newstream.cz

Donald Trump trvá na blokádě Íránu, Írán posílá nový návrh. Boj o Hormuzský průliv pokračuje

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války
Írán a Spojené státy zintenzivňují zákulisní diplomacii ve snaze proměnit křehké příměří v trvalý mír. Klíčovým bodem zůstává kontrola nad Hormuzský průliv, zatímco Washington trvá na námořní blokádě.

Írán předložil Spojené státy nový návrh na řešení konfliktu, zatímco obě strany pokračují v zákulisní diplomacii s cílem přetavit křehké příměří v trvalejší dohodu. Íránský postoj byl podle státní agentury IRNA předán americké straně prostřednictvím Pákistán, který už dříve sehrál roli prostředníka při prvních přímých jednáních.

Podrobnosti návrhu zatím nejsou známy, zejména v otázkách íránského jaderného programu nebo budoucnosti námořní dopravy. Právě osud Hormuzský průliv, kterým před válkou proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu, zůstává klíčovým bodem sporu. Obě strany dávají najevo, že čekají na první krok toho druhého, uvádí agentura Bloomberg.

Blokáda trvá

Prezident Donald Trump mezitím potvrdil, že Spojené státy neustoupí od námořní blokády íránských přístavů. Podle něj tato opatření výrazně omezují příjmy Teheránu z exportu ropy a mají ho přimět k ústupkům. Írán ale takový postup odmítá.

„Hodně štěstí s blokádou země s takovými hranicemi,“ prohlásil předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Podle něj musí být blokáda zrušena, aby bylo možné obnovit jednání i plně otevřít klíčovou námořní trasu.

Lety na Blízký východ stagnují. Češi místo toho objevují Evropu a vyrážejí na prodloužené víkendy

Kvůli pokračujícímu konfliktu v Íránu zůstává letecké spojení z Prahy na Blízký východ omezené. Čeští cestovatelé proto mění plány – častěji míří do evropských metropolí nebo severní Afriky a roste i zájem o krátké pobyty během prodloužených víkendů.

Washington zároveň jedná se spojenci o vytvoření mezinárodní námořní mise na ochranu průlivu. Iniciativa označovaná jako „Maritime Freedom Construct“ má zajistit bezpečnost přepravy v regionu. Některé země, například Nový Zéland, však podmiňují svou účast dosažením stabilního příměří.

Tvrdší tón mezitím zvolilo i íránské vedení. Nový nejvyšší vůdce Mojtaba Khamenei uvedl, že Írán se nevzdá svých jaderných ani raketových technologií a ponechá si kontrolu nad Hormuzský průliv. Tím zpochybnil šance na rychlé uzavření dohody.

Situace na místě zůstává napjatá. Írán v posledních dnech aktivoval protivzdušnou obranu nad Teheránem kvůli neupřesněné hrozbě bezpilotních prostředků. Ve Spojených státech čelí administrativa kritice kvůli rostoucím nákladům konfliktu. Někteří zákonodárci upozorňují, že oficiální odhady mohou být výrazně podhodnocené.

Modžtaba Chameneí

Íránský vůdce Chameneí: USA patří na dno Perského zálivu

Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.

Donald Trump zároveň jednal s iráckým premiérským kandidátem Ali al-Zaidi o posílení vztahů a omezení vlivu Íránu v Irák. Íránská ekonomika mezitím vykazuje známky oslabení, když místní měna v posledních dnech klesla na nové minimum.

Napětí se promítá i do vývoje na energetických trzích. Cena ropy Brent v pátek klesla zhruba o tři procenta na přibližně 110 dolarů za barel, přesto za celý týden zůstává v růstu. Vývoj kolem Hormuzský průliv tak nadále patří k hlavním faktorům ovlivňujícím globální ekonomiku.

Zisky ExxonMobil a Chevron prudce klesly. Válka s Íránem narušila dodávky ropy

Dvě největší americké ropné společnosti, ExxonMobil a Chevron, v prvním čtvrtletí výrazně snížily zisky kvůli výpadkům dodávek způsobeným konfliktem s Íránem. Přesto jejich výsledky překonaly očekávání analytiků, a to navzdory prudkým výkyvům cen ropy a napětí na globálním energetickém trhu.

Zisk dvou největších amerických ropných firem ExxonMobil a Chevron se v prvním čtvrtletí meziročně prudce snížil. Poškodily je výpadky dodávek kvůli válce s Írán. Čistý zisk Chevronu se v období od ledna do března snížil o 36 procent na 2,2 miliardy dolarů (45,6 miliardy Kč) a zisk Exxonu klesl o 45 procent na 4,2 miliardy dolarů. Výsledky obou firem ale překonaly odhady analytiků.

Ceny ropy byly během prvních dvou měsíců roku nízké, protože se očekávalo, že jí bude na trhu přebytek. Po útoku Spojené státy a Izrael na Írán 28. února ale náhle prudce vzrostly. Zvýšily se o 57 procent, protože válka způsobila jedno z největších narušení dodávek ropy v historii.

