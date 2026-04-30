Konec Buffettovy éry bolí: Berkshire Hathaway ztrácí dech a Greg Abel čelí první velké zkoušce
Rok po oznámení odchodu investiční legendy Warrena Buffetta se ukazuje, jak silně byla důvěra investorů spojená právě s jeho jménem. Akcie Berkshire Hathaway výrazně zaostávají za trhem a nový šéf Greg Abel musí přesvědčit, že firma dokáže uspět i bez svého ikonického lídra.
Akcie fondu Berkshire Hathaway mají za sebou mimořádně slabý rok. Za posledních dvanáct měsíců zaostaly za indexem S&P 500 o více než 37 procent, což představuje nejhorší relativní výkonnost od roku 2000. Pro firmu, která byla desítky let symbolem stabilního překonávání trhu, jde o výrazný zlom, uvádí agentura Bloomberg.
Za propadem stojí kombinace několika faktorů. Slabší provozní výsledky, odpisy investic a nepříznivý vývoj v pojišťovnictví se potkávají s proměnou investorského sentimentu. Právě ta se přitom může ukázat jako nejzásadnější.
Mizí „Buffettova aura“
Podle analytiků totiž trh reaguje nejen na čísla, ale i na psychologii. Warren Buffett byl pro Berkshire víc než jen generálním ředitelem – byl symbolem důvěry a konzistence. „Buffett vytvořil kolem společnosti jakousi mystiku, psychologickou auru,“ říká Lawrence Cunningham, autor několika knih o Buffettovi a dlouholetém akcionáři Berkshire. „Když tam není, dochází k jejímu narušení – a to se projeví na ceně akcií.“
Investoři byli dlouhodobě ochotni platit za akcie společnosti prémii právě díky této důvěře. S Buffettovým odchodem však tato „Buffettova prémie“ postupně mizí.
Investiční kolos Berkshire Hathaway uzavřel čtvrté čtvrtletí výrazným poklesem provozního zisku. Ten meziročně klesl o více než 29 procent na 10,2 miliardy dolarů, především kvůli slabším výsledkům pojišťovacího byznysu, uvádí server CNBC.
Výsledky i investice zklamaly
Důvěru investorů podkopaly i konkrétní výsledky. Berkshire musela odepsat miliardy dolarů z investic, mimo jiné ve společnosti Kraft Heinz. Celkové odpisy dosáhly zhruba 8,3 miliardy dolarů a poškodily reputaci firmy jako disciplinovaného investora.
Zároveň se výrazně zhoršily výsledky pojišťovací divize, kde zisky z upisování klesly o více než polovinu. Celkový provozní zisk společnosti pak meziročně poklesl o šest procent.
Trh žene umělá inteligence jinam
Další výzvou je samotné prostředí na trzích. Růst akcií v posledním roce táhne především nadšení kolem umělé inteligence, kde Berkshire nemá významnou expozici. Firma navíc drží obrovský objem hotovosti, odhadovaný na 373 miliard dolarů, ale kvůli vysokým cenám na trzích jen obtížně hledá investice, které by dávaly smysl z hlediska výnosu. „Trh možná neočekává, že Abel bude jako Buffett, ale chce vidět jasné investiční kroky,“ uvedl pro Bloomberg analytik Matthew Palazola.
Abel musí získat důvěru
Nový generální ředitel Greg Abel je považován za schopného manažera, který úspěšně vedl energetickou část impéria. Přesto mu chybí zkušenosti s řízením investic v takovém rozsahu, jaký definoval Buffett či jeho dlouholetý partner Charlie Munger. „Nikdy profesionálně nespravoval peníze,“ upozorňuje analytička Cathy Seifert.
Podle investorů tak stojí před klíčovým úkolem: ukázat, že dokáže efektivně alokovat kapitál a najít nové příležitosti, které firmu vrátí na trajektorii růstu.
Trh zatím čeká
Někteří investoři zůstávají opatrní a čekají na konkrétní důkazy. „Trh chce vidět, že stroj funguje stejně i s novým operátorem,“ říká investor Christopher Davis. I když drobné kroky, jako obnovení zpětných odkupů akcií, přinesly krátkodobou úlevu, rozhodující bude až dlouhodobý výkon.
Zastánci hodnotového investování připomínají odkaz finančního investora a Buffettova učitele Benjamina Grahama, podle něhož se cena akcií v čase přiblíží jejich fundamentům. Jenže současný trh se zdá méně trpělivý než dříve.
Greg Abel tak nevstupuje do role jen jako nástupce legendy, ale jako manažer, který musí znovu vybudovat důvěru v jednu z nejslavnějších investičních společností světa.