrožení západní Evropy. A Rusko považuje Ukrajinu jako člena NATO jako své existenční ohrožení. V tomto paradigmatu lze velmi těžko očekávat nějaký průlom. Žádná z obou stran se nechce vzdát svých požadavků. Respektive, Rusko řeklo, co chce. Ukrajina s malou armádou, Ukrajina ne v NATO, Ukrajina neutrální. Žádné bezpečnostní garance západního světa. A co jsme dobyli, je naše. To Ukrajina logicky přijmout nemůže. Západní Evropa Ukrajinu v tomto přesvědčení podporuje. Zároveň ji dává záruky, které se obávám nebude schopná dostát. Když se podíváme na potíže evropského obranného průmyslu, tak podporovat ukrajinskou armádu, jako jsme viděli za poslední tři roky, jistě nebude možné.
A když se podíváme na Donalda Trumpa, který se stahuje z Evropy, a který se tváří, jako by chtěl situaci vyřešit, ale není schopen a ochoten přitlačit na Ukrajinu, tak řekl, budu prodávat zbraně Ukrajině, a přihodím si na to deset procent. V této chvíli je jediné řešení, to nejhorší, že se situace vyřeší na frontě. To znamená, že Rusko dobije, co dobýt chce. Když ukrajinská armáda nezkolabuje, protože jí chybí vojáci.
Vloni protlačil kongresem Joe Biden balíček pomoci Ukrajině asi za 61 miliard dolarů. A stejně to Ukrajině nepomohlo, aby vůbec byla schopná odolávat ruskému tlaku na frontě. Teď už se o žádných 61 miliardách ani nehovoří. Jsem velmi skeptický. Může se stát, že se situace vyřeší na frontě. Můžeme se dostat do fáze zamrzlého konfliktu, což může znamenat velké bezpečnostní ohrožení. Vznik nové studené války mezi Ruskem a západní Evropou. S tím rozdílem, že to nebude studená válka jako po druhé světové válce. Dnes už se nebojuje o Evropu. Evropa bude mít podstatně horší pozici, než má. Poměry ve světě se zásadně proměnily, Rusko nemá zatracovanou pozici. Evropu nečeká příjemné období. Ještě budeme s láskou vzpomínat, jak jsme se měli za bipolárního rozdělení světa dobře.
Jakou roli může hrát, že je Donald Trump nakloněn Putinovi? A je mu vlastně nakloněn?
Myslím si, že mu je nakloněn. Pro Trumpa není rusko-ukrajinský konflikt hlavní otázkou. Je to jenom epizoda v uspořádání světa. Trump dobře instinktivně chápal, že je potřeba tento konflikt ukončit. Jen cesta, kterou zvolil, není úplně ideální. Myslel si, domluvím příměří, nechám to na Evropě. Chtěl přitlačit na Ukrajinu, aby přijala jeho podmínky. Teď to udělat nemůže. Možná počká do konce roku a řekne, že se snažil, co to šlo, ale vy jste se nebyli schopni dohodnout. Vyřešte si to sami. Trump vnímá Putina a Rusko prizmatem nového mocenského uspořádání světa. Vidí tam nepochybně i ekonomické zájmy. To se jistě odehrává na pozadí všech jednání.
Jde mu o to, aby Rusko nespadlo do klína Číně, která je pro Spojené státy největším vyzyvatelem. Putinovi je nakloněn, protože kdyby chtěl něco prosadit, už by něco udělal. Zatím jen vyhrožoval. Je to svým způsobem uznání reality. Rus je vojensky na koni. Evropa nemá sílu, Ukrajina už vůbec ne. V situaci, když chcete udělat nějakou dohodu, tak nemůžete tomu, který vyhrává, říct táhni. Je to mnohem širší problém.
Na druhé straně, v porovnání bezpečnostních problémů ve světě, válka v Gaze, Írán, útok na Katar, je otázka, jestli situaci nebere Donald Trump až příliš povrchně. Každý den řekne něco jiného. V konfliktu Ukrajina Rusko nedělá téměř nic. On asi nemiluje Putina, ale je mu nakloněn. Vnímá ho jako hráče velké geopolitiky.
Máme dvě rétoriky. Evropa tvrdí, že Rusko vyvolalo válku. Rusové tvrdí, že ho Evropa ohrožuje. Která z těchto rétorik je pravdivá?
Když si vezmete, že J.D. Vance, stejně jako Marco Rubio, prohlásili, že válka na Ukrajině je válkou mezi Spojenými státy a Ruskem, tak samozřejmě ruský narativ v tom má silnou podporu. Rusové říkají, je proti nám Západ i NATO. Je jasné, že by těžko Ukrajina zaútočila na Rusko. Nebo Evropa. To je s nulovou pravděpodobností. Pro Rusko to bylo, neztratit Ukrajinu ze svého vlivu. Je to velká a důležitá země. Už od společných historických kořenů. Rusko nechtělo Ukrajinu ztratit ze svého orbitu, ale velmi špatně sáhlo k vojenskému konfliktu. Ale říci, že Západ je vinen vším, a Rusko je nevinné, nebo říct, že Rusko je vinné a Západ je nevinný, tak to podle mě nejde. Na každé straně byly věci, které se stát neměly. Nejhorší ovšem je, že Rusko agresivně napadlo Ukrajinu. O tom není pochyb. Tím Rusko smazalo vinu Ukrajinců na soužití s ruskojazyčnou menšinou.
Putin testuje, kam až může zajít. NATO musí jednat, zní od českých vládních špiček
Polsko v noci sestřelilo několik ruských dronů, které narušily jeho vzdušný prostor. Český ministr zahraničí Jan Lipavský varuje, že agrese Moskvy se týká celé Evropy a NATO musí okamžitě posílit obranu.
Nemyslím si to. Rus pro to nemá žádný důvod. Nic neztrácí. Ví, že parita se Spojenými státy je jasná. Problém je, že přestávají platit dohody. Přestala platit dohoda o raketách středního doletu, přestává platit dohoda SALT. To jsou špatné věci. Otázkou je ukrajinský útok na strategické bombardéry, které jsou nekryty. Protože to je součástí dohody s Američany, že strategické bombardéry jsou pod kontrolou. To všechno není dobré. Ale ještě to pořád neznamená, že bychom se blížili k jaderné válce. Věřím, že Trump a Putin o těchto věcech budou hovořit.
Druhá věc je použití taktických jaderných zbraní. Blížím se k pocitu, že kdyby Rusko mělo přijít o Krym, tak by jich využilo. Byť by to mělo mnoho mezinárodních potíží. V tuto chvíli si nemyslím, že by hrozila jaderná válka. Ale situace kolem jaderných zbraní se komplikuje tím, že smlouvy kolem nich vypršely nebo vyprší a dějí se další věci. Není to příznivá situace.
Trump: Bez ničivých cel na Indii a Čínu nelze zastavit Putina
Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to s odkazem na diplomatické zdroje agentury AFP a deník Financial Times. Podle Trumpa by Spojené státy udělaly totéž. Indii a Čínu Trump považuje za zdroje financování války na Ukrajině kvůli nákupům velkých objemů ruské ropy.