Konec Buffettovy éry bolí: Berkshire Hathaway ztrácí dech a Greg Abel čelí první velké zkoušce

Konec Buffettovy éry bolí: Berkshire Hathaway ztrácí dech a Greg Abel čelí první velké zkoušce

ČTK
Rok po oznámení odchodu investiční legendy Warrena Buffetta se ukazuje, jak silně byla důvěra investorů spojená právě s jeho jménem. Akcie Berkshire Hathaway výrazně zaostávají za trhem a nový šéf Greg Abel musí přesvědčit, že firma dokáže uspět i bez svého ikonického lídra.

Akcie fondu Berkshire Hathaway mají za sebou mimořádně slabý rok. Za posledních dvanáct měsíců zaostaly za indexem S&P 500 o více než 37 procent, což představuje nejhorší relativní výkonnost od roku 2000. Pro firmu, která byla desítky let symbolem stabilního překonávání trhu, jde o výrazný zlom, uvádí agentura Bloomberg.

Za propadem stojí kombinace několika faktorů. Slabší provozní výsledky, odpisy investic a nepříznivý vývoj v pojišťovnictví se potkávají s proměnou investorského sentimentu. Právě ta se přitom může ukázat jako nejzásadnější.

Mizí „Buffettova aura“

Podle analytiků totiž trh reaguje nejen na čísla, ale i na psychologii. Warren Buffett byl pro Berkshire víc než jen generálním ředitelem – byl symbolem důvěry a konzistence. „Buffett vytvořil kolem společnosti jakousi mystiku, psychologickou auru,“ říká Lawrence Cunningham, autor několika knih o Buffettovi a dlouholetém akcionáři Berkshire. „Když tam není, dochází k jejímu narušení – a to se projeví na ceně akcií.“

Investoři byli dlouhodobě ochotni platit za akcie společnosti prémii právě díky této důvěře. S Buffettovým odchodem však tato „Buffettova prémie“ postupně mizí.

Výsledky i investice zklamaly

Důvěru investorů podkopaly i konkrétní výsledky. Berkshire musela odepsat miliardy dolarů z investic, mimo jiné ve společnosti Kraft Heinz. Celkové odpisy dosáhly zhruba 8,3 miliardy dolarů a poškodily reputaci firmy jako disciplinovaného investora.

Zároveň se výrazně zhoršily výsledky pojišťovací divize, kde zisky z upisování klesly o více než polovinu. Celkový provozní zisk společnosti pak meziročně poklesl o šest procent.

Trh žene umělá inteligence jinam

Další výzvou je samotné prostředí na trzích. Růst akcií v posledním roce táhne především nadšení kolem umělé inteligence, kde Berkshire nemá významnou expozici. Firma navíc drží obrovský objem hotovosti, odhadovaný na 373 miliard dolarů, ale kvůli vysokým cenám na trzích jen obtížně hledá investice, které by dávaly smysl z hlediska výnosu. „Trh možná neočekává, že Abel bude jako Buffett, ale chce vidět jasné investiční kroky,“ uvedl pro Bloomberg analytik Matthew Palazola.

Abel musí získat důvěru

Nový generální ředitel Greg Abel je považován za schopného manažera, který úspěšně vedl energetickou část impéria. Přesto mu chybí zkušenosti s řízením investic v takovém rozsahu, jaký definoval Buffett či jeho dlouholetý partner Charlie Munger. „Nikdy profesionálně nespravoval peníze,“ upozorňuje analytička Cathy Seifert.

Podle investorů tak stojí před klíčovým úkolem: ukázat, že dokáže efektivně alokovat kapitál a najít nové příležitosti, které firmu vrátí na trajektorii růstu.

Trh zatím čeká

Někteří investoři zůstávají opatrní a čekají na konkrétní důkazy. „Trh chce vidět, že stroj funguje stejně i s novým operátorem,“ říká investor Christopher Davis. I když drobné kroky, jako obnovení zpětných odkupů akcií, přinesly krátkodobou úlevu, rozhodující bude až dlouhodobý výkon.

