AI roztáčí zisky Big Tech. Alphabet, Microsoft i Meta překonaly očekávání
Největší americké technologické společnosti potvrzují, že jsou hlavními vítězi globálního boomu umělé inteligence. Alphabet, Microsoft i Meta v prvním čtvrtletí vykázaly výrazný růst zisků i tržeb, který táhnou především cloudové služby a reklama propojená s AI.
Alphabet zvýšil čistý zisk meziročně o více než 80 procent na 62,6 miliardy dolarů, zatímco tržby vzrostly o 22 procent na téměř 110 miliard dolarů a překonaly očekávání analytiků. Klíčovým motorem růstu byla cloudová divize, jejíž tržby vzrostly o 63 procent na 20 miliard dolarů. Firma těží z pokračujících investic podniků do infrastruktury pro umělou inteligenci a z rostoucí poptávky, která stále převyšuje dostupné kapacity.
Silné výsledky cloudu zároveň zmírnily obavy investorů, že by Alphabet mohl v konkurenčním prostředí ztrácet podíl. Firma navíc posiluje i ve vlastním vývoji AI, kde roste využití modelů Gemini. Další růst by mohla podpořit i spolupráce s Applem, jehož zařízení by měla využívat technologie Googlu pro nové funkce umělé inteligence.
Růst Alphabetu podporuje i hlavní byznys v oblasti vyhledávání a reklamy. Tržby divize Google Services vzrostly o 16 procent na 89,6 miliardy dolarů, přičemž příjmy z vyhledávání i předplatného rostly shodně o 19 procent. Firma zároveň rozšiřuje monetizaci AI funkcí, například prostřednictvím nástrojů jako AI Overviews nebo AI Mode.
Téměř tři čtvrtiny českých firem už mají strategii umělé inteligence nebo ji připravují, přičemž nejčastěji využívají Copilot od společnosti Microsoft. Přestože AI postupně mění fungování podniků, výraznější snižování počtu zaměstnanců kvůli jejímu nástupu očekává jen menšina firem.
Téměř tři čtvrtiny českých firem už mají strategii umělé inteligence nebo ji připravují, přičemž nejčastěji využívají Copilot od společnosti Microsoft. Přestože AI postupně mění fungování podniků, výraznější snižování počtu zaměstnanců kvůli jejímu nástupu očekává jen menšina firem.
Dobré výsledky Microsoftu i Mety
Podobně silný výkon vykázal i Microsoft, který zvýšil čistý zisk o 23 procent na 31,8 miliardy dolarů při tržbách 82,9 miliardy dolarů. Cloudová divize Microsoft Cloud vzrostla o 29 procent na 54,5 miliardy dolarů, zatímco samotné služby Azure posílily o 40 procent. Růst táhne poptávka po výpočetním výkonu, datových úložištích a dalších digitálních službách spojených s AI.
Microsoft zároveň upravil své partnerství s OpenAI. Nadále zůstává hlavním cloudovým partnerem, ale ztrácí exkluzivitu na její modely. Nově má licenci na duševní vlastnictví OpenAI do roku 2032 a mění se i struktura finančních toků mezi oběma firmami. Vedle OpenAI se Microsoft orientuje také na konkurenční společnost Anthropic, jejíž technologie integruje do vlastních produktů i cloudových služeb.
Meta Platforms zvýšila čistý zisk o 61 procent na 26,8 miliardy dolarů a tržby o 33 procent na 56,3 miliardy dolarů, čímž rovněž překonala očekávání trhu. Růst pohání především reklamní byznys, kde firma těží z nasazení AI nástrojů pro přesnější cílení. Průměrná cena reklamy vzrostla o 12 procent a počet reklamních impresí o 19 procent.
Umělá inteligence přináší řadu novinek. A mnoho jich bude také v právní rovině. Taylor Swift například nyní hledá cesty, jak si právně ochránit svůj hlas a typické projevy, aby bylo jejich zneužití umělou inteligencí žalovatelné. A není jediná.
Umělá inteligence přináší řadu novinek. A mnoho jich bude také v právní rovině. Taylor Swift například nyní hledá cesty, jak si právně ochránit svůj hlas a typické projevy, aby bylo jejich zneužití umělou inteligencí žalovatelné. A není jediná.
Rostoucí náklady
Silné výsledky ale doprovází i rostoucí náklady. Meta plánuje letos zvýšit kapitálové výdaje až na 145 miliard dolarů, především kvůli investicím do AI infrastruktury. Ty sice podporují růst tržeb, zároveň však vytvářejí tlak na ziskové marže a vyvolávají obavy investorů.
Celý sektor tak vstupuje do další fáze růstu, v níž se střetává silná poptávka po AI s omezenou kapacitou a rekordními investicemi. Alphabet, Microsoft, Amazon i Meta mají letos podle odhadů dohromady investovat přes 600 miliard dolarů do rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci.
