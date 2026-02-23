„Čistý celní chaos“. Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení
Evropa varuje, že obchodní dohody uzavřené se Spojenými státy mohou být ohroženy poté, co prezident Donald Trump o víkendu oznámil nové globální clo ve výši 15 procent na veškerý dovoz. Opatření je podle něj účinné okamžitě.
Trumpův krok přišel krátce po pátečním rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, který zrušil jeho předchozí globální celní politiku zavedenou loni na jaře. Prezident nejprve oznámil novou univerzální desetiprocentní sazbu na základě jiného právního rámce, následně ji však zvýšil na 15 procent. To je maximální sazba, kterou může administrativa uplatňovat po dobu 150 dní bez souhlasu Kongresu.
Evropští i britští představitelé reagovali znepokojením, píše CNBC. Obávají se, že nová celní politika může narušit dohody uzavřené s USA v minulém roce. Požadují po Bílém domě vysvětlení, jak nový rámec ovlivní stávající ujednání, podle nichž většina vývozu z EU do Spojených států podléhá 15procentnímu clu a zboží z Velké Británie desetiprocentní sazbě.
Předseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Bernd Lange označil situaci za „čistý celní chaos“. Podle něj panuje rostoucí nejistota mezi obchodními partnery USA a není jasné, zda nová cla nepředstavují porušení již uzavřených dohod. Výbor se má sejít na mimořádném jednání a Lange navrhne pozastavit implementaci dohody mezi EU a USA, dokud nebude k dispozici právní posouzení a jasné závazky ze strany Washingtonu.
„Velmi jasná evropská pozice“
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že před svou návštěvou Bílého domu na začátku března představí „velmi jasnou evropskou pozici“, přičemž reakci EU má koordinovat Evropská komise. Francouzský ministr obchodu Nicolas Forissier naznačil možnost odvetných kroků a vyzval členské státy k jednotnému postupu.
Také Velká Británie žádá vysvětlení, jak nová opatření ovlivní její obchodní dohodu s USA. Dosavadní desetiprocentní sazba jí poskytovala konkurenční výhodu oproti unijním státům. Britská vláda uvedla, že očekává zachování privilegovaného obchodního postavení a zahájí jednání s Washingtonem.
Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer se snažil partnery uklidnit s tím, že základní obchodní politika se nemění a dohody zůstávají v platnosti. Podle něj zatím žádný partner neoznámil, že by dohoda byla zrušena.
Na první pohled se cla vůči EU nemění, protože nová 15procentní sazba odpovídá stávající úrovni. Výjimky zůstávají například pro farmaceutické produkty, kritické suroviny, hnojiva či některé zemědělské komodity. Beze změny zůstávají také cla na automobily a ocel.
Podle analýzy organizace Global Trade Alert však relativně více dopadnou nová opatření na země s nižší původní sazbou. U Velké Británie se průměrná celní sazba zvýší o 2,1 procentního bodu, u EU o 0,8 bodu. Naopak Brazílie a Čína zaznamenají pokles svých průměrných sazeb.
Evropské trhy zahájily týden poklesem, což odráží nervozitu investorů. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová upozornila, že nejistota ohledně budoucích pravidel může poškodit transatlantické obchodní vztahy. Podle ní je klíčové, aby obchodní partneři znali pravidla hry předem, jinak může dojít k narušení podnikání.
