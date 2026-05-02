Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Válka proti Íránu? Pro většinu Američanů chyba, ukázal průzkum

Válka proti Íránu? Pro většinu Američanů chyba, ukázal průzkum

Většina Američanů pokládá válka s Íránem za chybu, trápí je ekonomická situace
ČTK
ČTK
ČTK

Válka amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu je mezi Američany stejně nepopulární jako byla válka v Iráku v době největších násilností v roce 2006 či válka ve Vietnamu na počátku 70. let. Rostoucí počet Američanů také dává najevo obavy z ekonomických dopadů konfliktu a terorismu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník The Washington Post a web ABC News.

Vojenskou operaci proti Íránu považuje za chybu 61 procent respondentů. Podobně také v květnu 2006 považovalo za chybu americkou invazi do Iráku 59 procent Američanů, poznamenal The Washington Post. Průzkum společnosti Gallup z roku 1971 ukázal, že s americkou válkou ve Vietnamu nesouhlasilo zhruba šest z deseti Američanů.

Pohledy na konflikt s Íránem se však mezi americkými voliči liší podle jejich stranických preferencí. Zatímco za chybu vojenské útoky na Írán pokládá devět z deseti voličů demokratů a 71 procent stoupenců nezávislých, v případě republikánských voličů je to jen 19 procent.

Jak válku ukončit?

Názory na to, jak by USA měly konflikt s Íránem ukončit, se rovněž různí. Osmačtyřicet procent americké veřejnosti se domnívá, že USA by měly s Íránem uzavřít mírovou dohodu i za předpokladu, že by byla horší pro USA, zatímco 46 procent respondentů se domnívá, že by Spojené státy měly Írán donutit k lepší dohodě, a to i za cenu obnovení vojenských úderů.

Přibližně čtvrtina Američanů podle průzkumu pociťuje zhoršení vlastní finanční situace, oproti 17 procentům v únoru. Dalších 52 procent respondentů uvedlo, že mají jen tolik, aby si udrželi svou životní úroveň, zatímco 24 procent cítí, že se jejich finanční situace zlepšuje.

Američané zároveň reagují na nárůst cen paliva. Podle průzkumu 44 procent respondentů omezilo jízdy autem, 42 procent snížilo výdaje na domácnost a 34 procent změnilo své cestovní či dovolenkové plány. Polovina Američanů očekává, že se ceny benzinu v příštím roce ještě zvýší, zatímco pouze 21 procent věří, že klesnou.

Obavy o bezpečnost

Američané se rovněž obávají, že rozhodnutí republikánského prezidenta Trumpa zaútočit na Írán mohlo snížit jejich bezpečnost. Jedenašedesát procent se domnívá, že vojenská akce USA v Íránu zvýšila riziko teroristických útoků proti Američanům. Většina respondentů zároveň nepředpokládá, že válka Íránu zabrání ve vývoji jaderné zbraně, ačkoliv právě to je jedním z důvodů, kterým Trump údery ospravedlňuje. Pětašedesát procent respondentů nevěří, že případná dohoda o ukončení války zabrání Íránu ve vývoji jaderných zbraní. Podobný podíl, 64 procent, měl stejný názor i na dohodu z roku 2015 uzavřenou za vlády Baracka Obamy, která omezovala íránský jaderný program a od níž Trump za svého prvního mandátu odstoupil.

Do průzkumu, který byl proveden mezi 24. a 28. dubnem, se zapojilo 2560 dospělých Američanů, možná statistická odchylka činí jeden až dva procentní body.

Související

Více než 50 let s vínem: Jak Josef Valihrach dostal české vinařství na mapu světa

Josef Valihrach
ČTK
nst
nst

Když bylo Josefu Valihrachovi čtrnáct let, vyrobil své první víno. Nešlo o dětský pokus ani krátkodobé nadšení – byl to začátek celoživotní cesty, která ho dovedla od malého vinohradu až na prestižní světové soutěže.

