Týden tradera: Trhy znejistěl opatrný Fed i napětí na Blízkém východě
Americké akcie se v minulém týdnu dokázaly oklepat, otázky ale zůstávají. Index S&P 500 se vrátil blíže k hranici 6 900 bodů, investoři však dál vyhodnocují signály z centrální banky i rostoucí geopolitická rizika.
Zápis z lednového zasedání Fedu ukázal překvapivě opatrný tón směrem k dalšímu snižování sazeb. Někteří centrální bankéři dokonce připustili možnost jejich zvýšení, pokud by inflace zůstala zvýšená. Většina členů výboru se domnívá, že slabost trhu práce z loňska odeznívá – lednová data byla velmi silná – zatímco inflační rizika přetrvávají. To Fed vzdaluje od dalšího uvolňování měnové politiky.
Takový postoj může vyvolat napětí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který dlouhodobě prosazuje nižší sazby a podporuje Kevina Warshe jako budoucího šéfa Fedu. To by mohlo do budoucna změnit směřování měnové politiky.
Americké firmy se začínají domáhat vrácení miliard dolarů zaplacených na mimořádných clech prezidenta Donalda Trumpa poté, co Nejvyšší soud USA rozhodl, že jejich zavedení bylo nezákonné. Ve hře je podle dostupných údajů nejméně 130 miliard dolarů, konečná částka však může být výrazně vyšší, tvrdí server Financial Times.
Rostoucí napětí na Blízkém východě
Inflační tlaky přitom nejsou bezdůvodné. Silná poptávka „big tech hyperscalerů“, jako jsou Meta, Alphabet nebo Microsoft, po pamětech RAM do datacenter výrazně zvýšila jejich cenu. Tyto polovodiče jsou klíčové i pro další odvětví, což vytváří nabídkový šok. Americká ekonomika zároveň směřuje k jednomu z nejsilnějších čtvrtletí za poslední roky. V takovém prostředí se obavy centrálních bankéřů z příliš brzkého uvolnění podmínek jeví jako logické.
Dalším rizikem zůstává geopolitika. Jednání mezi USA a Íránem nepřineslo průlom a Spojené státy posilují vojenskou přítomnost v regionu. Rostoucí napětí na Blízkém východě tak zůstává faktorem, který mohou trhy v následujících týdnech citlivě vnímat.
Technologičtí giganti se zavázali investovat stovky miliard dolarů do rozvoje umělé inteligence v Indii. Oznámení padla během velkého summitu Indian AI Impact Summit zaměřeného na AI, který v zemi spojil světové státníky i šéfy nejvýznamnějších technologických firem. Informoval o tom server CNBC.
Kyberbezpečnost je prioritou
Na firemní frontě se jedním z vítězů týdne stala společnost Palo Alto Networks, americká technologická společnost zaměřená na kyberbezpečnost. Firma ve svém druhém fiskálním čtvrtletí roku 2026 zvýšila tržby o 15 procent na 2,6 miliardy dolarů. Klíčový ukazatel ročních opakujících se tržeb z nové generace bezpečnosti (NGS ARR) vzrostl o 33 procent. Čistý zisk podle GAAP dosáhl 432 milionů dolarů.
Výsledky potvrzují, že i v prostředí, kdy firmy omezují zbytné výdaje, zůstává kyberbezpečnost prioritou. Integrace nedávných akvizic technologických společností CyberArk a Chronosphere do jednotné platformy dává podle trhu smysl, což se odrazilo i v reakci investorů. V prostředí rostoucích geopolitických rizik a širší integrace umělé inteligence do hybridních hrozeb zůstává poptávka v tomto segmentu stabilní.