Zastánci hodnotového investování připomínají odkaz finančního investora a Buffettova učitele Benjamina Grahama, podle něhož se cena akcií v čase přiblíží jejich fundamentům. Jenže současný trh se zdá méně trpělivý než dříve.

Greg Abel tak nevstupuje do role jen jako nástupce legendy, ale jako manažer, který musí znovu vybudovat důvěru v jednu z nejslavnějších investičních společností světa.

Evropa čelí nečekanému problému: zatímco kvůli válce s Íránem omezuje spotřebu paliv a snaží se předejít jejich nedostatku, ve skutečnosti nemá přesný přehled o tom, kolik energie má k dispozici.

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny fosilních paliv a ohrožuje dodávky přes Hormuzský průliv, klíčovou trasu pro ropu a plyn. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí válka Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Americký prezident Donald Trump zároveň připravuje možnost dlouhodobé blokády Íránu, která by mohla globální trhy dále destabilizovat.

„V Evropě máme přehled o dodávkách na květen a červen, co bude dál, se ale odhaduje těžko,“ uvedl šéf společnosti DHL Group Tobias Meyer. „Existují strategické rezervy, ale není jasné, kolik z nich už bylo využito.“

Zatímco státní zásoby ropy a plynu jsou relativně transparentní a členské státy si informace pravidelně předávají, většina paliv se nachází v komerčních zásobách. Ty jsou rozptýlené napříč trhem a firmy o nich sdílejí jen omezené údaje. Úřady tak často nemají dostatek informací k tomu, aby dokázaly včas odhalit případný nedostatek, píše Politico.

Na problém upozornili i ministři z Belgie, Nizozemska a Španělska, kteří vyzvali k lepšímu monitorování trhu v reálném čase. Řecko dokonce navrhlo vytvoření společného komunikačního kanálu mezi členskými státy a Evropskou komisí.

„Máme velmi omezené znalosti o trhu s plynem a ropou,“ uvedl jeden z vysoce postavených úředníků evropského ministerstva energetiky. „Nejsme schopni přesně sledovat, kolik surovin se dostává na trh, kolik se stahuje a kudy proudí.“

Největší nejistota panuje u rafinovaných paliv, jako je nafta nebo letecké palivo. Evropská unie se opírá o data statistického úřadu Eurostat a koordinaci mezi členskými státy, aktualizace jsou ale nepravidelné a často zpožděné.

Evropská komise proto plánuje vytvoření takzvané observatoře paliv, která by sledovala produkci, dovoz, vývoz i zásoby pohonných hmot v celé unii.

Přehledná čísla pouze u plynu

Situaci částečně zpřehledňuje pouze trh se zemním plynem. Po zkušenosti s ruskou invazí na Ukrajinu musí členské státy naplnit zásobníky před zimou alespoň na 90 procent kapacity, což dává úřadům lepší přehled o jejich stavu. Ani zde ale není jasné, jak rychle zásoby ubývají nebo proudí mezi zeměmi.

Podle dostupných údajů většina států EU na začátku roku splňovala požadavek na minimálně devadesátidenní zásoby ropy a ropných produktů. Aktuální stav ale zůstává nejasný. „Víme, kolik by měly mít, ale kolik mají v daný moment, přesně nevíme,“ uvedl další úředník.

Zásoby plynu byly navíc už před vypuknutím konfliktu relativně nízké. Jejich doplňování závisí na obchodnících, kteří obvykle nakupují v létě a prodávají v zimě. Válka s Íránem ale může tento model narušit a zkomplikovat doplňování zásob.

Další komplikací je změna globálních toků energií. Tankery s ropou a plynem nyní častěji míří přímo z Afriky nebo Spojených států do Asie, místo aby byly přesměrovávány z Evropy.

