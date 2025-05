Potvrzeno. Buffetta v čele Berkshire Hathaway vystřídá Greg Abel

Novým výkonným ředitelem a prezidentem americké investiční společnosti Berkshire Hathaway bude od 1. ledna 2026 Greg Abel.

Správní rada ho do funkce zvolila jednomyslně. Dosavadní šéf a zakladatel Warren Buffett, který podnik vedl 60 let, zůstane předsedou rady, informoval server televize CNBC a pak i potvrdila firma.

Čtyřiadevadesátiletý Buffett akcionáře firmy svým sobotním oznámením odstoupit z vedení ke konci roku překvapil. Jméno jeho nástupce ale překvapivé nebylo, nyní 62letého místopředsedu správní rady si do vedení firmy vybral už dříve.

Pomáhat bude Buffett i nadále

Buffett na víkendovém setkání s akcionáři Berkshire Hathaway uvedl, že bude firmě dál pomáhat, jak bude moci. „Myslím, že vyhlídky Berkshire budou lepší pod Gregovým vedením než pod mým,“ řekl v sobotu Buffett, kterému se kvůli dlouhodobě úspěšnému investování přezdívá Věštec z Omahy.

Akcie Berkshire Hathaway před zahájením dnešního obchodování na burze v New Yorku ztrácely přes dvě procenta.

