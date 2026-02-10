Trump blokuje otevření mostu mezi Kanadou a USA. Musí s námi jednat s úctou, napsal

Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.
„Jak každý ví, Kanada po desetiletí jednala s USA velice nespravedlivě,“ napsal Trump na úvod svého příspěvku. V něm kritizuje, že Kanada most zcela vlastní a že na jeho výstavbu nepoužívala americký materiál.
„Čína zruší lední hokej“
Dále uvádí, že Ontario neumožňuje prodávat americké lihoviny a další americké alkoholické produkty a že americké zemědělce ohrožují kanadská cla na mléčné výrobky. Doplnil, že kanadský premiér Mark Carney chce nyní uzavřít obchodní dohodu s Čínou. „Která sežere Kanadu zaživa,“ uvedl prezident USA. Varoval, že první věc, co Čína v Kanadě udělá, bude zrušení ledního hokeje.
„Nedovolím, aby se tento most otevřel, dokud nebudou Spojené státy plně odškodněny za vše, co jsme jim (Kanaďanům) dali,“ uvedl Trump. Rovněž chce, aby Kanada jednala s USA s úctou a spravedlivě. S Kanadou chce Trump nyní jednat, podle něj by USA měly vlastnit nejméně polovinu mostu.
Čína přehodnocuje svůj vztah k americkým státním dluhopisům. Finanční instituce mají omezit nové nákupy a část držených cenných papírů prodat. Úřady mluví o řízení rizik, nikoli o ztrátě důvěry v USA. Trhy na zprávu reagovaly oslabením dolaru a růstem výnosů.
Dokončovaný most přes řeku Detroit, který ponese jméno hokejové legendy Gordieho Howea, prakticky celý financovala Kanada. Stavbu v hodnotě 4,6 miliardy dolarů (93,6 miliardy korun) kritizuje vedle Trumpa rovněž rodina Morounových z Detroitu, která vlastní stávající most Ambassador. Podle nich nový most naruší jejich výhradní právo na výběr mýta. Za Trumpova prvního prezidentského mandátu se tato rodina na šéfa Bílého domu obrátila, aby projekt zastavil, ten to ale tehdy odmítl s tím, že stavba je pro obě země důležitá, připomenula kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC.
Reuters napsal, že most nyní využil Trump k novému útoku proti Kanadě kvůli obchodním sporům. Agentura poznamenala, že prezident během svého druhého mandátu Kanadě opakovaně hrozí, mimo jiné vysokými cly. Trump rovněž vícekrát hovořil o tom, že Kanada by se měla stát součástí USA, kanadského premiéra Carneyho i jeho předchůdce Justina Trudeaua pak nazýval guvernéry. Odkazuje tak na to, že guvernéři stojí v čele států USA.
Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.
Vstup do nového roku je pro investory vždy citlivým okamžikem. S první výsledkovou sezonou, která definitivně ukazuje, jak se jednotlivým firmám dařilo v předchozím roce, dochází k velkým pohybům. To se pak na trzích projevuje značnou volatilitou. Jenomže zatímco většinou se toto období projevuje až při výsledkové sezoně, kdy investoři dělají výraznější strategická rozhodnutí a převažují portfolia, letošní rok je z tohoto pohledu poměrně nestandardní: volatilita je totiž pro zejména americké akciové trhy příznačná od samého začátku roku.
A co je ještě nečekanější, evropské akcie jsou naproti tomu sice také poměrně volatilní, ale celkově rostou mnohem výrazněji. Nejvýrazněji se přitom rozdíly ukazují na širších akciových indexech, které zachycují stovky evropských či amerických firem.
Zatímco Stoxx 600, který nabízí šest set nejvýznamnějších evropských veřejně obchodovaných firem, od počátku roku rostl o téměř 4,5 procenta, americký S&P 500 (500 největší amerických veřejně obchodovaných firem) rostl „jen“ o procento a půl. Při pohledu na oba grafy se přitom ukazuje, že oba indexy jsou od počátku roku výrazně volatilní. Jenomže zatímco evropské burzy připomínají rostoucí sinusoidu, americký index sráží dva ohromné jednodenní propady – 20. ledna a 5. února. Ty přitom vždy posílají index dokonce do záporných čísel v měření výnosu v letošním roce.
The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
Důvod? Klíčovou roli hraje samotné složení indexů. Zatímco Evropa má vyváženou skladbu napříč sektory, americký index má výrazně zastoupený sektor technologií. Pokud budeme počítat „jen“ čisté technologické firmy, váha tech sektoru představuje téměř 30 procent, což je víc než v éře takzvané dot.com bubliny. Pokud ale za technologické firmy označíme také e-commerce gigant Amazon či automobilku Tesla a další „hraniční“ společnosti, „Big-Tech“ sektor představuje aktuálně téměř 50 procent indexu S&P 500.
