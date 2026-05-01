Donald Trump trvá na blokádě Íránu, Írán posílá nový návrh. Boj o Hormuzský průliv pokračuje
Írán a Spojené státy zintenzivňují zákulisní diplomacii ve snaze proměnit křehké příměří v trvalý mír. Klíčovým bodem zůstává kontrola nad Hormuzský průliv, zatímco Washington trvá na námořní blokádě.
Írán předložil Spojené státy nový návrh na řešení konfliktu, zatímco obě strany pokračují v zákulisní diplomacii s cílem přetavit křehké příměří v trvalejší dohodu. Íránský postoj byl podle státní agentury IRNA předán americké straně prostřednictvím Pákistán, který už dříve sehrál roli prostředníka při prvních přímých jednáních.
Podrobnosti návrhu zatím nejsou známy, zejména v otázkách íránského jaderného programu nebo budoucnosti námořní dopravy. Právě osud Hormuzský průliv, kterým před válkou proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu, zůstává klíčovým bodem sporu. Obě strany dávají najevo, že čekají na první krok toho druhého, uvádí agentura Bloomberg.
Blokáda trvá
Prezident Donald Trump mezitím potvrdil, že Spojené státy neustoupí od námořní blokády íránských přístavů. Podle něj tato opatření výrazně omezují příjmy Teheránu z exportu ropy a mají ho přimět k ústupkům. Írán ale takový postup odmítá.
„Hodně štěstí s blokádou země s takovými hranicemi,“ prohlásil předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Podle něj musí být blokáda zrušena, aby bylo možné obnovit jednání i plně otevřít klíčovou námořní trasu.
Kvůli pokračujícímu konfliktu v Íránu zůstává letecké spojení z Prahy na Blízký východ omezené. Čeští cestovatelé proto mění plány – častěji míří do evropských metropolí nebo severní Afriky a roste i zájem o krátké pobyty během prodloužených víkendů.
Zprávy z firem
Kvůli pokračujícímu konfliktu v Íránu zůstává letecké spojení z Prahy na Blízký východ omezené. Čeští cestovatelé proto mění plány – častěji míří do evropských metropolí nebo severní Afriky a roste i zájem o krátké pobyty během prodloužených víkendů.
Washington zároveň jedná se spojenci o vytvoření mezinárodní námořní mise na ochranu průlivu. Iniciativa označovaná jako „Maritime Freedom Construct“ má zajistit bezpečnost přepravy v regionu. Některé země, například Nový Zéland, však podmiňují svou účast dosažením stabilního příměří.
Tvrdší tón mezitím zvolilo i íránské vedení. Nový nejvyšší vůdce Mojtaba Khamenei uvedl, že Írán se nevzdá svých jaderných ani raketových technologií a ponechá si kontrolu nad Hormuzský průliv. Tím zpochybnil šance na rychlé uzavření dohody.
Situace na místě zůstává napjatá. Írán v posledních dnech aktivoval protivzdušnou obranu nad Teheránem kvůli neupřesněné hrozbě bezpilotních prostředků. Ve Spojených státech čelí administrativa kritice kvůli rostoucím nákladům konfliktu. Někteří zákonodárci upozorňují, že oficiální odhady mohou být výrazně podhodnocené.
Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.
Íránský vůdce Chameneí: USA patří na dno Perského zálivu
Politika
Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.
Donald Trump zároveň jednal s iráckým premiérským kandidátem Ali al-Zaidi o posílení vztahů a omezení vlivu Íránu v Irák. Íránská ekonomika mezitím vykazuje známky oslabení, když místní měna v posledních dnech klesla na nové minimum.
Napětí se promítá i do vývoje na energetických trzích. Cena ropy Brent v pátek klesla zhruba o tři procenta na přibližně 110 dolarů za barel, přesto za celý týden zůstává v růstu. Vývoj kolem Hormuzský průliv tak nadále patří k hlavním faktorům ovlivňujícím globální ekonomiku.