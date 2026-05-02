Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
ANALÝZA: Za deset let mohou být Poláci klidně bohatší než Češi

Varšava
iStock
nst
nst

Česko a sousední Polsko jdou podobnou cestou transformace ekonomik ze socialistických režimů k vyspělému hospodářství. V lecčems se ale liší, a každý ze zvolených modelů už ukázal své silné i slabé stránky. Vývoj české a polské ekonomiky v analýze srovnává student České zemědělské univerzity Josef Pechar, analýza je součástí jeho diplomové práce.

V roce 2004 vstoupily obě sousední země, Česko a Polsko, do Evropské unie ve stejný okamžik. Obě prošly transformací z centrálně plánovaného hospodářství a obě se v následujících dvou dekádách musely vypořádat se stejnými globálními šoky – finanční krizí, pandemií i energetickým otřesem, až po ruskou invazi na Ukrajinu. Přesto se jejich hospodářský vývoj v letech 2009 až 2024 ubíral výrazně odlišnými cestami. Analýza klíčových makroekonomických ukazatelů ukazuje, kde se oba modely rozešly a co za tím stojí. 

Rok 2009 byl pro obě ekonomiky první vážnou prověrkou. Česká republika zaznamenala pokles nominálního HDP – důsledek silné závislosti na průmyslovém exportu do zemí eurozóny, která se tehdy potácela v recesi. Polsko se jako jediná členská země Evropské unie reálné recesi zcela vyhnulo. Za tímto výsledkem stála robustní domácí poptávka a flexibilní kurz zlotého, který dokázal tlumit vnější šoky lépe než pevnější měny sousedních zemí. 

Tento první test odhalil strukturální rozdíl, který bude platit po celé sledované období. Česká republika vsadila na model exportní specializace s důrazem na automobilový průmysl a strojírenství napojené na německé výrobní řetězce. Polsko zvolilo diverzifikovanější model opřený o silnou domácí spotřebu, rozsáhlý vnitřní trh a postupné budování různorodé průmyslové základny. Oba modely fungovaly. Oba narazily na svá specifická omezení. 

HDP: velký a malý, ale kdo je bohatší? 

V absolutních číslech je rozdíl mezi oběma ekonomikami zdánlivě propastný. Polský nominální HDP vzrostl za patnáct let z 441 miliard dolarů v roce 2009 na přibližně 918 miliard dolarů v roce 2024, zatímco česká ekonomika se ve stejném období rozrostla ze 207 na 347 miliard dolarů. Toto srovnání je však zavádějící – Polsko má bezmála čtyřikrát více obyvatel než Česká republika a tamní celkové hospodářské výsledky jsou do velké míry výsledkem prostého demografického objemu

Přepočítáme-li výkonnost ekonomik na jednoho obyvatele v paritě kupní síly, obraz se obrátí. Česká republika si po celé sledované období udržovala výrazně vyšší životní úroveň – v roce 2024 dosahovala hodnoty přibližně 57 tisíc dolarů na osobu, zatímco Polsko se pohybovalo kolem 43 tisíc dolarů. Tento rozdíl odráží historicky hlubší industrializaci české ekonomiky, dřívější napojení na sofistikované dodavatelské řetězce a obecně vyšší průměrnou produktivitu práce na jednoho zaměstnaného. 

Polsko vs Česko newstream

Polsko se ale české úrovni postupně přibližuje. V roce 2009 byl rozdíl v HDP na hlavu mezi oběma zeměmi přibližně osm tisíc dolarů. V roce 2024 se sice rozšířil v absolutních číslech, avšak tempo reálného růstu hovoří ve prospěch Polska – v roce 2024 rostlo polské hospodářství tempem 2,9 procenta, zatímco česká ekonomika jen o 1,1 procenta. Pokud tento trend přetrvá, bude otázka vzájemného srovnání životní úrovně za deset let podstatně jiná. 

Inflace: stejná rána, různá léčba 

Energetická krize po ruské invazi na Ukrajinu přinesla oběma zemím v roce 2022 inflaci, jakou obě zažily naposledy v devadesátých letech. V České republice dosáhla průměrná roční míra inflace 15,1 procenta, v Polsku 14,4 procenta. Z pohledu vnějšího pozorovatele šlo o velmi podobnou situaci. Reakce hospodářské politiky obou zemí se však podstatně lišily. 

Česká národní banka zvolila cestu razantního zvyšování úrokových sazeb, která byla českou společností přijata s relativně vysokou tolerancí. Výsledkem bylo, že v roce 2024 se míra inflace v České republice vrátila na úroveň 2,4 procenta – těsně nad inflačním cílem centrální banky. Polská národní banka reagovala pomaleji a polská vláda souběžně zavedla rozsáhlá fiskální opatření: plošné snižování nepřímých daní a cenové stropy na energie. Tato opatření krátkodobě zmírňovala dopady na domácnosti, ale cenovou hladinu bylo obtížnější zkrotit. V roce 2024 dosahovala inflace v Polsku stále 3,8 procenta. 