Dnes, krátce před sedmdesátinami, zůstává jednou z výrazných postav českého vinařství. Vlastní vinařství založil hned po pádu komunismu v roce 1990 a od té doby nepolevil. Lásku k oboru navíc předal i svým dětem, které dnes pracují v rodinné firmě. Za desítky let práce posbíral řadu ocenění a jeho vína se objevila i na stolech královských rodin a hlav států.

„Vinaři udělali veliký kus práce,“ říká. Podle něj dnes kombinují moderní technologie s návratem k původním postupům a dokázali se prosadit i v zahraničí. „Těší mě, když přijedeme na soutěž do Francie a o Česku se tam ví a mluví dobře.“

K vínu ho přivedl otec. Už v mládí hospodařil na malém vinohradu, který měl tehdy limit 300 hlav. Držel se ho i s výhledem do budoucna – pro případ, že by jednou mohl vinařství dělat naplno. A ten moment přišel hned po revoluci.

„Rodiče mě od toho zrazovali, ale rodina mě podpořila. A dosud to naštěstí funguje,“ vzpomíná.

Josef Valihrach vinařství zasvětil celý svůj život, svou lásku k tomuto oboru předal i svým dětem, které pracují v rodinné firmě ČTK

Nové odrůdy

Vedle práce ve vlastních vinohradech v Krumvíři začal jezdit do zahraničí. Sbíral zkušenosti a hledal nové odrůdy. Jako jeden z prvních se kolem roku 2000 pustil do pěstování Chardonnay a Merlotu – dnes běžných odrůd, tehdy ale v Česku spíš výjimečných.

Že šlo o správný krok, ukázaly výsledky. Jeho Chardonnay získalo čtyřikrát první místo v prestižní francouzské soutěži Chardonnay du Monde – v letech 2014, 2020, 2022 a 2024. Takový úspěch se jednomu vinařství podaří jen výjimečně.

K tomu přidal i domácí ocenění Vinař roku za roky 2009, 2010 a 2013.

Ani dnes ale nezůstává stát na místě. Ve vinohradech má 32 odrůd a stále zkouší nové. Tou poslední je Cabernet Blanc, který si přivezl ze Švýcarska.

Chov skotu

Rozšiřování vinic ale podle něj není jednoduché. „Spotřeba vína klesá,“ říká. Vinaři se tak budou muset novým podmínkám přizpůsobit. I proto rodina rozšířila své aktivity o chov skotu – maso dnes nabízí spolu s červeným vínem.

Když mluví o úspěchu, zůstává skromný. „Musí být daný shůry a musíte mít kolem sebe dobré lidi. Začali jsme brzy a věřili jsme tomu, co děláme,“ shrnuje. A i když slaví sedmdesátku, na odpočinek to zatím nevypadá.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Trump trestá Německo: USA ze země stáhnou tisíce vojáků

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích šesti až 12 měsíců. Napsala to agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu uvažoval americký prezident Donald Trump na začátku týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merze kvůli postoji k válce v Íránu.

Podle stanice NBC News chtěl Trump tímto krokem naznačit nespokojenost s mírou podpory, kterou evropští spojenci poskytli během izraelsko-americké války proti Íránu.

Merz v pondělí prohlásil, že Američané v jednáních s Íránem zjevně nemají žádnou přesvědčivou strategii. Trump již dříve veřejně kritizoval Merze a představitele dalších členských států NATO za to, že se přímo nezapojili do vojenské kampaně USA proti Íránu.

Americká armáda má v Německu silné zastoupení, jehož počátky sahají do období po druhé světové válce. Podle údajů amerického ministerstva obrany bylo v prosinci loňského roku na základnách po celém Německu rozmístěno více než 36 tisíc vojáků v aktivní službě spolu s téměř 1500 záložníky a 11 500 civilními zaměstnanci, uvádí NBC News.

