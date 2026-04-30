newstream.cz Trhy 725 miliard dolarů. Tolik letos plánují velké firmy nasypat do AI

725 miliard dolarů. Tolik letos plánují velké firmy nasypat do AI

Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Investoři se začínají obávat, zdali se stamiliardové výdaje na umělou inteligenci někdy otočí do zisku. První obětí těchto pochybností je společnost Meta Platforms, jíž klesají akcie a jež kvůli AI investicím bude masivně propouštět. Naopak výrazně rostou výdaje společnosti Alphabet, která se stává největším investorem do AI světa, vypočítal list Financial Times.

Jarní výsledková sezona je v plném proudu a největší pozornost je již tradičně upřena na největší technologické firmy. Téma je jasné: daří se jim konečně monetizovat obří výdaje do umělé inteligence. Odpovědi bývají různé a podle toho se také investoři rozhodují, kam pošlou další peníze.

První obětí aktuálního stavu AI se stává Meta Platforms, provozovatel největších sociálních sítí světa Facebook či Instagram. Ta sice reportuje obří tržby, ale zároveň investoři ztrácejí důvěru v další monetizaci AI nástrojů, a navíc se musí popasovat s propadem uživatelů. I proto akcie Mety po oznámení výsledků razantně padají a ve čtvrtek zahájí obchodování s výraznou ztrátou proti středečnímu zavření trhů.

Stovky miliard do infrastruktury

Jiný příběh ukazují další firmy označované za takzvané „hyperscalers“, tedy největší firmy investující do AI infrastruktury. Vítězem se v posledních týdnech ukazuje společnost Alphabet, tedy majitel Googlu, který se stává největším investorem do AI.

Podle výsledků za první čtvrtletí Alphabetu rostly všechny klíčové metriky, akcie díky tomu v pre-marketu posilují až o deset procent.

A relativně solidní výsledky nabídly také společnosti Amazon a Microsoft.

To se projevuje na rostoucích investicích, které tyto největší firmy letos plánují vsadit na AI. Podle listu Financial Times již první čtvrtletí bylo rekordní, když firmy proinvestovaly zhruba 130 miliard dolarů. Celoroční výdaje pak mají vyrůst na ohromujících 725 miliard, což je bezprecedentní částka. V loňském roce, kdy svět zaznamenal rekordní investice do AI, to bylo „jen“ 410 miliard dolarů.

AI roztáčí zisky Big Tech. Alphabet, Microsoft i Meta překonaly očekávání

Největší americké technologické společnosti potvrzují, že jsou hlavními vítězi globálního boomu umělé inteligence. Alphabet, Microsoft i Meta v prvním čtvrtletí vykázaly výrazný růst zisků i tržeb, který táhnou především cloudové služby a reklama propojená s AI.

Velká očekávání

To na firmy klade další obří očekávání ze strany investorů. Vedení firem se je snaží uklidňovat a zveřejňují odhadované tržby za AI služby. Například Google uvedl, že eviduje poptávku po kapacitách v datových centrech v hodnotě neuvěřitelných 460 miliard dolarů, díky čemuž navyšuje letošní investice na 190 miliard. Amazon má poptávku po službách v hodnotě 364 miliard dolarů a další poptávku očekává na základě nové smlouvy s Anthropicem a dalšími firmami.

„Nejde o jednoho nebo dva zákazníky, je to hodně široké prostředí,“ citoval server FT.com generálního ředitele Amazonu Andyho Jassyho s tím, že nedávná dohoda s OpenAI přinese další příjmy. „Neexistuje žádný AI nástroj, který by vládl světu. Zákazníci chtějí mít na výběr.“

Michal Nosek: Algoritmus miluje drama. Děti taky. Meta hlavně sledovanost

Když dvanáctileté dítě obejde věkovou kontrolu rychleji než dospělý dvoufaktor, není to technologické selhání. To je digitální folklór. A možná i obchodní logika.

Michal Nosek: Černá stavba? Kdepak, jen divně nasvícená. Česká specialita jménem „legislativní úklid“

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Reportérky Seznam Zpráv si všimly, že kolem ministryně Zuzany Mrázové vyrostlo několik staveb, které by si s úřady nejspíš „nerozuměly“. Shodou okolností se zároveň chystá zákon, jenž by podobná nedorozumění dokázal velmi efektivně uklidit ze stolu. Náhody se dějí. Občas velmi systematicky.

Česká krajina je plná drobných staveb, které vznikly z lásky, potřeby a občas i z tvořivého vztahu k předpisům. Pergoly, kůlny, přístřešky, takové to domácí stavební minimum. Rozdíl je v tom, že většina lidí k tomu nemá bonus v podobě možnosti „kdyžtak upravíme zákon“. Sněmovna totiž právě projednává novelu stavebního zákona, kterou předložila Mrázová společně s vládními poslanci a která by měla zmírnit pravidla pro dodatečné povolování staveb, čímž by se legalizace černých staveb zjednodušila.

