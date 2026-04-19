Týden tradera: Trhy ignorují napětí. Ropa ale může všechno změnit

Kryštof Míšek
Uplynulý týden se na trzích nesl převážně v růstovém duchu. Investoři jako by znovu odsunuli krizi na Blízkém východě stranou a soustředili se na pozitivní impulzy. Jedním z nich byl i start výsledkové sezóny, kterou tradičně zahájily velké americké banky. Na domácím trhu pak poutal pozornost především ČEZ. Americký akciový index se navíc přiblížil hranici 7000 bodů.

Makroekonomická data ze Spojených států ukázala, že ceny výrobců v březnu rostly pomaleji, než se očekávalo. To ale nezměnilo výhled ekonomů – podle nich Federální rezervní systém v dohledné době úrokové sazby nesníží. Důvodem jsou rostoucí náklady na energie spojené s konfliktem s Íránem.

Řidiči si připlatí

Napětí mezi USA a Íránem sice dočasně polevilo a ceny ropy klesly, když americká ropa WTI krátkodobě spadla pod 90 dolarů za barel. Podle většiny odborníků ale i v případě uklidnění situace zůstane nový cenový „normál“ spíše nad hranicí 80 dolarů. To znamená, že řidiči si připlatí – a vyšší ceny energií se postupně promítnou i do inflace napříč ekonomikou. Lze proto pochybovat, že by takový vývoj vyhovoval Donaldu Trumpovi v kontextu blížících se voleb.

Výsledkovou sezónu zahájily největší americké banky s rozdílnými výsledky. Goldman Sachs sice představil solidní čísla, ale zklamal výkonem obchodní divize, zejména segmentu FICC (dluhopisy, měny a komodity), kde výnosy zaostaly za očekáváním a meziročně klesly. Naopak obchodování s akciemi výrazně posílilo. Akcie banky po zveřejnění výsledků nejprve oslabily, část ztrát ale rychle smazaly.

O poznání lépe si vedl konkurent J.P. Morgan, který překonal očekávání trhu a přidal další rekordní kvartál. Tržby přesáhly 50 miliard dolarů a zisk na akcii byl rovněž vyšší, než se čekalo. Dařilo se zejména tradingu a investičnímu bankovnictví, přičemž poradenská činnost zaznamenala výrazný růst. Z komentářů managementu navíc vyplývá důvěra ve vlastní expozice, a to i navzdory obavám investorů z oblastí jako shadow banking či private credit.

Pozornost na ČEZ

Na domácím trhu se pozornost soustředila na ČEZ. Už v červnu by mohl začít proces jeho rozdělení, přičemž o dalším směřování i případném odkupu akcií minoritních akcionářů by mohla rozhodnout valná hromada.

Akcie ČEZ na tyto spekulace reagovaly růstem nad 1200 korun za kus. Trh nyní sleduje, zda se potvrdí úvahy o odkupu až za 250 miliard korun. V takovém případě by prémie pro akcionáře mohla dosáhnout zhruba 300 korun na akcii, tedy kolem 1500 korun. Přesto zůstává otázkou, zda celý plán skutečně přinese očekávaný výsledek – i když pro akcionáře by mohl znamenat možnost prodat akcie za historicky nejvyšší ceny.

Zmatek a nejistota. Trhy trpí vývojem na Blízkém východě, hrozí vyšší inflace

Nestabilní vývoj na Blízkém východě zvyšuje napětí na trzích a přináší výraznou nejistotu. Podle analytiků lze v nejbližších dnech očekávat další výkyvy cen – už na začátku příštího týdne hrozí zdražování ropy i tlak na růst inflace. Klíčový přitom může být právě tento víkend.

Írán totiž oznámil, že znovu uzavírá Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. Přitom ještě v pátek Teherán informoval o jeho znovuotevření. Tento obrat podle analytiků vyvolal novou vlnu volatility na trzích s komoditami i akciemi.

Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka upozorňuje, že dopady se brzy promítnou i do cen pohonných hmot a celkové inflace. Časté změny podle něj vytvářejí zmatek a komplikují plánování dodávek. Trhy i přepravci budou podle něj nově vyžadovat nejen sliby, ale i konkrétní záruky, že ropa bude skutečně proudit. To může zpomalit uklidnění cen paliv v Evropě.

Přijde zlom o víkendu?

Právě víkend může být zlomový. Pokračovat totiž mohou diplomatická jednání, která rozhodnou, zda se situace uklidní, nebo naopak dále vyhrotí. Pokud by průliv zůstal uzavřen i v pondělí, lze podle Peterky očekávat výrazný růst cen ropy a pokles optimismu ohledně rychlého konce konfliktu. Cena ropy Brent by v takovém případě mohla překročit hranici 100 dolarů za barel.

