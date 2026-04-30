725 miliard dolarů. Tolik letos plánují velké firmy nasypat do AI
Investoři se začínají obávat, zdali se stamiliardové výdaje na umělou inteligenci někdy otočí do zisku. První obětí těchto pochybností je společnost Meta Platforms, jíž klesají akcie a jež kvůli AI investicím bude masivně propouštět. Naopak výrazně rostou výdaje společnosti Alphabet, která se stává největším investorem do AI světa, vypočítal list Financial Times.
Jarní výsledková sezona je v plném proudu a největší pozornost je již tradičně upřena na největší technologické firmy. Téma je jasné: daří se jim konečně monetizovat obří výdaje do umělé inteligence. Odpovědi bývají různé a podle toho se také investoři rozhodují, kam pošlou další peníze.
První obětí aktuálního stavu AI se stává Meta Platforms, provozovatel největších sociálních sítí světa Facebook či Instagram. Ta sice reportuje obří tržby, ale zároveň investoři ztrácejí důvěru v další monetizaci AI nástrojů, a navíc se musí popasovat s propadem uživatelů. I proto akcie Mety po oznámení výsledků razantně padají a ve čtvrtek zahájí obchodování s výraznou ztrátou proti středečnímu zavření trhů.
Stovky miliard do infrastruktury
Jiný příběh ukazují další firmy označované za takzvané „hyperscalers“, tedy největší firmy investující do AI infrastruktury. Vítězem se v posledních týdnech ukazuje společnost Alphabet, tedy majitel Googlu, který se stává největším investorem do AI.
Podle výsledků za první čtvrtletí Alphabetu rostly všechny klíčové metriky, akcie díky tomu v pre-marketu posilují až o deset procent.
A relativně solidní výsledky nabídly také společnosti Amazon a Microsoft.
To se projevuje na rostoucích investicích, které tyto největší firmy letos plánují vsadit na AI. Podle listu Financial Times již první čtvrtletí bylo rekordní, když firmy proinvestovaly zhruba 130 miliard dolarů. Celoroční výdaje pak mají vyrůst na ohromujících 725 miliard, což je bezprecedentní částka. V loňském roce, kdy svět zaznamenal rekordní investice do AI, to bylo „jen“ 410 miliard dolarů.
Největší americké technologické společnosti potvrzují, že jsou hlavními vítězi globálního boomu umělé inteligence. Alphabet, Microsoft i Meta v prvním čtvrtletí vykázaly výrazný růst zisků i tržeb, který táhnou především cloudové služby a reklama propojená s AI.
AI roztáčí zisky Big Tech. Alphabet, Microsoft i Meta překonaly očekávání
Zprávy z firem
Velká očekávání
To na firmy klade další obří očekávání ze strany investorů. Vedení firem se je snaží uklidňovat a zveřejňují odhadované tržby za AI služby. Například Google uvedl, že eviduje poptávku po kapacitách v datových centrech v hodnotě neuvěřitelných 460 miliard dolarů, díky čemuž navyšuje letošní investice na 190 miliard. Amazon má poptávku po službách v hodnotě 364 miliard dolarů a další poptávku očekává na základě nové smlouvy s Anthropicem a dalšími firmami.
„Nejde o jednoho nebo dva zákazníky, je to hodně široké prostředí,“ citoval server FT.com generálního ředitele Amazonu Andyho Jassyho s tím, že nedávná dohoda s OpenAI přinese další příjmy. „Neexistuje žádný AI nástroj, který by vládl světu. Zákazníci chtějí mít na výběr.“
Když dvanáctileté dítě obejde věkovou kontrolu rychleji než dospělý dvoufaktor, není to technologické selhání. To je digitální folklór. A možná i obchodní logika.
Michal Nosek: Algoritmus miluje drama. Děti taky. Meta hlavně sledovanost
Názory
Když dvanáctileté dítě obejde věkovou kontrolu rychleji než dospělý dvoufaktor, není to technologické selhání. To je digitální folklór. A možná i obchodní logika.