Ministryně se hájí tím, že o stavbách na svém pozemku nevěděla a když pozemek získala, tak už tam stály. Což je v politice něco jako černý rolák, hodí se ke všemu a nikdy nezklame. Ať už je to pravda, nebo ne, na výsledek to má téměř nulový vliv. Fakta zůstávají, jen tón debaty je o něco uhlazenější.

Jak vyřešit problém bez zbytečného řešení

Klasický postup by byl: Máte problém, vyřešíte ho. Ministerský přístup je trochu odlišný: Máte problém, změníte definici problému. Černá stavba? To zní nepříjemně. „Dodatečně narovnaný právní stav“? To už působí téměř uklidňujícím dojmem. A když tenhle posun zrovna prochází legislativním procesem, celé to působí jako dokonale načasovaný servis.

Dvě verze reality

Pro běžného občana existuje poměrně přehledný postup. Postavíš bez povolení, úřad si všimne a následuje nepříjemná část s bagrem. Pro vyvolené lidi v systému je to trochu jinak. Postavíš bez povolení, vede se diskuse, hledá se výklad, případně se upraví zákon a problém nenápadně zmizí. Obě verze jsou legální. Jen ta druhá je výrazně kreativnější a nabízí víc možností.

Glosa Dalibora Martínka: Mrázová prý platila pakatel za obecní byt. No a co

Ministryně Mrázová bydlela v době svého starostování v Bílině v obecním bytě s nájmem v řádu několika tisíc korun, jak nyní „odhalilo“ jisté médium. Má to být vážně nová vládní kauza?

Když se z výjimky stane vzorec

Aby to nepůsobilo jako ojedinělá epizoda, podobné příběhy se objevují i jinde. Namátkou třeba u poslence Filipa Turka. Ten nedávno úspěšně zlegalizoval svou černou stavbu, kterou nyní stát považuje za moštárnu v sadu. A má klid. Už to nevypadá jako náhoda. Spíš jako dobře zavedený mechanismus, který občas zavrzá, ale jinak funguje spolehlivě.

Brit by nad tím zvedl obočí a suše nevěřícně poznamenal: „To je ale výhodné.“ Čech spíš pokrčí rameny: „Hlavně, že se to nějak vyřeší.“ A má pravdu.

V Česku se totiž věci nekomplikují. Jen se občas velmi tvořivě zjednoduší.

Spor mezi Pavlem a Babišem kvůli summitu NATO pokračuje. Hrad zvažuje kompetenční žalobu

Prezident Petr Pavel (vlevo) a premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
ČTK
ČTK

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem o účast na summitu NATO v Turecku nabírá na síle. Hrad připouští, že pokud vláda prezidentovi cestu zablokuje, může situace skončit až u kompetenční žaloby.

Pokud bude vláda Andreje Babiše (ANO) bránit prezidentovi Petru Pavlovi v cestě na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku, prezidentův poradce Tomáš Lebeda hlavě státu doporučí podání kompetenční žaloby. Lebeda to řekl serveru Novinky.cz. Podle něj vláda nemůže svým rozhodováním bránit prezidentovi ve výkonu pravomocí, které vycházejí z ústavy, zvyklostí i tradičního rozdělení rolí. Podle prezidentova mluvčího Vojtěcha Šeligy je otázka kompetenční žaloby v tuto chvíli hypotetická. Hrad věří v odpovědnost a v dohodu, uvedl.

O účasti na summitu bude prezident jednat s Babišem 8. května. Hlava státu usiluje o vedení delegace, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.

Lebeda uvedl, že podle ústavy prezident zastupuje zemi navenek a žádná vláda ani žádný jiný ústavní orgán mu nemůže tuto pravomoc odepřít. „Pokud by to vláda chtěla nějakými technickými, organizačními nebo jinými opatřeními obstruovat, nebo se tomu snažit zamezit, pak je nezbytné uvažovat o tom, jak vymoci naplnění ústavy. Tady by pak přicházela v úvahu kompetenční žaloba. Ale pevně věřím, že k tomu vůbec nedojde. Premiér si musí uvědomit, že jeho vláda nemůže blokovat výkon prezidentských pravomocí,“ řekl Lebeda, který je ředitelem odboru vnitřní politiky prezidentské kanceláře.

Dodal, že pokud by se Pavel s Babišem na účasti na summitu nedohodli, podání kompetenční žaloby by prezidentovi „silně doporučil“.

Dalibor Martínek: Výdaje na obranu? Vrtění psem v podání Babiše a Pavla

Debata o tom, jestli by se Česko vojensky ubránilo protivníkovi, je bezpředmětná. Česko se historicky neubránilo ani Němcům, ani Rusům. Prezident Pavel aktuálně prohlásil, že Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo. Má pravdu. Vůbec to však nesouvisí se schopností země ubránit se.

Pavel na začátku dubna v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát na summitu v čele české delegace. Podle Babiše by měla na summitu hájit své postoje a výdaje na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet. Proti účasti prezidenta opakovaně vystupoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