Právě společnosti z tohoto sektoru pak jsou v posledních měsících extrémně citlivé na zprávy o hospodaření. A konkrétně na údaje o monetizaci enormních investic do vývoje umělé inteligence. Firmy jako Microsoft, Google a Nvidia sice reportují zisky, jaké veřejně obchodované společnosti v Evropě nedokážou vygenerovat ani za dekády, nicméně investoři spíše hledají opodstatnění investic ve výši desítek miliard pro další období.
Navíc boj v segmentu AI může každý nový technologický posun dramaticky proměnit, jak to ukázal v minulém týdnu například Anthropic. Ten na konci ledna uvedl novou sadu plug-inů cílící na vývojáře. A následoval brutální výprodej aktiv spojených s AI v hodnotě 285 miliard dolarů. Propad se přitom dotkl i největších technologických firem.
Technologický sektor tak v kalendářním roce 2026 patří k nejproblematičtějším investičním možnostem. A kvůli vysokému zastoupení v indexu se to podepisuje na celkovém výnosu investice do americké ekonomiky. Naopak relativní úspěch slaví energetický sektor a finance.
Druhým problémem se čím dál víc stává slábnoucí dolar. V aktuální výsledkové sezoně se podle analýzy Factset ukazuje, že firmy působící mimo USA měly výrazně vyšší tržby i zisky než čistě domácí společnosti.
Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády
Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.
Naproti tomu evropské akcie v letošním kalendářním roce zatím zažívají výtečné období. Nejvýkonnějším sektorem je přitom těžba a zpracování ropy, který posílil o více než deset procent. A vydělává na tom také český miliardář Daniel Křetínský. Ten je totiž jedním z největších investorů francouzské společnosti TotalEnergies, do které vstoupil na podzim loňského roku. Akcie společnosti přitom jen letos posílily již o téměř 12 procent.
Dále se daří těžařům, ale také sektoru defense. Ostatně ukazuje se to na mimořádně úspěšném IPO české zbrojařské skupiny CSG, která vstoupila na amsterdamskou burzu.
Ale také evropský trh nabízí velké příběhy propadů. Tím hlavním je sektor luxusního zboží, který propadl o více než 12 procent. S velkými problémy se totiž potýkají největší společnosti jako LVMH nebo Kering, které se již dva roky potýkají s dramatickým propadem poptávky. A klíčová otázka pro investory zní: kdy se jim podaří obrátit trend. Banky UBS či BNP Paribas nabídly v posledních týdnech vlastní odhady vývoje luxury segmentu a obě tyto firmy v letošním roce očekávají organický růst tržeb mezi třemi až šesti procenty. UBS ale připomíná, že vyšší růst lze očekávat nejdříve v druhé polovině roku.
Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?
Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.
Policie rozplétá jeden z největších e-shopových krachů v Česku. Kdo skutečně řídil kauzu Mamut? Veřejnost sleduje střet dvou verzí příběhu.
Společnost Mammoth, která provozovala zkrachovalý e-shop Mamut, podle vyjádření svého vlastníka Plus4U nevěděla o dodávkách tisíců kusů elektroniky Apple, které měly obchodem projít a za které dodavatelé nedostali zaplaceno. Obchodní model, v rámci kterého vznikla policií vyčíslená škoda 4,1 miliardy korun, podle Plus4U koordinovali manažeři dodavatelských firem J&T Leasing a T-Mobile společně s majitelem odběratelských společností J.A.E. a SBJ Trade Břetislavem Janouškem. Plus4U to uvedla v dnešním prohlášení pro tisk. T-Mobile i J&T to s odkazem na dosavadní směr vyšetřování shodně odmítly. Vrchní soud v prosinci označil J&T Leasing za poškozenou stranu, což minulý týden potvrdila policie i u T-Mobile.
Kauza e-shopu Mamut. Majetek mizí, dluhy zůstávají
Změna názvu, přesuny firem a miliardové dluhy. V kauze zkrachovalého eshopu Mamutu se rozjíždí boj o majetek. Insolvenční správce řeší, kam mizí majetek firem napojených na skupinu Unicorn Vladimíra Koláře. Věřitelé zbystřili.