Ropaři pod tlakem

„Globální energetický systém je nadále pod extrémním tlakem,“ řekl v rozhovoru se zpravodajským serverem CNBC generální ředitel Chevronu Mike Wirth. Dodal, že svět bude čelit rostoucím cenám ropy, dokud nebude znovu otevřen Hormuzský průliv.

Chevron není ve srovnání s ostatními firmami v oboru na těžbě na Blízkém východě příliš závislý. Z tohoto regionu pochází méně než pět procent jeho produkce. Těžba v Spojené státy zůstala na vysoké úrovni a již třetí čtvrtletí po sobě překročila dva miliony barelů denně, uvedla společnost.

Naopak ExxonMobil na Blízkém východě vyprodukuje zhruba 20 procent své ropy a plynu. To je jeden z největších podílů ve srovnání s konkurenty, píše agentura Reuters.

Ceny pohonných hmot jsou stále vysoké

Lukáš Kovanda: Vzhůru ke kanystrům. Nafta může zítra skokově zdražit. Cenou hýbe Rotterdam i geopolitika, ne vláda

Dalibor Martínek: Babiš využil Trumpovu válku a zavádí plánované hospodářství

Trump hrozí stažením vojáků z Evropy. Na řadě může být Itálie i Španělsko

Americký prezident Donald Trump zvažuje výrazné omezení vojenské přítomnosti Spojených států v Evropě. Podle agentury Reuters by se krok mohl týkat nejen Německa, ale nově i Itálie a Španělska. Důvodem je nespokojenost Washingtonu s přístupem evropských spojenců k válce s Íránem i jejich dlouhodobě nízké obranné výdaje.

Spojené státy mohou zásadně přepsat svou vojenskou strategii v Evropě. Prezident Donald Trump otevřeně mluví o stahování vojáků z klíčových spojeneckých zemí a zpochybňuje dosavadní fungování aliance NATO. Evropané mezitím odmítají přímé zapojení do konfliktu s Íránem, což napětí dále prohlubuje.

Trump: Evropa nepomáhá dost

„Jo, pravděpodobně,“ odpověděl Trump v rozhovoru pro Fox News na otázku, zda lze očekávat stažení vojáků z Itálie a Španělska. Zároveň tyto země ostře kritizoval. „Itálie nám vůbec nepomáhá a Španělsko je příšerné, naprosto příšerné,“ uvedl.

Podle něj evropské státy dlouhodobě spoléhají na americkou ochranu, aniž by samy dostatečně investovaly do obrany nebo podporovaly americké vojenské operace.

Spor o válku s Íránem

Napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci se výrazně prohloubilo kvůli konfliktu s Íránem. Washington vyzývá k širší podpoře operací zaměřených mimo jiné na zajištění průchodnosti Hormuzského průlivu, který patří mezi nejdůležitější ropné trasy světa.

Evropské země ale přímé zapojení do bojů odmítají. Nabízejí pouze účast na ochraně námořní dopravy, a to až po případném uzavření mírové dohody. Některé státy včetně Itálie navíc v určitých případech odmítly povolit přelet amerických letadel směřujících do oblasti konfliktu.

Španělsko pak uvedlo, že vojenský zásah proti Íránu považuje za krok odporující mezinárodnímu právu.

Napětí v NATO roste

Trump dlouhodobě kritizuje NATO a opakovaně naznačil, že by Spojené státy mohly alianci opustit nebo výrazně omezit svou roli. Jeho výroky vyvolávají obavy z oslabení transatlantických vazeb i celkové bezpečnosti v Evropě.

Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci," uvedl

Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.

Americký prezident zároveň uvedl, že zvažuje snížení počtu vojáků v Německo, kde jich nyní slouží přibližně 35 000. Už během svého prvního funkčního období Trump hovořil o jejich redukci zhruba o třetinu, tento plán však později zastavila administrativa prezidenta Joe Biden, která naopak rozhodla o posílení americké přítomnosti.

Současný spolkový kancléř Friedrich Merz zdůraznil význam dobrých vztahů se Spojenými státy, k Trumpovým výrokům se však přímo nevyjádřil. Ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že Německo je na případné změny připravené.

Významná přítomnost USA v Evropě

Podle londýnského Mezinárodní institut strategických studií bylo v roce 2024 v Itálii přibližně 13 000 amerických vojáků, což představuje druhý největší kontingent USA v Evropě. Ve Španělsku působí zhruba 3500 amerických vojáků.

Případné stažení by znamenalo výraznou změnu v rozmístění amerických sil na evropském kontinentu a mohlo by zásadně ovlivnit bezpečnostní rovnováhu v rámci celé aliance.

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump trvá na blokádě Íránu, Írán posílá nový návrh. Boj o Hormuzský průliv pokračuje