Cena pohonných hmot zůstává vysoká

Satelitní snímky

Některé zásoby lze sledovat i pomocí satelitních snímků, které dokážou odhadnout množství ropy podle výšky hladiny v nádržích. Ani tato metoda ale nepokrývá všechny zásoby, například podzemní sklady v Evropě zůstávají mimo dohled.

U leteckého paliva je přehled ještě horší, protože data vycházejí převážně z dobrovolných hlášení firem. Naopak u některých petrochemických surovin existují pravidelné průzkumy, které poskytují alespoň orientační obrázek.

Paradoxně může Evropa z části krize krátkodobě těžit. Omezení dodávek z Blízkého východu zvyšuje marže evropských petrochemických podniků, pokud dokážou přecházet mezi různými surovinami.

Celkový obraz ale zůstává nejasný. Evropa sice disponuje zásobami, nemá však dostatek dat k tomu, aby přesně věděla, jak dlouho jí vydrží.

Investoři se začínají obávat, zdali se stamiliardové výdaje na umělou inteligenci někdy otočí do zisku. První obětí těchto pochybností je společnost Meta Platforms, jíž klesají akcie a jež kvůli AI investicím bude masivně propouštět. Naopak výrazně rostou výdaje společnosti Alphabet, která se stává největším investorem do AI světa, vypočítal list Financial Times.

Jarní výsledková sezona je v plném proudu a největší pozornost je již tradičně upřena na největší technologické firmy. Téma je jasné: daří se jim konečně monetizovat obří výdaje do umělé inteligence. Odpovědi bývají různé a podle toho se také investoři rozhodují, kam pošlou další peníze.

První obětí aktuálního stavu AI se stává Meta Platforms, provozovatel největších sociálních sítí světa Facebook či Instagram. Ta sice reportuje obří tržby, ale zároveň investoři ztrácejí důvěru v další monetizaci AI nástrojů, a navíc se musí popasovat s propadem uživatelů. I proto akcie Mety po oznámení výsledků razantně padají a ve čtvrtek zahájí obchodování s výraznou ztrátou proti středečnímu zavření trhů.

Stovky miliard do infrastruktury

Jiný příběh ukazují další firmy označované za takzvané „hyperscalers“, tedy největší firmy investující do AI infrastruktury. Vítězem se v posledních týdnech ukazuje společnost Alphabet, tedy majitel Googlu, který se stává největším investorem do AI.

Podle výsledků za první čtvrtletí Alphabetu rostly všechny klíčové metriky, akcie díky tomu v pre-marketu posilují až o deset procent.

A relativně solidní výsledky nabídly také společnosti Amazon a Microsoft.

To se projevuje na rostoucích investicích, které tyto největší firmy letos plánují vsadit na AI. Podle listu Financial Times již první čtvrtletí bylo rekordní, když firmy proinvestovaly zhruba 130 miliard dolarů. Celoroční výdaje pak mají vyrůst na ohromujících 725 miliard, což je bezprecedentní částka. V loňském roce, kdy svět zaznamenal rekordní investice do AI, to bylo „jen“ 410 miliard dolarů.

Velká očekávání

To na firmy klade další obří očekávání ze strany investorů. Vedení firem se je snaží uklidňovat a zveřejňují odhadované tržby za AI služby. Například Google uvedl, že eviduje poptávku po kapacitách v datových centrech v hodnotě neuvěřitelných 460 miliard dolarů, díky čemuž navyšuje letošní investice na 190 miliard. Amazon má poptávku po službách v hodnotě 364 miliard dolarů a další poptávku očekává na základě nové smlouvy s Anthropicem a dalšími firmami.

„Nejde o jednoho nebo dva zákazníky, je to hodně široké prostředí,“ citoval server FT.com generálního ředitele Amazonu Andyho Jassyho s tím, že nedávná dohoda s OpenAI přinese další příjmy. „Neexistuje žádný AI nástroj, který by vládl světu. Zákazníci chtějí mít na výběr.“