Plus4U podle mluvčího Jana Charváta předpokládá, že vyšetřovatelé již disponují informacemi o tom, kde prostředky za zařízení Apple skončily a kdo se na úkor ostatních obohatil. „Plus4U v této souvislosti opětovně připomíná závěry své analýzy prezentované na říjnové tiskové konferenci. Z ní vyplývá, že celý obchodní model byl koordinován manažery společností J&T Leasing a T-Mobile společně s Břetislavem Janouškem, a to mimo oficiální distribuční kanály a zcela mimo vědomí společnosti Mammoth. Právě na tyto nestandardní vazby a masivní duplicity v dodavatelském řetězci Plus4U vyšetřovatele opakovaně upozorňovala,“ uvedl Charvát.
T-Mobile: Interní analýza nemůže nahrazovat vyšetřování
T-Mobile považuje podle mluvčí Patricie Šedivé za zcela absurdní a nepřijatelné, že Plus4U staví závěry své interní analýzy na úroveň závěrů orgánů činných v trestním řízení. „Interní materiál jedné ze stran sporu nemůže nahrazovat ani relativizovat tříleté vyšetřování Policie ČR. Z veřejně dostupných informací k trestnímu řízení vyplývá, že policie stíhá organizovanou skupinu a identifikovala, že jde o manažery dosazené skupinou Unicorn ovládanou Vladimírem Kovářem,“ řeklamluvčí T-Mobile Patricie Šedivá. Kovář ovládá Unicorn i Plus4U.
Investor Michal Zahradníček: Česká věda má skryté diamanty, které zatím leží ladem
Investice do primárního výzkumu jsou složité, ale potenciálně mimořádně ziskové. I tak probíhají zejména na Západě a nikoli ve střední a východní Evropě, říká investor Michal Zahradníček, jehož fond Life BioCEEd se zaměřuje právě na tuto oblast. „Náš fond má nyní půl miliardy, ale když bude potřeba, můžeme si zavolat více finančních prostředků, myslím, že bychom mohli proinvestovat 1,5 až 2 miliardy,“ říká investor.
Policie minulý týden obvinila tři lidi v souvislosti s Mamutem z podvodu se škodou přes čtyři miliardy. Zmizet mělo na 100 tisíc iPhonů a dalších asi 300 tisíc zařízení od Apple. Jejich jména neuvedla, ale podle informací z několika zdrojů jde vedle Janouška, který v minulosti vystupoval jako manažer Plus4U nebo člen poradního orgánu skupiny Unicorn, o další dva bývalé manažery ze skupin Plus4U, respektive Unicorn. Naopak z dodavatelských firem J&T Leasing a T-Mobilu policie nikoho neobvinila. „K aktuálně obviněným fyzickým osobám nemá Plus4U žádné oficiální informace a nemůže se k nim tedy vyjádřit,“ uvedl Charvát.
Postoj J&T Leasing a rozhodnutí soudu
„J&T Leasing je v kauze Mamut poškozenou stranou a v insolvenčním řízení má uznané pohledávky přes 1,6 miliardy korun. Podle veřejně dostupných informací policie obvinila osoby spojené se skupinou Vladimíra Kováře. K dalším nepodloženým tvrzením Plus4U se proto nebudeme vyjadřovat,“ uvedl advokát J&T Leasing Petr Sprinz.
J&T Leasing poukázala na to, že Vrchní soud v Praze loni v prosinci zamítl žádost společnosti Plus4U na vyloučení bývalého ředitele společnosti J&T Leasing Vlastimila Nešetřila z výkonu funkce člena statutárního orgánu kvůli údajnému porušení péče řádného hospodáře, což mělo přispět ke krachu e-shopu Mamut.cz. Za poškozenou stranu naopak označil soud právě společnost J&T Leasing. Důvodem je to, že společnost Mammoth neuhradila J&T dodávky elektroniky. Mammoth podle soudu neměl nastavené kontrolní mechanismy k tomu, aby věděl, kolik zboží má odebrat a dodat zákazníkům.
Dopis čtenáře: Prezident je oslabený král. Měl by mít větší moc
Zkusme se na přímo voleného prezidenta, když už ho máme, dívat jako na příležitost, mimo jiné k úklidu a reformě institucí. Anebo se vraťme k volbě nepřímé. Tedy na začátek, do dob, kdy jsme se králů a knížat ještě báli, píše v komentáři Jan Frank.
Mamut je od roku 2023 v insolvenci, věřitelé přihlásili pohledávky v aktuální výši okolo 5,7 miliardy korun. Z e-shopu podle policie zmizelo zhruba 400 tisíc kusů mobilních telefonů a dalších zařízení značky Apple, za které odběratelé nezaplatili.
