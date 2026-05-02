Trumpova cla zasáhnou i Česko: Německý autoprůmysl může přijít až o 15 miliard eur
Zvýšení cel na automobily a nákladní vozy z Evropské unie, které oznámil americký prezident Donald Trump, by mohlo Německo připravit téměř o 15 miliard eur (asi 365 miliard korun) na produkci. S odkazem na Kielský institut pro světové hospodářství (IfW) to napsala agentura Reuters.
Odhad IfW poukazuje na zranitelnost největší ekonomiky EU vůči americkým dovozním clům, která už německý automobilový průmysl stála miliardy.
„Dopady by byly značné,“ uvedl prezident IfW Moritz Schularick s tím, že podle analýzy institutu by ztráty na produkci mohly v delším horizontu vzrůst až na zhruba 30 miliard eur.
Trump v pátek uvedl, že příští týden zvýší cla na automobily na 25 procent z dříve dohodnutých 15 procent s odůvodněním, že blok nedodržel svou obchodní dohodu s Washingtonem. „Už tak pomalý růst německé ekonomiky by utrpěl výrazný zásah,“ uvedl ekonom IfW Julian Hinz.
Dopady nejen na Německo
Institut očekává, že německá ekonomika letos poroste o 0,8 procenta. Další evropské ekonomiky s významným automobilovým sektorem — včetně Itálie, Slovenska a Švédska — by podle něj rovněž mohly utrpět značné ztráty.
Podle automobilového experta EY Petra Knapa nová cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států neohrozí přímý vývoz českých vozidel do USA, mohou ale dopadnout na dodavatelský řetězec. „Česko dodává komponenty německým automobilkám v miliardách korun. Ty nyní svůj americký vývoz dále omezí,“ sdělil Knap. Pokud německé prémiové značky omezí poptávku o pět až sedm procent, dopadne to podle Knapa na objem zakázek na českou elektroniku, převodovky a brzdové systémy.
Hlavní ekonom Portu Jan Berka uvedl, že cla zůstávají pevnou součástí Trumpova politického arzenálu. „Uváděným důvodem pro zvýšení cel na evropské automobily dovážené do Spojených států je neplnění obchodní dohody. Nelze však vyloučit, že v pozadí rozhodnutí hrají roli i širší geopolitické faktory, včetně omezené ochoty evropských zemí podpořit Spojené státy v konfliktu na Blízkém východě,“ domnívá se ekonom. Cla se podle něj nejvíce se dotknou výrobců, kteří vyvážejí vozy do USA přímo z Evropy. „Česká ekonomika by byla cly zasažena především nepřímo, a to prostřednictvím dodávek automobilových komponent evropským výrobcům, kteří následně exportují své vozy na americký trh,“ sdělil Berka.
Raději vyčkávat
„EU by měla zatím jednoduše vyčkávat,“ řekl Reuters hlavní ekonomický poradce německé vlády Jens Südekum. „Je dobře známo, že Trump rychle pozastavuje nebo stahuje své velkolepé hrozby cly,“ dodal.
Prezident podle ekonoma musí vysvětlit, proč se domnívá, že EU nedodržuje stávající obchodní dohodu. Südekum v této souvislosti dodal, že také není jasné, zda pro nejnovější hrozbu cly existuje právní základ. „Všechno to působí poměrně impulzivně,“ uvedl poradce.