Polsko vs Česko newstream

Trh práce: z propasti na historické minimum 

Vývoj na trhu práce ilustruje odlišné výchozí podmínky i různé trajektorie obou zemí. Česká republika vstoupila do sledovaného období s mírou nezaměstnanosti 6,7 procenta a po celou dobu si udržovala relativně nízké hodnoty. V roce 2019 dosáhla historického minima 2,0 procenta a stala se zemí s nejnižší nezaměstnaností v celé Evropské unii. 

Polsko muselo překonat výrazně delší cestu. Ještě v roce 2013 dosahovala tamní nezaměstnanost 10,3 procenta – odraz strukturálního přizpůsobování průmyslu a demografické vlny, kdy na trh práce nastupovaly silné populační ročníky z osmdesátých let. Po roce 2014 následoval prudký obrat: příliv přímých zahraničních investic a rozvoj sektoru sdílených služeb a informačních technologií vytvořily dostatečnou poptávku po pracovní síle. V roce 2022 klesla polská nezaměstnanost na 2,8 procenta, na úroveň srovnatelnou s českou. 

V závěru sledovaného období se oba trhy práce nacházejí v situaci, kterou lze označit spíše za přehřátí než za klasickou nezaměstnanost. Volná pracovní místa v průmyslu i službách není čím obsadit a obě ekonomiky čelí strukturálnímu deficitu pracovní síly, který bude v nadcházejících letech jejich hlavním růstovým omezením. 

Stabilita versus dynamika 

Patnáctileté srovnání ukazuje dvě hospodářsky úspěšné, avšak zásadně odlišně orientované ekonomiky. Česká republika si po celé sledované období udržovala vyšší životní standard v přepočtu na jednoho obyvatele, nižší veřejný dluh a – v závěru sledovaného období – i rychlejší návrat k cenové stabilitě. Za to platí menší pružností vůči globálním šokům a strukturální závislostí na úzkém průmyslovém profilu, v němž dominují odvětví vysoce citlivá na vývoj poptávky v zahraničí

Polsko naopak prokázalo mimořádnou odolnost: jako jediná ekonomika EU přežilo finanční krizi roku 2009 bez recese a v pandemickém roce 2020 jako jedna z mála zemí regionu vykázalo nominální růst produktu. Za tuto dynamiku ale platí vyšším veřejným zadlužením a pomalejším návratem k cenové stabilitě po inflačním šoku roku 2022

Oba modely mají své silné stránky a obě ekonomiky stojí před podobnými výzvami: demografickým stárnutím, nedostatkem pracovní síly a potřebou přechodu k hospodářství s vyšší přidanou hodnotou. To, která ze zemí se s těmito výzvami vypořádá úspěšněji, určí výsledek jejich soupeření v příštích patnácti letech. 

Autorem je Josef Pechar, student České zemědělské univerzity v Praze 

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Manažerům stouply výdělky za posledních pět let o půlku, zaměstnancům klesly o dvanáct procent

Manažerům stouply výdělky za posledních pět let o půlku, zaměstnancům klesly o dvanáct procent
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Zatímco výdělky manažerů od roku 2019 celosvětově vzrostly o 54 procent, zaměstnancům klesly o 12 procent. Organizace Oxfam, která přehled vypracovala, požaduje vyšší zdanění superbohatých a spravedlivější mzdy

Propast mezi výdělky manažerů a zaměstnanců se celosvětově prohlubuje. Od roku 2019 se podle studie mezinárodní organizace Oxfam reálné roční výdělky předsedů představenstev v průměru zvýšily o 54 procent na 8,4 milionu dolarů (asi 175 milionů korun), výdělky zaměstnanců ve stejném období naopak klesly o 12 procent. Společnost Oxfam, která je sdružením 21 nezávislých neziskových organizací, spolupracujících s místními komunitami v osmi desítkách zemí, proto k dnešnímu Dni práce nastolila požadavek, aby byly superboháči a vysoké výdělky více zdaněny a zavedeny spravedlivé mzdy.  

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla

Kolik peněz z vaší výplaty se ve skutečnosti vypaří ještě dřív, než vám přistanou na účtu?

