Týden tradera: Trhy ignorují napětí. Ropa ale může všechno změnit
Uplynulý týden se na trzích nesl převážně v růstovém duchu. Investoři jako by znovu odsunuli krizi na Blízkém východě stranou a soustředili se na pozitivní impulzy. Jedním z nich byl i start výsledkové sezóny, kterou tradičně zahájily velké americké banky. Na domácím trhu pak poutal pozornost především ČEZ. Americký akciový index se navíc přiblížil hranici 7000 bodů.
Makroekonomická data ze Spojených států ukázala, že ceny výrobců v březnu rostly pomaleji, než se očekávalo. To ale nezměnilo výhled ekonomů – podle nich Federální rezervní systém v dohledné době úrokové sazby nesníží. Důvodem jsou rostoucí náklady na energie spojené s konfliktem s Íránem.
Řidiči si připlatí
Napětí mezi USA a Íránem sice dočasně polevilo a ceny ropy klesly, když americká ropa WTI krátkodobě spadla pod 90 dolarů za barel. Podle většiny odborníků ale i v případě uklidnění situace zůstane nový cenový „normál“ spíše nad hranicí 80 dolarů. To znamená, že řidiči si připlatí – a vyšší ceny energií se postupně promítnou i do inflace napříč ekonomikou. Lze proto pochybovat, že by takový vývoj vyhovoval Donaldu Trumpovi v kontextu blížících se voleb.
Výsledkovou sezónu zahájily největší americké banky s rozdílnými výsledky. Goldman Sachs sice představil solidní čísla, ale zklamal výkonem obchodní divize, zejména segmentu FICC (dluhopisy, měny a komodity), kde výnosy zaostaly za očekáváním a meziročně klesly. Naopak obchodování s akciemi výrazně posílilo. Akcie banky po zveřejnění výsledků nejprve oslabily, část ztrát ale rychle smazaly.
O poznání lépe si vedl konkurent J.P. Morgan, který překonal očekávání trhu a přidal další rekordní kvartál. Tržby přesáhly 50 miliard dolarů a zisk na akcii byl rovněž vyšší, než se čekalo. Dařilo se zejména tradingu a investičnímu bankovnictví, přičemž poradenská činnost zaznamenala výrazný růst. Z komentářů managementu navíc vyplývá důvěra ve vlastní expozice, a to i navzdory obavám investorů z oblastí jako shadow banking či private credit.
Nestabilní vývoj na Blízkém východě zvyšuje napětí na trzích a přináší výraznou nejistotu. Podle analytiků lze v nejbližších dnech očekávat další výkyvy cen – už na začátku příštího týdne hrozí zdražování ropy i tlak na růst inflace. Klíčový přitom může být právě tento víkend.
Pozornost na ČEZ
Na domácím trhu se pozornost soustředila na ČEZ. Už v červnu by mohl začít proces jeho rozdělení, přičemž o dalším směřování i případném odkupu akcií minoritních akcionářů by mohla rozhodnout valná hromada.
Akcie ČEZ na tyto spekulace reagovaly růstem nad 1200 korun za kus. Trh nyní sleduje, zda se potvrdí úvahy o odkupu až za 250 miliard korun. V takovém případě by prémie pro akcionáře mohla dosáhnout zhruba 300 korun na akcii, tedy kolem 1500 korun. Přesto zůstává otázkou, zda celý plán skutečně přinese očekávaný výsledek – i když pro akcionáře by mohl znamenat možnost prodat akcie za historicky nejvyšší ceny.