Velkoobchodní ceny paliv přitom podle něj nebudou čekat na otevření burz a mohou reagovat téměř okamžitě. To by mohlo tlačit vzhůru i ceny na čerpacích stanicích, zejména tam, kde se dosud držely pod stanoveným cenovým stropem.

Globální stagflace

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy představuje nejistota kolem Hormuzského průlivu výrazné prodražení pro světovou ekonomiku. Může zpomalit světový obchod, zároveň ale působit inflačně. V krajním případě tak nelze vyloučit ani scénář globální stagflace.

Kovanda očekává, že v pondělí ceny ropy porostou, i když by zatím měly zůstat pod psychologickou hranicí 100 dolarů za barel. V úterý by naopak mohly v Česku dočasně zlevnit pohonné hmoty, protože stát bude cenový strop nastavovat ještě podle pátečních burzovních dat. U nafty by mohlo jít dokonce o výrazný pokles, v průměru až o dvě koruny na litr.

K nejnovějším dopravcům, kteří omezují provoz, patří nizozemská společnost KLM. Ta oznámila, že v příštím měsíci zruší 80 zpátečních letů z amsterdamského letiště Schiphol. Přidává se tak k dalším velkým hráčům, jako jsou United Airlines, Lufthansa nebo Cathay Pacific, kteří už dříve přistoupili ke škrtům.

Podle dat analytické společnosti Cirium, které cituje Bloombergklesla globální kapacita letů na květen zhruba o tři procentní body, přičemž omezení se dotklo 19 z 20 největších aerolinek. Původní očekávání růstu odvětví o čtyři až šest procent se tak rychle rozplývají – nově se připouští i pokles až o tři procenta. „Je velmi pravděpodobné, že další omezení budou následovat,“ uvedl konzultant Ciria Richard Evans.

Problémy v letectví se začaly projevovat po vypuknutí války v Íránu. Zpočátku zasáhly především blízkovýchodní aerolinky, jejich letiště a vzdušný prostor, postupně se ale rozšířily do celého světa a ohrožují i klíčovou letní turistickou sezonu. Situaci navíc zhoršuje americká námořní blokáda Hormuzského průlivu, která omezuje vývoz íránské ropy a žene ceny paliva vzhůru.

„Lety na hraně rentability budeme muset přehodnotit,“ uvedl šéf Delta Air Lines Ed Bastian. Společnost zároveň čelí dodatečným nákladům na palivo ve výši 2,5 miliardy dolarů. „Pro celé odvětví to bude zkouška,“ dodal.

Dostupnost paliva je problém

Vedle vysokých cen začíná být problémem i samotná dostupnost paliva. Mezinárodní agentura pro energii varuje, že Evropě zbývá „možná šest týdnů“ zásob. Evropská unie proto připravuje krizový plán pro případ, že problémy v Hormuzském průlivu přetrvají. Aerolinie spíše počítají s tím, že dopady konfliktu budou dlouhodobé, a přizpůsobují tomu svůj provoz.

Lufthansa například odstavila 27 letadel své divize CityLine a omezila provoz starších, méně úsporných strojů. Další dopravci následují: Air Canada zrušila některé lety do New Yorku, Norse Atlantic zastavila všechny lety do Los Angeles, Virgin Atlantic ukončila spojení z Londýna do Rijádu a British Airways zrušila linku do Džiddy. Australská Qantas sníží kapacitu letů a očekává dodatečné náklady na palivo ve výši 575 milionů dolarů, zatímco Cathay Pacific omezuje provoz v Asii a Tichomoří.

Palivové příplatky zdražují dálkové lety

Ke zdražení přispívají i palivové příplatky, které u dálkových letů dosahují až 400 dolarů. Některé aerolinky navíc čelí ještě větším problémům, například v Nigérii dopravci varují, že bez zásahu mohou v nejbližších dnech zastavit provoz úplně.

Zatímco evropské aerolinky jsou částečně zajištěny proti výkyvům cen paliva, americké a asijské společnosti tuto ochranu často nemají a čelí tak výrazně vyšším nákladům. United Airlines už oznámily snížení kapacity o pět procent, Delta plánuje omezení zhruba o 3,5 procenta.

Rušení letů se už začíná dotýkat i cestujících. Například v Číně si lidé stěžují na náhlé rušení spojů těsně před svátky. Podle analytiků lze očekávat další zhoršení situace. „Pokud ceny leteckého paliva zůstanou vysoké, bude rušení spojů pokračovat,“ uvedl analytik Dudley Shanley.

Výsledkem může být, že některé méně vytížené trasy zcela zmizí z mapy světové letecké dopravy – právě ve chvíli, kdy si lidé plánují letní dovolené.