Money

Jedním z klíčových ukazatelů, se kterými pracuje aktuální zpráva OECD, je takzvaný daňový klín. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý: ukazuje, kolik z celkové ceny práce připadne státu. Pokud zaměstnavatel na pracovníka vydá 100 korun, daňový klín říká, kolik z této částky skončí na daních a odvodech a kolik zaměstnanec skutečně dostane na účet. Tedy jak velký je pomyslný klín, jejž stát vráží mezi zaměstnavatele a zaměstnance.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Stejný trend, tedy rozevírání nůžek mezi manažery a zaměstnanci, se týká i Německa. Roční výdělky 25 šéfů představenstev firem, patřících mezi 40 top firem zahrnutých do nejdůležitějšího německého akciového indexu DAX, podle zmíněné studie od předcovidového roku 2019 stouply o 56 procent z průměrných 4,5 milionů (zhruba 110 milionů korun) na skoro sedm milionů eur (asi 171 milionů korun). Naproti tomu mzdy zaměstnanců zůstaly lehce pod úrovní roku 2019. Ta podle serveru Jak do Německa činila okolo 26 105 eur. „Zatímco kupní síla zaměstnanců v Německu je v průměru stále slabší než v roce 2019, platy vrcholových manažerek a manažerů raketově rostou,“ uvedl podle německého serveru n-tv.de Manuel Schmitt, referent pro sociální nerovnost v organizaci Oxfam. Tyto platy se podle něj stále více odtrhávají od reality mnoha lidí. „Tato stále extrémnější nerovnost představuje také nebezpečí pro naši demokracii,“ dodal Schmitt.

Vláda chystá daňovou reformu

Oxfam vyzval německou spolkovou vládu, aby zvýšila zdanění superbohatých, což by vedle globální daně pro miliardáře obnášelo i zvýšení horní sazby daně z příjmu. Dále je podle organizace nutné, aby minimální mzda v Německu dosahovala aspoň 15 eur za hodinu. Od letošního ledna se tato mzda zvýšila na 13,90 eur z předchozích 12,82 eura.

Bankovky

Průzkum Investony: Polovině Čechů leží peníze ladem. Brzdí je strach z rizika

Money

Češi zbytečně přicházejí o peníze, protože se bojí změn. Více než polovině z nich brání v lepším nakládání s financemi strach z rizika a téměř polovina má pocit, že svým financím dostatečně nerozumí.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Myšlenka navýšení daně pro bohaté není vzdálená ani spolkovému kancléři Friedrichovi Merzovi. Ten si podle německých médií dovede představit, že by se zrealizoval návrh dvou poslanců CDU/CSU zvýšit sazbu daně z 45 na 47,5 procenta. Spolu s tím by se ovšem musela přijmout další opatření, jako zvýšení hranice maximálního nezdanitelného příjmu, posunutí hranice „miliardářské“ sazby či zrušení solidární přirážky. Merzův kabinet plánuje provést k 1. lednu 2027 reformu daně z příjmu, která má přinést odlehčení pro nízké a střední příjmy.

Nadnárodní společnost Oxfam byla založena v roce 1942 v Oxfordu.  Mezi její hlavní témata patří ekonomická spravedlnost, práva žen, klima a boj proti hladu.

„Nejlepší král.“ Trump pěje ódy na Karla III. a zrušil cla na skotskou whisky

Donald Trump a Karel III.
ČTK
nst
nst

Britský král Karel III. a jeho choť Camilla zakončili návštěvu Spojených států pietou za padlé americké vojáky ve Virginii. Ještě předtím se společně s prezidentem Donaldem Trumpem zúčastnili rozlučkového ceremoniálu v Bílém domě. Trump následně oznámil, že na počest královského páru ruší cla na skotskou whisky. Podle agentury AFP bylo hlavním cílem čtyřdenní cesty snížení napětí mezi oběma zeměmi po diplomatických roztržkách kvůli válce na Blízkém východě.

„Je to skvělý král – podle mě ten nejlepší,“ uvedl Trump při příjezdu Karla III. a Camilly do Bílého domu. Při jejich odjezdu pak dodal: „Skvělí lidé. Potřebujeme v naší zemi víc takových lidí.“

Americký prezident následně na síti Truth Social oznámil, že kromě cel ruší i omezení týkající se spolupráce Skotska se státem Kentucky při výrobě whisky a bourbonu. Podle něj šlo o krok, o který byl dlouhodobě zájem kvůli obchodu, zejména v souvislosti s využíváním dřevěných sudů. Zároveň uvedl, že právě setkání s králem a královnou ho k tomuto rozhodnutí přimělo.

Uctění památky padlých

Po ceremonii v Bílém domě se královský pár přesunul na Arlingtonský národní hřbitov ve Virginii, kde uctil památku padlých položením květin k Hrobu neznámého vojína. Následně navštívil i přilehlou výstavní síň s vojenskými exponáty.

Program zakončila pouliční slavnost k 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti a setkání s domorodými Američany v národním parku. Po skončení návštěvy Spojených států královský pár odcestoval na Bermudy.

