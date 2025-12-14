Týden tradera: Fed snižuje sazby, ale tváří se přísně. Wall Street to bere
Uplynulý týden se nesl ve znamení očekávání zasedání centrální banky v USA. Ta přikročila k dalšímu snížení úrokových sazeb o 25 bps, ale s „jestřábím“ vyzněním. Fed vlastně signalizoval opatrnější přístup v roce 2026. Nechyběly i další zprávy spojené s AI, která dál znepokojuje finanční trhy. Americký index S&P 500 se dál přiblížil letošním maximům nad úrovní 6900 bodů.
Federální rezervní systém USA minulý týden provedl třetí po sobě jdoucí snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů, banka tak drží klíčovou úrokovou sazbu na 3,50 až 3,75 procenta. Fed uvedl, že rizika pro zaměstnanost se v posledních měsících zvýšila, a proto podporuje měnové uvolnění v podobě nižších sazeb, ale bude pečlivě sledovat další data před dalším krokem.
Zároveň banka opět rozjela QE (kvantitativní uvolňování), kdy bude nakupovat krátkodobé státní dluhopisy (Treasury bills), aby udržela dostatečnou likviditu na trhu, což pomůže stabilizovat trh s rezervami bank a udržet efektivní kontrolu nad sazbami. Podstatné pro trhy je také to, že centrální banka v nejbližší době není připravena k dalšímu výraznému uvolnění. To může přijít až s dalším šéfem Fedu, který bude znatelně víc „dovish“.
Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.
Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie
Zprávy z firem
Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.
Technologický sektor zůstává tahounem trhů, nálada kolem umělé inteligence se však začíná měnit. Klienti Goldman Sachs podle interních průzkumů výrazně snížili očekávání dalšího růstu amerických akcií. Pozornost se soustředí i na OpenAI, kde se stále hlasitěji řeší otázka dlouhodobé ziskovosti a enormních investičních nákladů. Naopak Alphabet (Google) si získává důvěru investorů díky vlastním AI čipům a širší diverzifikaci byznysu.
Jedním z překvapení týdne bylo rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa umožnit Nvidii prodej vybraných AI čipů do Číny – ovšem výměnou za 25procentní přirážku a jen pro „schválené zákazníky“. Pro Nvidii jde o významnou úlevu po měsících omezení, zároveň však připomínku, že geopolitické riziko zůstává klíčovým faktorem valuací technologických gigantů.
Bitva o pokročilé čipy pokračuje. Trump pro ně udělil vývozní výjimku, ale Peking hned zvažuje protiopatření. Nvidia tak zůstává uprostřed geopolitického střetu.
Železná opona pro čipy. Trump ji bourá a Čína buduje
Politika
Bitva o pokročilé čipy pokračuje. Trump pro ně udělil vývozní výjimku, ale Peking hned zvažuje protiopatření. Nvidia tak zůstává uprostřed geopolitického střetu.
Blíží se IPO SpaceX. Společnost Elona Muska usiluje o ocenění ve výši přibližně 1,5 bilionu dolarů a odhaduje, že od investorů vybere výrazně více než 30 miliard dolarů, čímž by si zajistila titul největšího IPO v historii. Uvidíme, jaké budou v příštím roce parametry této emise, ale mohla by se stát událostí roku. Cesta ke hvězdám se nyní zdá už takřka na dohled. Nicméně očekával bych, že firma bude po určitou dobu výrazně ztrátová, a to kvůli vysokým kapitálovým výdajům na vývoj vesmírných datových center, včetně nákupu čipů a dalších technologií.