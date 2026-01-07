Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Nový magazín právě vychází!

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.

Třiašedesátiletý Abel se stal generálním ředitelem 1. ledna, předtím osm let působil jako místopředseda představenstva, kde dohlížel na nepojišťovací aktivity společnosti Berkshire. Buffett mu za rok 2024 vyplatil 21 milionů dolarů, o rok dříve 20 milionů dolarů. Za rok 2022 si Abel odnesl mzdu 16 milionů dolarů a k tomu třímilionový bonus. Zástupce předsedy představenstva Ajit Jain, který dohlíží na pojišťovací aktivity společnosti Berkshire, pobíral od roku 2022 do roku 2024 stejné částky. Abelovu a Jainovu odměnu za rok 2025 společnost nezveřejnila.

Buffettovi bylo na konci loňského srpna 95 let. Firmu Berkshire, která sídlí v jeho rodné Omaze ve státě Nebraska, vedl více než 60 let. Za tu dobu z ní vybudoval konglomerát v hodnotě více než bilionu dolarů, který sdružuje téměř 200 podniků, včetně pojišťovny automobilů Geico, železnice BNSF a řady dalších pojišťovacích, energetických, výrobních a maloobchodních podniků. Buffett zůstává předsedou představenstva Berkshire a jedním z nejbohatších lidí na světě.

Buffett i Abel také vlastní akcie Berkshire, Abel v hodnotě přibližně 171 milionů dolarů. Berkshire v dokumentech pro burzovní orgány uvádí, že její program odměňování vedoucích pracovníků se liší od programu ve většině veřejně obchodovaných společností.

Mošty místo bourání. Turkovy nelegální stavby v přírodním parku úřad dodatečně schválil

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek získal dodatečně povolení ke dvěma stavbám v pražské Dubči. Stavební úřad sice konstatoval porušení zákona, dodatečně ale akceptoval, že poslanec bude v objektech vyrábět mošty a zavařeniny, čeká ho ale přestupkové řízení, napsal server Seznam Zprávy. Turek zdůvodňuje ignorování stavebních předpisů potřebou šetřit.

Dvě stavby původně bez stavebního povolení podle serveru v uplynulých dvou letech vyrostly na Turkově zahradě v pražské Dubči. Lokalita je přitom součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět vůbec nesmí, upozornil web.

Stavební úřad Městské části Praha 15 podle serveru Turkovi nejdříve 6. listopadu dodatečně povolil kompletní přestavbu a rozšíření původní malé dřevěné zahradní chaty. Následně 11. listopadu povolil i sousední novostavbu.

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Na oběd s prezidentem ponesu nominaci Turka na ministra, řekl Babiš. Pavel zareagoval

Politika

Premiér koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů Andrej Babiš uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě nominaci jejich poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Lídři vládních stran se na tom dohodli na dopoledním jednání koaliční rady. Už dříve Babiš řekl, že Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Ve středu se s prezidentem sejde na tradičním novoročním obědě.

ČTK

Přečíst článek

Zpracování ovoce

Turek tvrdí, že oba objekty budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Plyne to z obou rozhodnutí o dodatečném povolení staveb, které server získal na vyžádání podle informačního zákona. „Stavební úřad shledal, že obě stavby byly provedeny v rozporu se stavebními zákony, to jest bez příslušných opatření, čímž se stavebník dopustil přestupku proti stavebnímu řádu, který bude předmětem přestupkového řízení,“ stojí v odpovědi Úřadu městské části Praha 15.

Stavební úřad může podle nového stavebního zákona uložit fyzické osobě pokutu až dva miliony korun a podnikateli nebo právnické osobě až čtyři miliony korun, a to i tehdy, pokud byla stavba později dodatečně povolena.

Politikův zástupce na stavebním úřadu stavby ospravedlňoval obavami ze zdražování. „Vlastník stavby (Filip Turek) měl v dobré víře za to, že uvedená stavba bude zlegalizována a s ohledem na růst cen na trhu se stavebními materiály a prací řemeslníků se rozhodl stavbu skoro dokončit,“ stojí v zápisu z ústního jednání z loňského srpna.

Američané jdou po Lukoilu. Chevron a Quantum chystají společnou nabídku

Lukoil
iStock
ČTK
ČTK

Americký ropný gigant Chevron a investiční společnost Quantum Energy Partners chystají společnou nabídku na převzetí zahraničních aktiv ruské ropné firmy Lukoil. Informoval o tom list Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.

Spojené státy loni v říjnu v souvislosti s válkou na Ukrajině uvalily na společnost Lukoil nové sankce, které firmu přiměly k rozhodnutí prodat zahraniční aktivity. Hodnota těchto aktivit se odhaduje na 22 miliard dolarů, tedy 455 miliard korun.

Americké ministerstvo financí zájemcům povolilo jednat s Lukoilem o převzetí jeho zahraničních aktivit do 17. ledna. Případná transakce by vyžadovala souhlas administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše list Financial Times.

O zahraniční aktiva Lukoilu podle dřívějších zpráv médií už projevila zájem řada subjektů, včetně maďarské ropné společnosti MOL či rakouského podnikatele Bernda Bergmaira. Ten byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například pornografický internetový portál Pornhub.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Zbrojař Strnad zvažuje, že otevře CSG investorům. Ve hře je burza v Amsterodamu

Zprávy z firem

Miliardář Michal Strnad zvažuje, že pošle svůj zbrojní gigant CSG na burzu. Prodejem menšinového podílu chce financovat další expanzi. Zalistování by mělo proběhnout na burze v Amsterodamu.

ČTK

Přečíst článek

Firmy Chevron a Quantum Energy Partners podle Financial Times plánují podat nabídku na všechna zahraniční aktiva Lukoilu, která by si firmy následně mezi sebou rozdělily. Vlastnit a provozovat převzatá aktiva hodlají po dlouhou dobu, což by mohlo nabídce zajistit vstřícný postoj ze strany Trumpovy administrativy, uvedly zdroje.

Chevron ČTK

Divize Lukoil International GmbH, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Kazachstánu, Uzbekistánu, Iráku či Mexiku a stovky čerpacích stanic po celém světě. V minulosti Lukoil provozoval také síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 však tyto stanice převzala maďarská ropná a plynárenská skupina MOL.

